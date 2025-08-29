CCOO denunciará a la Junta por delito contra la salud de las personas que trabajan en el operativo contra incendios

Manifestación de los bomberos forestales frente a las Cortes de Castilla y León, este viernes Eduardo Margareto ICAL

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha anunciado este viernes que denunciará a la Junta de Castilla y León por delito contra la salud de las personas que trabajan en el operativo contra incendios.

El sindicato ha recordado que lleva años acumulando quejas y denuncias ante la Inspección de Trabajo del Ministerio "que se resuelven favorablemente para los trabajadores y trabajadoras", pero que desde la Junta de Castilla y León "se ignoran reiteradamente estos dictámenes".

En concreto, ha señalado que esas denuncias se han relacionado "con temas tan graves como: la regulación de la jornada máxima en 12 horas, que ahora se están haciendo 15 y hasta 20 horas diarias; condiciones de los puestos de trabajo por la exposición al humo y sustancias cancerígenas y el uso de los Equipos de Protección Individual (EPI)".

"La última de estas denuncias se presentó justo hace un año, en agosto de 2024, y en febrero de 2025 la inspección de Trabajo volvió a dar la razón al sindicato en todos los incumplimientos denunciados"; ha señalado el sindicato.

CCOO ha recordado que estos requerimientos de la inspección de trabajo "son obligatorios, y la Administración debe cumplirlos, ya que el Ministerio de Trabajo no puede sancionar a la Junta, como hace en el caso de las empresas privadas".

"Pero la Junta no cumple con sus obligaciones, por lo que CCOO tiene que acudir a la vía penal, exigir responsabilidades políticas y reclamar un cambio de modelo de operativo público", ha asegurado.

Respuesta a Mañueco

Para la secretaria general de CCOO Castilla y León, Ana Fernández, "no basta" con culpar al Gobierno central o a la coordinación institucional, "hay que asumir responsabilidades y errores desde la Comunidad".

"El problema es el incumplimiento reiterado de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que desoye a la Inspección de Trabajo y tienen un operativo híbrido entre público y privado y no dota ni apuesta por un operativo 100% público", ha afirmado Fernández.

El sindicato ha insistido en la necesidad de "tener un operativo 100% público que trabaje los 365 días del año, en condiciones seguras y dignas, que invierta en prevención". Además, CCOO ha reclamado que las ayudas para la reconstrucción de las zonas declaradas como catástrofe y de las personas afectadas, "sean ágiles y suficientes".

"Exigimos la dimisión inmediata del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones y del director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz, y de su equipo y la puesta en marcha de un nuevo modelo de operativo, público y con garantías laborales, que sitúe la prevención, la dignidad y la salud de las personas en el centro", ha zanjado Fernández.