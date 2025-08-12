El PSOECyL exige a Mañueco un plan integral contra los incendios y una reunión urgente: “Faltan recursos”

La vicesecretaria general del PSOECyL, Nuria Rubio, informa de la reunión de la Permanente de la Ejecutiva del PSOECyL Peio Garcia ICAL

El PSOE de Castilla y León ha expresado su “máxima preocupación” por los graves incendios forestales que en los últimos días han arrasado amplias zonas de la comunidad, afectando de forma especial a las provincias de León, Zamora, Palencia y Ávila.

En una rueda de prensa, la secretaria de Organización, Nuria Rubio, traslada la solidaridad de la formación a los vecinos de las áreas afectadas y agradeció la labor “incansable” de los profesionales que trabajan para proteger vidas, viviendas y el patrimonio natural y cultural.

Los socialistas se comprometen a impulsar la recuperación de viviendas, negocios, entornos naturales y bienes culturales dañados, así como la puesta en marcha de ayudas directas para ganaderos que han perdido sus pastos.

“Nada es tan urgente como recomponer las zonas afectadas, porque hablamos de la vida de nuestros vecinos y del futuro de nuestros pueblos y comarcas”, subraya Rubio.

El PSOE exige al presidente de la Junta Fernández Mañueco que convoque “de manera inmediata” a todos los grupos políticos y representantes del sector para adoptar medidas urgentes y reforzar el operativo contra incendios.

La formación recuerda que lleva “años reclamando más medios humanos y materiales y un servicio estable durante todo el año”, y advierte de que la falta de previsión y de un plan integral han provocado el colapso ante la coincidencia de varios focos.

Rubio denunció que la plantilla es insuficiente, faltan recursos materiales, se cierran puestos de vigilancia, no se cubren bajas y persisten condiciones laborales precarias en parte del personal.

En algunos casos, apuntó, zonas de alto valor ambiental quedaron sin vigilancia y con vehículos fuera de servicio “en plena emergencia”.

El comunicado socialista hace una mención especial a Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad, afectadas por las llamas.

Para el PSOE, el incendio en este enclave supone “una pérdida ambiental irreparable y un golpe a la identidad, el turismo y la economía de la comarca”.

Un dispositivo “permanente"

La formación reclama un dispositivo “permanente, profesional y cien por cien público” con personal formado y medios adecuados, además de una estrategia de prevención real basada en gestión forestal sostenible, planes de autoprotección, mantenimiento de cortafuegos, recursos suficientes para las cuadrillas y una coordinación eficaz entre administraciones.

“El mantenimiento del servicio de extinción todo el año no es un gasto, es una inversión imprescindible para proteger vidas, pueblos y patrimonio”, defendió Rubio.

El PSOE avisa de que, cuando la situación se estabilice, pedirá la asunción de responsabilidades políticas. “Lo ocurrido no puede repetirse; la negligencia y la falta de previsión han tenido consecuencias devastadoras”, concluyó.

Fernández pide la dimisión de Quiñones

El portavoz nacional de Podemos y procurador en las Cortes de Castilla y León, Pablo Fernández, exigió este martes la dimisión “hoy mismo” del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por “la incompetencia, la inacción y la pasividad” mostrada ante los incendios que asolan Castilla y León, así como la del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco,

“Después del pavoroso incendio que hace dos años asoló la Sierra de la Culebra y que costó vidas humanas, está claro que la Junta de Castilla y León ha desatendido absolutamente a todo el mundo incluidas las reivindicaciones de los profesionales, de los bomberos forestales y también las reivindicaciones políticas”, apuntó Pablo Fernández, convencido de que “con un operativo tan insuficiente, tan poco dotado y en condiciones tan precarias, los incendios seguirán asolando Castilla y León año tras año”, informa Ical.