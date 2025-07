Podemos propone a PP y PSOE debates de todos contra todos para las autonómicas y ve difícil una coalición con IU

El coordinador general de Podemos Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, ha anunciado este martes que ha enviado dos cartas a los líderes del PP y el PSOE en la Comunidad, Alfonso Fernández Mañueco y Carlos Martínez, con una propuesta de debates de todos contra todos, siguiendo el modelo portugués, de cara a las elecciones autonómicas de 2026.

El dirigente de la formación de izquierdas ha detallado que el objetivo de su propuesta es la "regeneración democrática" y que se celebraría un ciclo de debates cara a cara que incluiría a los partidos sin representación en las Cortes. "No me resigno a que Castilla y León no pinte nada en el mapa", ha afirmado Llamas.

Además, Llamas ha asegurado que ve difícil una coalición con Izquierda Unida de cara a las próximas elecciones y ha señalado que "no hay una comunicación muy fluida" con la formación dirigida por Juan Gascón en la Comunidad.

La "falta de afinidad" con IU

"El hecho de que IU forme parte de un Gobierno de rearme que no es suficientemente contundente en la lucha anticorrupción y que no aborda los graves problemas de nuestro país y nuestra Comunidad eso hace que no se perciba una afinidad de proyecto entre las formaciones políticas que forman parte del Gobierno de Pedro Sánchez y Podemos", ha apuntado.

El dirigente del partido ha asegurado que Podemos tiene "un proyecto propio y autónomo" y que no descarta ninguna coalición electoral pero ha señalado que "para que haya una coalición eficaz tiene que haber una afinidad discursiva y de proyecto".

"Queremos liderar la izquierda en Castilla y León, queremos hablar de los problemas de la ciudadanía y de propuestas frescas para regenerar la democracia en la Comunidad. No descartamos presentarnos en confluencia, lo veo difícil y no hemos recibido ninguna propuesta. Veo difícil que haya un proyecto de coalición eficaz", ha afirmado.

Debates 'a la portuguesa'

El coordinador general de Podemos ha asegurado que uno de sus principales retos es "liderar la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción en la Comunidad" y ha señalado que la corrupción es "un grave problema" y que está "muchas veces relacionada con la financiación privada de los partidos y con la celebración de actos mastodónticos".

Llamas ha señalado que estos se debates se producirían durante la campaña electoral "y lo ideal sería crear una mesa de partidos para desarrollar los detalles entre todos los partidos". Además, los candidatos a la Presidencia de la Junta serían quienes deberían acudir a esos debates.

"Esta propuesta está inspirada en el modelo portugués, es una propuesta de todos contra todos, formatos de cara a cara que van a permitir contraponer diagnósticos y propuestas. En las dos últimas elecciones legislativas en Portugal se han celebrado más de 30 debates", ha afirmado.

Una propuesta de "regeneración"

Llamas ha señalado que estos debates "serían televisados y serían mucho más útiles para la ciudadanía que los mitines, que van dirigido a públicos ya convencidos". "Además, las próximas elecciones autonómicas se van a celebrar sin la concurrencia de otros procesos y es una gran oportunidad para visibilizar los grandes problemas de la Comunidad", ha añadido.

El coordinador general de Podemos Castilla y León ha señalado que es una propuesta "orientada a la regeneración democrática y a poner la política con mayúsculas en el centro en Castilla y León".

"Estos debates de todos contra todos a la portuguesa deberían ir acompañados de debates con todas las formaciones políticas presentes. Me gustaría solicitar también que pudieran participar las formaciones sin representación porque cuantas más voces haya más enriquecedor sería para la ciudadanía", ha señalado.

Llamas ha apuntado, además, de que estos debates deberían celebrarse en distintos lugares de Castilla y León, incluyendo el medio rural. "Estoy convencido de que esta propuesta puede contribuir a la regeneración democrática de Castilla y León, confío en que sea aceptada por Mañueco y Martínez", ha zanjado.

Una "ola racista" en España

El coordinador general de Podemos ha denunciado que "existe una ola racista en España" y que "están proliferando los discursos de odio" y se ha referido a la situación de los temporeros magrebíes en el municipio vallisoletano de Medina del Campo.

"Tenemos que afirmar un discurso claramente antirracista y de defensa de los derechos humanos. Las personas migrantes son personas a las que se debe garantizar todos los derechos. La Junta debería implicarse activamente en garantizar los derechos de las personas migrantes", ha señalado.

Además, Llamas ha anunciado la intención de su partido de denunciar ante el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe) la "proliferación de discursos de odio" en Medina del Campo y no ha descartado sumar su propia denuncia a la ya presentada por el PSOE contra la teniente de alcalde de la localidad que llamó "purrela" al colectivo LGTBI.