El cierre de Azucarera marca el pleno: la oposición lo usa como arma contra un Mañueco que pide una "alternativa" de empleo

El cierre de la planta de Azucarera en el municipio leonés de La Bañeza -con 116 despidos que se sumarán a otros 50 en Miranda de Ebro y 26 en Toro, haciendo un total de 193- ha marcado el pleno de las Cortes de Castilla y León de este martes, en el que la oposición ha utilizado la situación como arma arrojadiza contra el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha anunciado que se reunirá esta misma tarde con representantes del comité de empresa presentes en la Cámara y el PSOE ha cargado contra la "inacción" del presidente de la Junta ante las especulaciones de un posible ERE en Azucarera desde hace 15 días, señalando que el encuentro llega "tarde y mal".

El portavoz de Vox, David Hierro, por su parte, ha vinculado el cierre de la planta de Azucarera en La Bañeza con el "hundimiento del precio del azúcar" y ha cargado contra las políticas de PP y PSOE en Bruselas que, a su juicio, han contribuido a esta situación.

El portavoz de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Luis Mariano Santos, ha denunciado la "escasa proactividad" y la "dejadez" de la Junta ante la situación de La Bañeza, refiriéndose tanto al cierre de la fábrica como a la escasez de pediatras en el municipio, mientras que Mañueco ha pedido a Azucarera que reconsidere la situación y plantee "una alternativa que garantice el empleo".

Además, tanto Mañueco como la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, han recriminado al PSOE los "ataques al azúcar" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, que han vinculado a la situación de Azucarera, mientras los socialistas han denunciado la "total falta de implicación" del Gobierno autonómico.

El cierre de la planta de La Bañeza ha opacado por completo la polémica de la eliminación de frecuencias de AVE en Castilla y León que solo ha salido a colación en el primer cara a cara entre Mañueco y la nueva portavoz socialista, Patricia Gómez Urbán, que se ha estrenado con una dura intervención en la sesión de este martes.

El presidente de la Junta ha acusado a los socialistas de "suprimir las paradas de trenes y autobuses" y ha defendido que, mientras tanto, el Gobierno autonómico promueve "el autobús gratis para todos los empadronados", haciendo referencia a la pionera tarjeta Buscyl anunciada este mismo lunes.

Un encuentro "tarde y mal"

El primer cara a cara del pleno de este martes ha sido el primer intercambio dialéctico en la Cámara entre Mañueco y la nueva portavoz socialista, Patricia Gómez Urbán, que ha realizado una contundente intervención denunciando la gestión del Gobierno de la Junta, haciendo especial hincapié en su "inacción" ante el cierre de la planta de Azucarera.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha anunciado que se reunirá esta misma tarde con el comité de empresa y que se pondrá "a su disposición" mientras Gómez Urbán ha denunciado que el encuentro llega "tarde y mal" y ha considerado "indecente" el comportamiento de la Junta al no haber "hecho nada desde hace más de 15 días", cuando ya se especulaba con un ERE en la empresa.

Mañueco ha confiado en que Gómez Urbán ejerza una "oposición constructiva" y la portavoz socialista ha señalado que lo hará, ya que su ejemplo "no es el de Feijóo en el Congreso". "Pasará a la historia por ser el primer presidente que pactó con la ultraderecha, que le sirvió como excusa para hacer sus verdaderas políticas", le ha espetado.

La portavoz socialista ha recordado que Castilla y León es la única comunidad que no tiene Ley LGTBI, que declaró BIC "un monumento fascista", en referencia a la Pirámide de los Italianos, y que Mañueco "solo ha presentado tres presupuestos".

"Castilla y León crece menos que la media nacional, hemos perdido autónomos y ha hecho una amnistía fiscal a los más ricos mientras. Hemos dejado de ingresar 110 millones de euros mientras no se abren los comedores escolares en verano para los niños más vulnerables", ha señalado.

