Alcaldías en movimiento en Castilla y León dos años después: en 77 municipios no perdura lo que se votó

Han pasado dos años desde que los ciudadanos de Castilla y León acudieron a las urnas en las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023. Fueron unas elecciones en azul donde el PP impuso su rodillo, previo a las elecciones generales que no fueron tan satisfactorias.

Sin embargo, lo que entonces parecía definido ha cambiado sustancialmente en algunas provincias. En decenas de ayuntamientos de la comunidad, los alcaldes que asumieron el cargo tras aquel domingo electoral ya no están al frente.

Pactos de gobierno revisados, mociones de censura, dimisiones inesperadas, e incluso fallecimientos, han alterado el equilibrio de poder en numerosos consistorios.

Este reportaje, gracias a los datos facilitados por la Delegación de Gobierno, recorre los principales casos donde la gobernabilidad local ha dado un giro. Analiza las causas detrás de cada cambio y retrata un escenario político en constante transformación, que deja en evidencia que, en política municipal, el poder no siempre dura cuatro años.

El ritmo de esta legislatura ha aumentado respecto al de la anterior, ya que en el tramo 2019-2023 fueron 120 ayuntamientos los que cambiaron, ahora en dos años, ya van 77.

Ávila

En la provincia de Ávila se han vivido hasta seis cambios. En Becedas (menos de 200 habitantes), Jesús Izquierdo ha sustituido a Jorge Martín, ambos del PSOE. Por motivos personales, María Díaz Navarro ha dejado el consistorio de Mombeltrán (poco más de 900 censados) para dejarlo en manos de Francisco Hernández.

Idéntica situación que la vivida en Padiernos, (no llega a 300 habitantes) donde Adrián Sánchez cesó y fue Juan José Jiménez quien cogió el bastón de mando. Los dos casos de Por Ávila.

En agosto de 2024 se han vivido cuatro cambios más. En Guisando, un ayuntamiento con 500 habitantes, se ha producido una moción de censura contra José Miguel Blázquez (PSOE) que provocó que Sabino Guaylupo (Guisando Avanza) tenga el mando gracias al apoyo de Por Ávila.

En Navalacruz y Santa Cruz del Valle también se han vivido cambios. En el primero, por la renuncia de Iván Sánchez (PP) en favor de Roberto Hernández (PSOE), mientras que el segundo se debió al fallecimiento de Enrique Rodríguez dando paso a su compañero del PP Pedro Martín.

Segovia

Tres cambios de alcalde se han vivido en la provincia de Segovia desde aquel lejano 28 de mayo de 2023. En el Ayuntamiento de Castillejo de Mesleón por una moción de censura dejando sin sillón al PSOE y pasando a ser alcalde Miguel Mora Martín (PP).

Más tarde llegó otra moción en Sepúlveda, muy sonada. PP y PSOE llegaron el pasado mes de abril a un acuerdo de gobernabilidad hasta el final de legislatura para quitar de la alcaldía a la popular Irene Michelena.

¿Cómo? Pues es que Michelena gobernaba en solitario desde el pasado año con el concejal de VOX Francisco Conde, tras el abandono del equipo de gobierno del resto de concejales populares. Ahora la suma(4PSOE+3PP) de los siete concejales permite que de momento sea Alonso Fernández el nuevo alcalde de Sepúlveda.

Por último, en Nieva se vivió la desgracia. El fallecimiento en accidente de tráfico de Jonatan Rubio (PSOE) dejó en shock al municipio. Actualmente Félix Adanero se encuentra como alcalde en funciones.

Soria

Cinco cambios de cromos en Soria, aunque cuatro se vivieron durante el primer año de mandato. En Pinilla del Campo, con 18 habitantes, Luis Alfonso Millán (PP) asumió la alcaldía tras la renuncia de Ana Isabel Sanz.

Por su parte, el alcalde de San Esteban de Gormaz, con casi 3.000 habitantes, Luis Ángel Martín, dimitió de su cargo al frente del Consistorio “por motivos laborales”, pero sigue como concejal con el Partido Popular. Su puesto lo ocupa Daniel García Martínez.

En Vizmanos, localidad soriana con poco más de 30 censados, Tommy Campos (PP) presentó en noviembre de 2023 su dimisión por la presión de los dos ediles independientes y cuando una moción de censura se acercaba. Ahora el primer edil es Eduardo García, anterior alcalde y de Agrupación Electores de Vizmanos.

Asimismo, en Villaseca de Arciel, pueblo donde sus electores renunciaron a votar en las elecciones locales de mayo de 2023 como protesta por la presentación de candidatos “paracaidistas” por parte de PP y PSOE, es gobernada desde hace año y medio esta legislatura por una comisión gestora propuesta por el PSOE con Jesús Ángel Sancho al mando.

