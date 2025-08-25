La Junta pide a los voluntarios que "no obstaculicen" los trabajos del operativo de extinción de incendios

El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, ha pedido este lunes a la ciudadanía que "no obstaculice los trabajos del operativo contra incendios". "Pedimos colaboración, que se deje trabajar al operativo y que, aquellas personas que, con buena voluntad, están intentando atajar el fuego no se pongan en peligro ni a ellos ni al operativo y que dejen trabajar", ha señalado.

Diego ha hecho hincapié en que "se han dado circunstancias de que hay voluntarios que se acercan a las zonas de fuego para combatir el fuego y eso les pone en peligro a ellos y al operativo" además de "impedir que se puedan poner en marcha determinadas técnicas, como pueden ser los contrafuegos técnicos".

Por otra parte, la Subdelegación del Gobierno en León ha informado este lunes de que la Unidad Militar de Emergencias (UME) se ha desplegado este domingo en los incendios de Garaño y Molinaseca con un total de 20 militares y 8 medios y 44 militares y 8 medios, respectivamente.

Por otra parte, la Subdelegación del Gobierno en León ha informado este lunes de que la Unidad Militar de Emergencias (UME) se ha desplegado este domingo en los incendios de Garaño y Molinaseca con un total de 20 militares y 8 medios y 44 militares y 8 medios, respectivamente.

Según ha detallado la Subdelegación del Gobierno en León, actualmente, la Unidad Militar de Emergencias cuenta con 437 militares y 148 medios trabajando en seis incendios forestales de León: Colinas, Yeres, Barniedo y los dos que surgieron este domingo.