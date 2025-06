El alcalde de León señala directamente a Pedro Sánchez: "El que no sabe nada, me preocupa, esto es insostenible"

El alcalde de León, José Antonio Diez, sigue demostrando que es un verso suelto dentro del PSOE pero que no tiene pelos en la lengua y tiene claro que el partido “queda muy tocado”.

Esta mañana ha lanzado duras críticas contra la dirección federal del PSOE tras conocerse el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que vincula al secretario de Organización del partido, Santos Cerdán, con el denominado caso Koldo.

Diez no ha dudado en señalar al secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como “responsable último” de la designación de los cargos ahora bajo investigación, ya que la situación del partido “es insostenible” y por eso, "hay que cortar por lo sano".

“Esto no se puede solucionar con un deja el acta y ya está, y el que no sabe nada, pues me preocupa”, ha afirmado el también secretario general de la Agrupación del Partido Socialista de la capital leonesa. "No entiendo el que hizo su campaña de primarias no le conocía", ha afirmado sin tapujos.

El regidor leonés ha exigido explicaciones contundentes y una reacción firme por parte de la dirección del partido ante lo que considera un escándalo de gran magnitud.

"Tiene que dar explicaciones más contudentes. Estamos hablando del secretario de Organización del partido y eso tiene una responsabilidad muy directa sobre quien designa a esas personas”, ha afirmado. .

“Una cosa es que alguien a quien han elegido los ciudadanos salga rana pero otra cosa es a quien yo pongo porque yo quiero ponerle y que salga rana”, ha afirmado.

Además, asegura que “las explicaciones no se dan con discursos vagos o a 300 kilómetros de distancia” para rematar con "esto es insostenible". Para incluso recordar el gesto de Sánchez durante su intervención de este pasado jueves, "no quiero pucheritos, quiero responsabilidades".

Asimismo, recuerda que tuvo “un trato de no más de quince minutos” con Koldo, Ábalos o Cerdán y le fue “suficiente para saber con quién estaba hablando”.

También ha reconocido que Pedro Sánchez hace tiempo que no se pone en contacto con él. "Conmigo no se ponen en contacto, yo no acepto presiones".

Sus primarias

En su comparecencia, Diez ha denunciado también supuestas prácticas irregulares durante las primarias internas del PSOE en 2022.

Según ha recordado, se habrían producido más de 200 afiliaciones irregulares en la agrupación local de León, con el objetivo de apartarle de la Secretaría General del partido en la ciudad.

“El partido debe tomar decisiones y cortar por lo sano”, ha reclamado Diez, insistiendo en la necesidad de “recuperar los principios de justicia social y honestidad”, que, a su juicio, deben regir la acción política socialista.

Aunque ha dejado claro que no piensa abandonar sus ideales, sí ha exigido una profunda renovación interna del PSOE.

El alcalde ha calificado de “extrema gravedad” los hechos recogidos en el informe de la UCO, subrayando el daño que suponen tanto para el sistema democrático como para las libertades y garantías conquistadas en las últimas décadas.