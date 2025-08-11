La Junta pagará de forma "rápida y generosa" los daños por los incendios y apunta a un "terrorismo ambiental"

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha anunciado este lunes que la Junta va a pagar de forma "rápida y generosa" en relación a las cuantías de los daños materiales provocados por los incendios forestales que azotan a la Comunidad.

Así lo aseguró tras la reunión del Cecopi para analizar la situación de los incendios en la provincia. "Se van a cubrir edificaciones, enseres y, por lo tanto, todo el daño material", afirmaba el consejero.

Unos daños materiales que se compensarán económicamente y, en cuanto a los daños materiales, se van a restaurar con los "correspondientes planes de restauración". Además, avanza que será en este mismo mes de agosto.

Hasta el momento han sido un total de cinco las viviendas afectadas por las llamas en la localidad de Médulas por el incendio originado en Yeres, y que afecta al paraje declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y también se quemó una edificación perteneciente al Gobierno autonómico.

Anticipa que llevarán al Consejo de Gobierno los acuerdos necesarios para esas compensaciones que, recuerda, "ya se hicieron con los incendios de 2022" y ayudan a quitar la "preocupación de las personas por los daños sufridos".

De este modo, afirma que "el seguro cubre lo que cubre" y, lo que no, será la Junta de Castilla y León la que se encargará. En este sentido, ha recordado que la Administración autonómica "está y va a estar ahí con todos los daños materiales".

Quiñones enviaba un mensaje de tranquilidad a la población. Entiende la preocupación por los daños en las viviendas y comprende que habrá cosas de valor sentimental que no podrán recuperar, pero en lo material "la Junta va a estar".

La provincia de León ha sufrido desde el sábado un total de 13 incendios, focalizados fundamentalmente en la parte oeste, en las comarcas del Bierzo, Laciana y La Cabrera.

Algunos de ellos se produjeron, según ha expresado, de forma accidental por rayo, pero otros tienen detrás la "aparente actuación de pirómanos y de personas que voluntariamente están causando un importante daño a la provincia" y que actúan “de forma coordinada” en lo que es considerado “terrorismo ambiental”.

En relación al incendio de Yeres, el consejero informó de la posibilidad de que fuera intencionado y manifestó que un vecino de Borrenes, una localidad del Bierzo sin relación con el incendio, observó cómo vio tres columnas de humo de alguien que había dejado tres intenciones de otro posible fuego, lo que "ratifica que se está actuando de forma coordinada en un terrorismo ambiental que no se puede tolerar".