El periodista Jorge Francés refuerza el equipo de redacción de EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León

El periodista Jorge Francés refuerza el equipo de redacción de EL ESPAÑOL de Castilla y León

El periodista Jorge Francés se incorpora a la redacción de EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León para reforzar la apuesta por la información económica y de actualidad de este diario. Se suma al área de Economía y Empresas.

Con más de dos décadas de experiencia en medios de comunicación y gabinetes de prensa, aportará experiencia y análisis a la actualidad informativa diaria de EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León. Este periodista de 44 años ya formaba parte desde noviembre de 2024 de la sección de Opinión del diario.

Jorge Francés es licenciado en Periodismo por la Universidad SEK y cuenta con formación de posgrado en protocolo y divulgación de contenidos culturales. La mayor parte de su trayectoria profesional la ha desarrollado en la televisión autonómica.

Formó parte del equipo de informativos de Castilla y León Televisión desde 2009 a 2021, donde desempeñó labores de redacción y edición. Durante años fue uno de los rostros habituales de la televisión autonómica presentando diversos programas informativos, entre ellos los informativos de Fin de Semana.

El comunicador salmantino además ha trabajado como responsable de comunicación de diversas empresas y colectivos. Desde 2016 es responsable de comunicación de la Fundación Godofredo Garabito y Gregorio.

Como analista de la actualidad autonómica ha sido columnista de ABC, La Nueva Crónica de León y colaborador de El Confidencial. En el ámbito académico trabajó como profesor asociado del Grado de Periodismo en la Universidad Europea Miguel de Cervantes de 2016 a 2019.

También destaca su trayectoria en los colectivos de representación y defensa de la profesión periodística. Fue presidente de la Asociación de la Prensa de Valladolid entre 2012 y 2016.

Desde 2019 forma parte de la Junta de Gobierno del Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León ejerciendo en la actualidad como vicedecano de la organización.