Cajamar moviliza 20 millones para ayudar a familias y empresas arrasadas por los incendios en Castilla y León

Ante la grave situación provocada por los incendios forestales que han arrasado miles de hectáreas en Castilla y León y otras comunidades autónomas, la entidad Cajamar ha anunciado la puesta en marcha de una línea especial de financiación por valor de 20 millones de euros.

El objetivo es dar una respuesta rápida a las necesidades urgentes de las familias y empresas afectadas, facilitando tanto el anticipo de indemnizaciones como la recuperación de viviendas, negocios o explotaciones agroganaderas dañadas por el fuego.

La medida se dirige a particulares y empresas que hayan sufrido consecuencias directas de los incendios registrados en León, Zamora, Salamanca y Palencia, así como en Extremadura, Galicia, Cantabria, Asturias y Cádiz.

Las ayudas contemplan condiciones preferentes de financiación y están especialmente diseñadas para agilizar los trámites, mitigar los efectos económicos inmediatos y favorecer la vuelta a la normalidad cuanto antes.

Compromiso con el medio rural

En el caso concreto del sector agroalimentario, Cajamar ha habilitado una línea específica para agricultores, ganaderos y empresas agro que han perdido parte de sus explotaciones o se han visto obligados a detener su actividad.

Esta financiación contempla el anticipo de indemnizaciones de Agroseguro, así como recursos para acometer las inversiones necesarias para reconstruir instalaciones, reponer maquinaria o restaurar cultivos y pastos.

Además, la entidad ofrece facilidades en la financiación de la propia póliza de Agroseguro, permitiendo a los profesionales del campo aplazar su pago sin intereses y adaptándolo a sus necesidades concretas.

Desde la entidad subrayan que su red de oficinas en las zonas afectadas está ya operativa para atender, de forma individualizada, las solicitudes y consultas de personas damnificadas.

La activación de esta línea responde, señalan, a una voluntad firme de acompañar a quienes lo han perdido todo o casi todo, ofreciendo herramientas reales para recuperar sus vidas y actividades cuanto antes.