Recientemente en Montenegro de Cameros se ha vivido la renuncia de Enrique Iriondo (PSOE) en favor de su compañero José Antonio Elías.

Zamora

El Ayuntamiento de Mombuey, de casi 400 habitantes, en 2023 tuvo que cambiar de alcalde ya que Francisco Antón Rapino (Partido Futuro) renunció por enfermedad. Ahora ocupa su puesto José Castedo.

Posteriormente llegó el cambio más sonado de toda Castilla y León, ya que un municipio importante como Toro vivió una convulsa moción de censura para arrebatar la alcaldía al PP por parte del PSOE. Ángeles Medina tomó el bastón tras arrebatárselo a Rafael González.

En otro ayuntamiento más pequeño, en Gallegos del Pan, también se vivió una moción de censura con los mismos colores. De azul se pasó a rojo socialista. Ahora el alcalde es Jerónimo Cantuche.

Por último, en Moraleja del Vino tras la renuncia en enero de este año de Manuel López ahora gobierna Roberto Álvarez (PP).

Salamanca

En la provincia de Salamanca se ha tenido estos dos años de legislatura hasta once cambios incluso algunos muy rápidos. Diez días, eso es lo que duró el alcalde de la localidad de Fresno Alhándiga con 191 vecinos, el socialista Martín Castelló, que tomó posesión el 17 junto y el 28 dijo adiós.

Y eso que había estado al frente durante las dos últimas legislaturas. Le sustituyó Julio Castelló, también del grupo socialista.

En la pequeña localidad de Pedrosillo de los Aires se vivió una renuncia de Sergio Hernández (PSOE) para dar paso al PP con Óscar Díaz. Otra renuncia hubo en Espeja entre los populares Juan Sánchez y Aarón Iglesias.

La primera moción de censura en la provincia de Salamanca la tuvo Candelario (850 censados). El PP e IU se unieron, sí, así es la política, para desbancar al PSOE. Elvira Fernández desbancó a Pablo Hernández de ese municipio después de gobernar con color socialista durante tres legislaturas.

El Partido Popular también sumó la alcaldía de Doñinos tras investir a su portavoz en el Ayuntamiento, Agustín Rodríguez, como nuevo alcalde del municipio.

Los tres votos a favor de otros tantos ediles del PP bastaron para investir a Rodríguez frente al resto de sufragios que fueron abstenciones y votos en blanco. Ahora, gobierna en minoría tras la renuncia del anterior regidor, Manuel Hernández, de Ciudadanos, quien llevaba al frente del Consistorio desde 2015.

Murió el alcalde de Tabera de Abajo, de poco más de 100 habitantes, José Antonio Sánchez Gil, del PP, quien se hizo famoso por negarse a realizar el sorteo de mesas electorales al alegar que la fecha de las votaciones afectaba a los vecinos en sus vacaciones. Ahora el alcalde es Juan Francisco Martín.

En septiembre pasado, después de un periodo municipal turbulento, con un alcalde expulsado del PSOE, que salió primer edil con los votos de Vox, Sotoserrano ya tuvo nuevo alcalde, Juan Ignacio Hernández (PP) tras una moción de censura al exsocialista Miguel Ángel Martín.

Juan Ignacio Hernández supera la confianza tras la moción de censura con el apoyo de un concejal de Vox y los tres ediles del PP. Una moción que estuvo rodeada de la máxima tensión, que, incluso, tuvo también expulsados del pleno.

En octubre, dimitió el alcalde “por razones personales” de Almenara de Torres, concretamente Andrés Huidoboro tomó el mando de Andrés Alonso, que era independiente. La salida no supuso ruptura en el pacto de Gobierno establecido entre socialistas e independientes.

En Puerto Seguro falleció Evaristo Montero y dio paso a su compañero socialista Jesús Calvo. Mientras que en La Fuente de San Esteban, el conocido Francisco Cañamero del PSOE, aunque iba como independiente en la lista, presentó su dimisión para dar paso a Luis Gonzaga.

El Ayuntamiento de Lumbrales tiene nuevo alcalde desde hace poco, desde abril. El candidato del PP, Carlos Pedraz, fue elegido por mayoría absoluta (5 de nueve ediles).

Todo se precipitó tras la dimisión del anterior primer edil socialista, Manuel Santos, quien gobernaba desde junio de 2023 con minoría, la de los tres votos del PSOE. Todo ello tras unas elecciones municipales que partieron la Corporación local en cuatro grupos, algunos irreconciliables.

Valladolid

La provincia de Valladolid ha vivido seis movimientos de sillón. El primero fue en noviembre de 2023, en Aldea de San Miguel, cuando Miguel Ángel del Barco dimitió (aunque siguió como concejal) y cedió su puesto a su compañero socialista Francisco Javier Noriega.

