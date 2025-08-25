Exigen a la Junta una auditoría sobre los 35 contratos con empresas de prevención y extinción de incendios

Un trabajador del servicio de extinción de incendios trabajando en un fuego en la provincia de Salamanca, el pasado 15 de agosto José Vicente ICAL

Izquierda Unida ha exigido este lunes a la Junta de Castilla y León una auditoría sobre los 35 contratos con empresas como Taher, Estudios y Trabajos Forestales, Oficina técnica de montes, IGM y UTE, entre otras, para la prevención y extinción de incendios forestales en la Comunidad.

La formación de izquierdas ha recordado que las concesiones otorgadas oscilan entre uno y siete millones de euros y ha asegurado que "no puede ser que la única fiscalización del cumplimiento de los contratos sean preguntas a gerentes de las empresas".

"Lo pertinente para una administración autonómica son consultas a los sindicatos, requerimientos de información, cruce de datos con la Seguridad Social y visitas in situ para garantizar que las empresas privadas están cumpliendo los pliegos", ha denunciado el coordinador general de Izquierda Unida en Castilla y León, Juan Gascón.

El dirigente de IU ha afirmado que respalda las denuncias a la Junta por su gestión de los incendios, impulsadas por el movimiento ecologista y sindical, para "que sean inspeccionadas con la mayor agilidad posible y que se supervisen todas las anomalías detectadas por el movimiento sindical y ecologista".

Y se ha sumado a las acusaciones a la administración autonómica por la "descoordinación en las operaciones para la extinción de los incendios que han asolado varias provincias de Castilla y León en las últimas semanas".

Querellas de los sindicatos

En este sentido, ha recordado que varios sindicatos se han querellado ante Inspección de Trabajo por "supuestos incumplimientos en las condiciones sociolaborales de los bomberos forestales como turnos de veinte horas, falta de descansos, contratos sin experiencia o escasez de equipos, protección y avituallamiento".

"Una de las brigadas llevaba un botellín pequeño de agua y medio bocadillo para todo el día, con trabajadores deshidratados y con calambres por el sobresfuerzo realizado en las tareas de extinción", ha señalado UGT, como ejemplo, en su reclamación.

Por su parte, Ecologistas en Acción se ha fijado en el caso del helicóptero de Villaeles de Valdavia, en la montaña palentina, que tuvo que ser sustituido por el de Medina de Pomar debido su inoperatividad.

"Es responsabilidad de la Junta la supervisión de que tanto los helicópteros y motobombas como el personal contratado por estas empresas cumple con lo establecido en los contratos por los que ingresan millones de euros anuales", ha señalado Gascón.

Por último, IU propondrá a las Cortes de Castilla y León un operativo "100% público, permanente, dotado de recursos y con personal en condiciones dignas". "Solo así podremos proteger nuestros montes, nuestra biodiversidad y a nuestros pueblos, que hoy se sienten desamparados por la Junta de Castilla y León", ha zanjado el dirigente del partido.