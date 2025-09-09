Ofensiva para exigir una enfermera en cada colegio de Castilla y León: “Las aulas tienen que ser seguras”

El sindicato CSIF ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas con un objetivo claro que todos los centros educativos de Castilla y León cuenten con una enfermera escolar.

La iniciativa, que se plantea como “una ley valiente y necesaria”, será presentada en las Cortes autonómicas una vez superadas las 15.000 firmas que marca la legislación, aunque desde la organización sindical confían en que se rebase “con creces” esa cifra.

“Entendemos que van a ser muchas más, porque la salud de niños y jóvenes es lo que más importa”, aseguró Benjamín Castro, presidente autonómico de CSIF, durante la presentación de la campaña.

La iniciativa cuenta con el respaldo de diferentes colectivos. Profesores, docentes y profesionales sanitarios se han unido para defender la necesidad de incorporar la figura de la enfermera escolar, que ya está regulada en comunidades como Andalucía o Madrid, pero que en Castilla y León no cuenta con un reconocimiento oficial.

El Consejo de Enfermería de Castilla y León, la Confederación de Federaciones de Ampas (Confapacal) y numerosas asociaciones de pacientes, como las de celíacos, diabéticos, personas con alergias, fibrosis quística, epilepsia o síndrome de Down, también se han sumado a la campaña.

“Muchos escolares padecen enfermedades crónicas que requieren atención diaria en el colegio. La presencia de una enfermera no solo es buena para ellos, también beneficia a todo el alumnado, a las familias y al propio sistema sanitario”, destaca Enrique Ruiz, presidente del Consejo de Enfermería de Castilla y León.

CSIF defiende que la medida es razonable y sostenible. El coste anual previsto sería de 66,6 millones de euros, apenas un 0,48% del presupuesto autonómico.

“No existen problemas económicos para ponerla en marcha”, insisten desde el sindicato, que recuerda que existen estudios que avalan el impacto positivo de la enfermería escolar tanto en la prevención como en la atención de emergencias.

Actualmente, en Castilla y León hay solo 50 enfermeras para atender a 1.045 centros educativos, lo que supone una ratio de una profesional por cada 8.100 alumnos, muy por encima de la media nacional. En esta ocasión, las cuentas dicen que en la Comunidad se necesitarían unas 1.800 enfermeras.

CSIF y el Consejo de Enfermería no cree que la falta de profesionales sea un problema, "profesionales hay, cuando estamos viendo que se tienen que ir a otros lugares, lo que hay que hacer es mejorar sus condiciones y ofrecer más", han señalado.

Además, ha confiado en poder sacar adelante la iniciativa durante la presente legislatura, a pesar de que las elecciones autonómicas serán, como tarde, en marzo de 2026. "Creemos que es posible aprobarla en esta legislatura, lo primero que tienen que hacer las Cortes es dar el trámite cuanto antes", ha afirmado.

Pardo cree que habría que analizar luego cada caso, porque en algunos centros se necesitarían más de una enfermera, y quizás en el mundo rural sí se podría mirar el que una misma cubriría varios pueblos de esos que cuentan con muy pocos alumnos. "Es cuestión de irlo viendo", apunta.

Los defensores de la medida subrayan que la función de la enfermera escolar va mucho más allá de atender casos concretos.

Su papel incluiría la promoción de hábitos saludables, la prevención frente a problemas como el tabaquismo, el acoso escolar o los trastornos de salud mental, así como la detección temprana de depresión o soledad en los alumnos.

“Los centros escolares tienen que ser lugares seguros de desarrollo, donde los alumnos puedan crecer plenamente. La figura de la enfermera escolar nos da seguridad y tranquilidad, además de facilitar la conciliación familiar y laboral”, señala Soledad Alegre, presidenta de Confapacal.

La enfermería escolar no es un concepto nuevo y existe en otros países desde hace décadas. En España, sin embargo, su regulación es muy desigual entre comunidades.

En Andalucía trabajan 411 enfermeras escolares y en Madrid más de un millar, mientras que en Castilla y León la cifra es testimonial y actualmente son unas 50.

En algunos territorios, los padres deben solicitar la presencia de una enfermera en el colegio y un comité de expertos decide si se concede. En ocasiones ni siquiera se contrata a tiempo completo. “No existe un modelo homogéneo, lo que genera desigualdades y caos en la gestión”, denuncian desde las asociaciones de padres.

Lo que tienen claro es que este personal sanitario de los centros educativos “liberaría” a los docentes de una responsabilidad que “no les corresponde y para lo que están formados”.

Próximos pasos

La recogida de firmas se está llevando a cabo en sedes sindicales, colegios y a través de carpas informativas en las principales capitales de provincia. CSIF cuenta con un plazo de nueve meses para reunir las adhesiones, aunque la convocatoria electoral podría suspender el procedimiento hasta la constitución de las nuevas Cortes.

“Algunos grupos parlamentarios ya nos han mostrado informalmente su apoyo, pero vamos a mantener una ronda de reuniones con todas las fuerzas políticas. Ahora son los políticos quienes deben dar un paso adelante”, recalca Benjamín Castro.

Desde el sindicato insisten en que la propuesta no solo es posible, sino urgente: “Castilla y León está a la cola en este asunto. No podemos seguir permitiendo que miles de alumnos dependan de soluciones improvisadas. La enfermera escolar es una necesidad real que garantizará la seguridad, la salud y el bienestar de toda la comunidad educativa”.

Respuesta de la Junta

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez,ya respondió hace meses que el modelo de atención con personal de enfermería en los centros educativos "está cubierto suficientemente", cuando se anunció la presentación de la iniciativa legislativa popular por parte de CSIF Castilla y León.

Al respecto, el titular de Sanidad ha insistido en que el modelo de atención por parte del personal de enfermería en los centros educativos cubre las demandas donde hay "una necesidad". "Por lo tanto, creo que nosotros atendemos las necesidades", ha zanjado.

Por su parte, la consejera de Educación, Rocío Lucas, también se remitió hace meses a la comisión técnica que determina "en qué centro ordinario" es necesaria la disposición de una enfermera” ante el registro de la iniciativa de CSIF en las Cortes.

Lucas ha recordado que el Gobierno autonómico "siempre" ha sido "partidario de que la enfermera escolar se ponga donde allí se necesite por parte del alumnado", como ha asegurado que ya ocurre en todos los centros de educación especial de la Comunidad.