Mientras que en 2024, una moción de censura en Villabrágima (más de 1.000 habitantes) desalojó de la alcaldía a Noelia García, del PP, para colocar al no adscrito, ex militante del PSOE y ex de VOX, Víctor Arce. El PSOE expulsó de sus filas a sus tres concejales en el día después de conocerse el pacto.

Más sonada fue la dimisión de Alfonso Centeno en un bastión del PP como es Olmedo. Su involucración en el caso de Meseta Ski y la fuerte presión recibida le hicieron dejar el mando a Mirian Martín después de años de tensión.

Y ya en mitad de legislatura, tal y como dicen sus pactos, en tres pueblos se cambia de alcalde. El primero ya ha sido Aldeamayor de San Martín donde el PSOE (Fernando de la Cal) cede su bastón de mando al PP (Roberto Fernández).

Y ahora pendientes del cambio inminente se encuentran en Rueda, donde el PP (José Ignacio Pérez) recoge en sus manos el bastón de mando de Por Nuestro Futuro (Pablo Sánchez).

Y en Villaverde de Medina, el pacto de palabra dejará la alcaldía en manos del PP (Elena Martín) dejando atrás al PSOE (María José García).

Burgos

La provincia de Burgos también ha tenido sus movimientos en estos dos años desde las elecciones del 28M. En San Juan del Monte, falleció Juan Carlos Rocha (PP), con solo 61 años, por lo que fue sustituido en este caso por su hija, Cristina Rocha. En La Revilla y Ahedo, Javier de Juan Miguel, también popular, tomó el mando tras la renuncia de Alfredo de Juan.

En Monterrubio de la Demanda de menos de 60 habitantes, el alcalde de Vox José Antonio Alonso renunció en febrero de 2024 y fue reemplazado por Carlos Sainz.

En Fuentenebro en estos momentos hay una comisión gestora formada por José Luis Pérez, anterior alcalde, y Jesús Benito (anterior teniente alcalde) y dos miembros nombrados por la Diputación. La crisis comenzó cuando al no haber vecinos dispuestos a presentarse.

En Carcedo de Burgos, menos de 500 censados, se vivió el pasado mayo una moción de censura contra el alcalde del PSOE, Rodrigo Fernández, donde el PP salió victorioso y ahora es alcalde Eloy de la Fuente gracias a un voto de Ciudadanos.

Mientras que en Miraveche sigue gobernando el PP pero ahora lo hace con Jorge Castro tras la renuncia del anterior.

Unos meses después del 28 de mayo, en concreto en noviembre de 2023, pasaron a tener alcaldes pequeñas pedanías que no presentaron candidaturas en su día. Por ejemplo, Peral de Arlanza (Ricardo de la Peña, PP), Trespaderne (Begoña Lavín, PSOE), Quintanilla de la Mata (Mónica Sanz, PSOE) y Zael (Ana Isabel Angulo, PSOE).

A finales de 2024, llegó una moción de censura a Castrillo de la Vega con el cambio de cromos de PP por Vox, en concreto, salió Jesús Mambrilla y entró Diego Ruiz. Lo curioso es que la formación de Abascal se alió con el PSOE.

Unos meses antes, en julio, llegó la renuncia de Joaquín Bengoechea (PP) en Hontoria de Valderados para dar paso a Sheila Aguilera.

En febrero de 2025, en Frías, renunció Tomás Pérez en favor de Silvia Quintana, del PP. Mientras que en Huérmeces, lo hizo Silvia González por José Carlos Martínez, del PSOE.

En La Puebla de Arganzón, en el enclave de Treviño, Fran Muñoz, asumió la Alcaldía del municipio este pasado mes de marzo tras la renuncia por motivos personales del hasta hoy alcalde, Ángel Niño, ambos del PNV, en lo que era la primera vez. El PNV fue la primera fuerza política en La Puebla de Arganzón en las últimas elecciones municipales, con cuatro de los siete concejales que componen la corporación. Los otros tres son de EH Bildu

El alcalde del municipio burgalés de Puentedura, (115 habitantes) Jesús Ignacio Miguel Miguel, falleció el pasado mes de octubre lo que provocó el cambio a Justa González, de Ciudadanos.

Muy reciente, de apenas una semana, está la renuncia del alcalde de Royuela de Rio Franco, Mario Sanz, (PP) de momento está pendiente el cambio, según fuentes de la subdelegación del Gobierno.

Conocido como el alcalde enfermero se va después de conseguir la fibra óptica y que el médico aumente de uno a dos los días en este pequeño pueblo cercano a Palencia.

En enero, Laura Puente (Cs) dimitió como alcaldesa de Tardajos por “motivos personales” y dejó así el cargo que llevaba ocupando desde el año 2019. Ahora es Rodrigo Velasco, el primer edil.

