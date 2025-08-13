Los ingenieros de montes de CyL, tajantes sobre los incendios: “Hay un abandono rural y una insuficiente gestión”

Incendio forestal de Martín de Yeltes y la Fuente de San Esteban (Salamanca) José Vicente ICAL

Castilla y León atraviesa una de las peores olas de incendios forestales de los últimos años. La Comunidad se quema por los cuatro lados ante el esfuerzo de los profesionales por solucionarlo. Este martes falleció un hombre mientras ayudaba a la extinción de un fuego en la provincia de León.

“Las provincias de Ávila, León y Zamora están padeciendo los incendios más destructivos de este verano”, advierte el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes de Castilla y León en un comunicado.

Además alerta de que el resto de provincias también sufre fuegos “que tienen menor repercusión, pero que están ocasionando grandes daños”.

La situación se ha visto agravada por una combinación de factores: “A las condiciones meteorológicas tan desfavorables de las últimas semanas, con una ola de calor intensa y muy larga, se suma una primavera muy lluviosa que ha favorecido el crecimiento de la vegetación”, explica la entidad.

Este escenario, unido al “abandono rural” y a la “insuficiente gestión forestal”, está provocando que los incendios “cada vez sean más rápidos y destructivos”.

En un solo día del mes de agosto “se ha llegado a contabilizar 35 partes de incendios de distinta importancia en Castilla y León, con 15 incendios de forma simultánea, 7 de ellos de gran magnitud”.

Este volumen, según el Colegio, “muestra la dificultad en la gestión y la coordinación de los medios disponibles”.

Los ingenieros de montes insisten en que “nuestros montes requieren una mayor atención durante todo el año” y reclaman que se optimicen “todos los recursos económicos de carácter público”.

Además también se destinen “recursos privados” a la gestión forestal. La entidad defiende que una gestión sostenible “no solo previene incendios y reduce su peligrosidad”, sino que también genera riqueza para el medio rural.

Saiz: "La prevención es además una tarea de todos"

Asier Saiz Rojo, decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes de Castilla y León, subraya: “Desde el Colegio queremos trasladar nuestro apoyo a todos los técnicos y medios de extinción que están trabajando de forma incansable. Queremos también destacar su gran profesionalidad en situaciones tan complejas”.

Además insiste en la importancia de las profesiones vinculadas con el sector forestal en el presente y en el futuro de nuestra sociedad. “La prevención es además una tarea de todos: desde las administraciones públicas hasta los ciudadanos”.

La organización concluye que los incendios forestales “son un desafío complejo que requiere un enfoque conjunto” y apuesta por una “gestión integral” basada en el “conocimiento científico y técnico” y en la colaboración de toda la sociedad.