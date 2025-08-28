La pesadilla que no acaba: declarados dos nuevos incendios en León y Zamora, uno de ellos de nivel 2

Incendio en Mallilos (Zamora) en zona de cultivo y dehesa muy próximo al pueblo, Inforcyl

La Junta de Castilla y León ha confirmado esta tarde la declaración de dos nuevos incendios forestales en Berlanga del Bierzo (León) y Malillos (Zamora).

Según informaron la cuenta oficial naturalezacyl y la herramienta Inforcyl de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio declaró el nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR) el incendio forestal declarado esta tarde en la localidad leonesa de Berlanga del Bierzo, que ha sido desalojada debido a la proximidad de las llamas.

El incendio comenzó pasadas las 17.30 horas de este jueves de manera intencionada, cuenta con varios focos distintos, uno de ellos casi en el mismo pueblo, y menos de una hora después de su inicio alcanzó el nivel dos el IGR debido a que amenaza seria a poblaciones, que exige medidas de socorro de la población o protección de bienes y que puede comportar grave riesgo para la población y bienes no forestales.

El primero en originarse tuvo lugar a las 17.05 horas en Malillos, en el municipio de Pereruela, muy próximo al núcleo urbano. Para su control, trabajan actualmente tres agentes medioambientales y celadores, cinco helicópteros, tres cuadrillas terrestres, una autobomba y tres cuadrillas helitransportadas, tanto del operativo Infocal como del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Media hora después se declaró el incendio en Berlanga del Bierzo, en la comarca de Vega de Espinareda, muy cerca del fuego de Anllares del Sil, que esta mañana fue reducido a nivel 1 del IGR. Este incendio presenta varios focos, uno de ellos próximo a la localidad, según informó la Junta.

En Berlanga del Bierzo se encuentran desplegados un total de 12 medios: tres cuadrillas terrestres, dos autobombas, una brigada helitransportada, un helicóptero, tres agentes medioambientales y dos dotaciones de bomberos.

Ambos incendios permanecen activos bajo vigilancia, mientras los equipos trabajan para evitar su expansión y proteger los núcleos urbanos cercanos.