En Revillarruz se vivió una situación tensa tras la dimisión del alcalde socialista Javier Higuero en favor de Santos Hernando, del PP. Por último, en Pinilla Trasmonte Marino Izquierdo cedió el puesto a Pedro Briongos, del PSOE.

León

La provincia de León también ha estado muy movida en estos dos años. El Ayuntamiento de Cuadros, que supera los 2.000 habitantes, vivió la inhabilitación de Marcos Martínez Barazón (Agrupación de Electores Independientes de Cuadros) por su condena en la Púnica (por lo que la alcaldesa ahora es su compañera María Teresa Fernández García.

En Sena de Luna (395 censados), otra inhabilitación, en este caso la de José Celestino García Suárez (PP), censurado para ocupar un cargo público durante los próximos nueve años por un delito de prevaricación administrativa en la gestión de los derechos cinegéticos de los terrenos, ha hecho alcalde a Francisco Gómez Morán.

Misma situación vivida en Puebla de Lillo con Pedro Vicente Sánchez García (Agrupación Independiente de Puebla de Lillo) que ha dado paso a José Ramón Alonso Alonso. En este caso también por la Operación Púnica.

Además, se han vivido cuatro mociones de censura. En Encinedo contra Javier Fernández Arias (UPL) que ha dado el mando a José Manuel Moro Carrera (PP) el pasado mes de marzo tras la marcha de un concejal socialista. En Villamañán, que supera los 1.000 censados, parecida situación, moción de censura contra Higinio García Domínguez (UPL) y es nombrado nuevo alcalde: José Marcos Fernández Suárez (PP). Un concejal del PSOE dimitió de su cargo y se unió al PP.

Por su parte en Soto de la Vega, con casi 1.500 vecinos, el cambio ha sido de rojo a azul. Moción de censura contra Maximino Pérez Martínez (PSOE) y José Ángel López Torres (PP) toma el poder. Una moción de PP y Ciudadanos, con el apoyo de UPL que dejó a los socialistas sin poder en noviembre.

Mientras que en Santa Colomba de Curueño moción contra Luis Jesús Campos Castrillo (PSOE) y sale como alcalde Basilio Martínez González (PP). El alcalde popular logró el apoyo de Unión del Pueblo Leonés para dar el giro en el ayuntamiento que gobernaban los socialistas.

También se ha tenido que lamentar el fallecimiento de Alfredo de Arriba (PSOE), alcalde de Barjas, al que ha sustituido Elvira Castro.

Además, durante este último año político se han vivido varias renuncias. El alcalde de Valderas, Pedro Guerra, anunció este pasado mes de marzo su dimisión de manera inesperada, dejando el cargo que ocupaba desde junio de 2023. El PSOE recuperó la alcaldía tras un empate en el número de concejales pero con mayoría de votos, lo que otorgó el gobierno local a los socialistas.

Jorge Prieto (PP) tomó el mando en Destriana tras la renuncia de su compañero Manuel Díez.

En Boca de Huérgano, Oscar Fernández del Cojo (UPL) tomó posesión como alcalde tras la dimisión del histórico alcalde de Tierra de la Reina, Tomás de la Sierra, por motivos de salud.

Por su parte, Villaquilambre, Valencia de Don Juan y Valdefresno cambiarán sus regidores en los próximos días debido a los acuerdos de investidura alcanzados hace dos años. Así, Jorge Pérez (PSOE), Ricardo Barriento (UPL) y José Pellitero (PSOE), respectivamente, intercambiarán su bastón de mando con los sustitutos.

En Cabañas Raras hubo cambio en noviembre de 2023, Manuel García Marqués tomó posesión del cargo después de la renuncia de Marcos López (PP), tras la sentencia judicial recurrida que le condena a inhabilitación por gestión interesada y prevaricación en la construcción de un crematorio de mascotas.

En las mismas fechas, en Grajal de Campos, la popular Tamara Alonso tomó posesión como nueva alcaldesa tras la dimisión de su antecesor, Jesús Santos, que siguió como concejal.

El caso de Algadefe, un municipio de solo 300 habitantes, es curioso. Ha tenido hasta tres alcaldes en estos 24 meses desde que se votó.

El actual regidor elegido el pasado mes de abril es Jesús Jaular, del grupo socialista, y que tomó posesión tras la dimisión de Jose Manuel Martínez por motivos personales. Ahora bien, anteriormente Ubaldo Freire renunció a la Alcaldía por motivos profesionales.

Palencia

Tres han sido los ayuntamientos de Palencia en los que han cambiado de alcalde. El primero, Moratinos, por fallecimiento de Gregorio Borge (PP).

Asimismo, en Páramo de Boedo se produjo la renuncia del primer edil Aurel Truta en beneficio de Mariano Marcos. Además, la Junta Vecinal de Valles de Valdavia cambió de alcalde tras una moción de censura y ahora gobierna Jesús Ángel Noriega (PP).