CCOO denunciará a la Junta por delito contra la salud de las personas que trabajan en el operativo contra incendios
Ana Fernández ha exigido la dimisión "inmediata" del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, y la puesta en marcha de "un nuevo modelo de operativo, público y con garantías".
El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha anunciado este viernes que denunciará a la Junta de Castilla y León por delito contra la salud de las personas que trabajan en el operativo contra incendios.
El sindicato ha recordado que lleva años acumulando quejas y denuncias ante la Inspección de Trabajo del Ministerio "que se resuelven favorablemente para los trabajadores y trabajadoras", pero que desde la Junta de Castilla y León "se ignoran reiteradamente estos dictámenes".
En concreto, ha señalado que esas denuncias se han relacionado "con temas tan graves como: la regulación de la jornada máxima en 12 horas, que ahora se están haciendo 15 y hasta 20 horas diarias; condiciones de los puestos de trabajo por la exposición al humo y sustancias cancerígenas y el uso de los Equipos de Protección Individual (EPI)".
"La última de estas denuncias se presentó justo hace un año, en agosto de 2024, y en febrero de 2025 la inspección de Trabajo volvió a dar la razón al sindicato en todos los incumplimientos denunciados"; ha señalado el sindicato.
CCOO ha recordado que estos requerimientos de la inspección de trabajo "son obligatorios, y la Administración debe cumplirlos, ya que el Ministerio de Trabajo no puede sancionar a la Junta, como hace en el caso de las empresas privadas".
"Pero la Junta no cumple con sus obligaciones, por lo que CCOO tiene que acudir a la vía penal, exigir responsabilidades políticas y reclamar un cambio de modelo de operativo público", ha asegurado.
Respuesta a Mañueco
Para la secretaria general de CCOO Castilla y León, Ana Fernández, "no basta" con culpar al Gobierno central o a la coordinación institucional, "hay que asumir responsabilidades y errores desde la Comunidad".
"El problema es el incumplimiento reiterado de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que desoye a la Inspección de Trabajo y tienen un operativo híbrido entre público y privado y no dota ni apuesta por un operativo 100% público", ha afirmado Fernández.
El sindicato ha insistido en la necesidad de "tener un operativo 100% público que trabaje los 365 días del año, en condiciones seguras y dignas, que invierta en prevención". Además, CCOO ha reclamado que las ayudas para la reconstrucción de las zonas declaradas como catástrofe y de las personas afectadas, "sean ágiles y suficientes".
"Exigimos la dimisión inmediata del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones y del director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz, y de su equipo y la puesta en marcha de un nuevo modelo de operativo, público y con garantías laborales, que sitúe la prevención, la dignidad y la salud de las personas en el centro", ha zanjado Fernández.