El "perdón" de Sánchez tras la dimisión de Cerdán sacude a CyL: de la defensa a ultranza al cesto de "manzanas podridas"

El terremoto judicial ha sacudido con fuerza los cimientos del PSOE hasta el punto de que su secretario general y presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha tenido que salir a dar explicaciones este jueves para pedir "perdón", pero descartando elecciones generales. Y a esto no es ajeno Castilla y León, cuyas principales figuras políticas ya han comenzado a reaccionar.

La dimisión del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, señalado en el último informe de la UCO como partícipe en algunas de las mordidas la adjudicación de obras públicas o un presunto amaño de las primarias que ganó Sánchez ha obligado a la reacción inmediata en el seno del partido.

Por un lado, el PSOECyL cierra filas en torno al presidente del Gobierno a pesar de los escándalos de corrupción que sacuden al partido a nivel nacional. "Una vez más, nos representa con dignidad, valentía y verdad", resalta la vicesecretaria general de los socialistas autonómicos, Nuria Rubio.

Para Rubio, el líder del PSOE "siempre da la cara" y está "del lado de la democracia y de la decencia". "Transparente, firme y honesto. Estamos contigo, presidente", ha subrayado uno de los nombres fuertes en el PSOECyL.

Una línea seguida por la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León, Patricia Gómez Urbán, quien ha apuntado que Sánchez es un hombre "honesto, íntegro, firme, valiente y contundente, que da la cara y que no se esconde". "En tu equipo siempre, presidente", ha zanjado.

Uno de los primeros miembros del Gobierno de España en reaccionar ha sido el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible y exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, quien ha reconocido que es un "día muy duro", además de apuntar que la "decepción es muy grande".

Ahora bien, ha asegurado que el PSOE "va a estar a la altura" al igual que "lo ha estado nuestro secretario general y presidente del Gobierno".

Fuera de este mensaje se ha situado el que fuera hasta hace poco secretario general del PSOECyL y actual senador por Castilla y León, Luis Tudanca, quien ha matizado que "a veces, todo es exactamente lo que parece". "Y no hay más que una solución. Primero el país, luego el partido y, por último, uno mismo", ha puntualizado.

Un mensaje que se desmarca de alguna forma del apoyo inequívoco a Sánchez y al que ha añadido que el PSOE "se merece el máximo respeto y la máxima decencia por todos los que están trabajando por el bien común y el servicio público". "Pena", ha sentenciado.

El líder de los socialistas en Castilla y León, Carlos Martínez, no ha mencionado a Sánchez en su mensaje y se ha limitado a mostrar su "inmensa decepción por lo que estamos conociendo". Asimismo, ha garantizado "tolerancia cero, transparencia, contundencia, honestidad, humildad y trabajo".

Un mensaje huérfano de apoyos a Sánchez, pero sin señalamientos y que ha zanjado con un "se lo debemos a la ciudadanía y a nuestra historia".

Lejos de este mensaje de defensa a Sánchez también se sitúa la alcaldesa de Palencia y secretaria general del PSOE provincial, Miriam Andrés, quien reconocía el "bochorno" de la situación y señalaba que "esto no hay tormenta que lo calme".

Ya por la tarde, tras la rueda de prensa del presidente Sánchez, en declaraciones recogidas por la agencia Ical, Andrés mostraba su "decepción y dolor" como militante. Asimismo, invitaba a una investigación exhaustiva y transparencia total al respecto.

En esta línea, ha abogado por depurar las responsabilidades "caiga quien caiga" y ha llamado a un diálogo plural dentro del partido, sin temor a represalias internas por expresar opiniones críticas.

"Espero que esto nos dé el suficiente poso para poder hablar sosegadamente y sin miedo a lanzarnos acusaciones", ha apuntado en las declaraciones recogidas por Ical.

Mientras sus partidarios cierran filas en torno al líder de los socialistas, hay quienes han cargado directamente contra un Sánchez cada vez más cercado por los casos de corrupción en su partido.

"La dimisión de (Santos) Cerdán no resuelve el problema. No son manzanas podridas, es el cesto entero", ha apuntado el líder de Unidas Podemos en Castilla y León y portavoz nacional del partido, Pablo Fernández.

También ha reaccionado el portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, David Hierro, quien ha compartido una imagen del ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, Félix Bolaños, en un acto. "Ya están riendo. Son unos puntos sinvergüenzas", ha resaltado.

Momentos antes, ha tirado de ironía parafraseando a quienes meten en la urna la papeleta socialista bajo la frase "voto al PSOE porque soy obrerero, y es el partido de los trabajadores", al tiempo que ha compartido una noticia sobre los informes de la UCO de Santos Cerdán.

El procurador del Grupo Mixto en las Cortes de Castilla y León Francisco Igea ha preferido tirar de su ya habitual ironía, recordando la famosa frase del rey Juan Carlos I en la que aseguró: "Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir".

Aludiendo a ello, Igea se ha preguntado que "¿dónde habré yo oído eso antes?". De preguntas ha tirado también el exportavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León y exvicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, quien ha apuntado: "¿Cómo que una auditoría externa de las cuentas?".

"¿Para ver si había algún apunte contable con el dinero que sacaba el PSOE de las mordidas? ¿Aún queda alguien que confíe en este mentiroso, corrupto y traidor?", se ha preguntado contundentemente.