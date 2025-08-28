"Mañueco da la cara. Está en el territorio": Carriedo apoya al presidente tras el desplante de los brigadistas en Zamora

Mañueco, junto a los Reyes, en su visita este miércoles a Sanabria Fotografía: RRSS de Alfonso Fernández Mañueco.

Carlos Fernández Carriedo, portavoz de la Junta de Castilla y León, ha hablado en la mañana de este jueves, 28 de agosto, sobre la polémica por el no saludo a Alfonso Fernández Mañueco de alguno de los brigadistas en su visita, junto a los Reyes, a Sanabria, una zona azotada por los incendios del verano en la Comunidad.

“El presidente de la Junta de Castilla y León es muy educado. Es una persona que siempre está en el territorio, cerca de la gente y escuchando a los ciudadanos. Esto les pasa a los políticos que dan la cara. Estamos para recibir elogios y críticas”, ha afirmado Carriedo.

El portavoz ha recalcado que “Mañueco es una persona que da la cara” para añadir que “vamos a estar muy cerca del territorio”.

Sobre Suárez Quiñones

Sobre el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones, Carriedo ha confirmado que ha estado presente en el Consejo de Gobierno celebrado este jueves y que se ha excusado para presidir el Cecopi autonómico.

“Hay que juzgar los hechos. Hemos triplicado el importe en materia de prevención de incendios desde 2022. Castilla y León tiene que estar orgullosa porque tenemos los mejores profesionales. Me consta que Suárez-Quiñones ha hecho todo para tener el triple de recursos que en 2022”, ha afirmado el portavoz del Ejecutivo regional.

Para añadir que después de Sanidad, Educación y Agricultura y Ganadería, Medio Ambiente es el área que más importe recibe.

Sobre la comparecencia de Mañueco

“Mañana, Mañueco acudirá a las Cortes de Castilla y León y planteará su visión para trabajar unidos por la recuperación y porque, aún, queda mucho trabajo por hacer. Debemos tener mucha precaución”, ha afirmado Carlos Fernández Carriedo.

El portavoz ha vuelto a insistir en que el presidente de la Junta “siempre ha dado la cara” y que acudirá al hemiciclo para “dar cuentas con sus mejores capacidades”.

“A lo largo de estos días, el presidente ha admitido preguntas y ha dado explicaciones. Es el primero que va a comparecer en el Parlamento. Somos los primeros que queremos dar ejemplo y apoyar con las medidas que están recibiendo ya agricultores, ganaderos y vecinos”, ha añadido.

Evolución del incendio de Fasgar

Carriedo también ha hablado sobre las tres semanas de trabajo para sofocar el incendio de Fasgar en tierras leonesas en un incendio de “extraordinaria dificultad” ha afirmado.

“Todas las administraciones, Junta, Gobierno, Ayuntamientos y demás entidades, hemos puesto lo mejor de nosotros mismos y no hemos podido dar por controlado el incendio. Eso demuestra la complejidad del fuego”, ha finalizado.