También ha denunciado el "desmantelamiento de la sanidad pública para traspasarlo a la sanidad privada". "Los profesionales sanitarios están maltratados y se van de Castilla y León por su culpa, porque usted les maltrata. Usted también maltrata a los profesionales de la educación, los peor pagados, no hay políticas para nuestros jóvenes ni hay vivienda accesible", ha añadido.

Y ha asegurado que el legado de Mañueco es "la nada" porque "preside pero no gobierna". "Gobernar es revalorizar las pensiones o subir el Salario Mínimo Interprofesional. Ha sido nombrado como una de las cabezas pensantes del PP y va a trabajar codo a codo con Ana Millán, ¿qué se siente con una imputada por cuatro casos de corrupción?", le ha preguntado.

A juicio de Mañueco, la intervención de Gómez Urbán ha demostrado que "de oposición constructiva nada de nada". "Cambian las personas pero el tono sigue siendo el mismo", ha lamentado.

El presidente de la Junta ha defendido que su Gobierno "cumple con sus compromisos". "En educación, de 0 a 16 años no supone coste alguno y somos la única comunidad que está en el podium en educación, en sanidad y en servicios sociales", ha afirmado, recordando que la Comunidad está en "cifras récord de empleo" y que hay "más mujeres trabajando que nunca".

Y ha achacado al PSOE la supresión de frecuencias de AVE por parte de Renfe. "Son ustedes los que suprimen las paradas de trenes y autobuses y nosotros los que damos el autobús gratis a todos los empadronados. El PSOE recortes y el PP avanza en derechos", ha zanjado.

Vox señala a Bruselas

El portavoz de Vox, David Hierro, ha vinculado el cierre de la planta de Azucarera en La Bañeza con el "hundimiento del precio del azúcar". "Nuestros productores de remolacha no pueden competir con el producto extracomunitario debido a que ustedes desde Bruselas aplican políticas que están hundiendo la productividad de la industria agroalimentaria", ha denunciado.

Y ha acusado a PP y PSOE de estar "apoyando acuerdos bilaterales con Brasil para seguir inundando el mercado del azúcar en España". "Lo hacen en Bruselas con esos señores con los que forman coalición y su jefa, la señora Von der Leyen, es la que ha colocado a Teresa Ribera", ha recordado.

Mañueco, por su parte, ha asegurado que la mayor amenaza del sector primario en Castilla y León son los aranceles de líderes extranjeros "a los que Vox apoya", en referencia a las tarifas aduaneras del presidente estadounidense, Donald Trump, hacia las que la formación de David Hierro ha mostrado en varias veces su rechazo.

"Dentro de la UE nosotros vamos a seguir defendiendo los intereses de agricultores y ganaderos a través de sus organizaciones agrarias y acabamos de firmar una declaración conjunta y unánime que va a ser la hoja de ruta de este Gobierno para defender al sector", ha afirmado.

El presidente de la Junta ha señalado, además, que la preocupación de Vox por los agricultores y ganaderos es "puro postureo" porque "se largaron del Gobierno y dejaron el trabajo a medias". "El Gobierno de Castilla y León está preocupado y pendiente de los agricultores y ganaderos", ha añadido.

Mañueco ha afirmado que en "un mundo cada vez más global" Europa es "el marco en el que nos debemos mover y en el que afrontar los grandes retos".

"El campo de Castilla y León ha recibido 1.200 millones de euros anuales de la PAC, es una aportación esencial para la viabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas", ha recordado, presumiendo de que la Junta ha "dialogado, escuchado y firmado una declaración común con las reivindicaciones del campo".

"Ustedes dejaron el barco en mitad del trayecto, salieron corriendo, ustedes no han estado ahí, hemos estado nosotros. Nosotros estamos con los agricultores y ganaderos a las duras y a las maduras, ustedes les han dejado tirados", ha zanjado Mañueco.

Mañueco pide una "alternativa"

El portavoz de UPL, Luis Mariano Santos, ha denunciado la "escasa proactividad" de la Junta ante el cierre de la planta de Azucarera en La Bañeza y la situación general en el municipio, refiriéndose también a la escasez de pediatras.

"No es aceptable que no hayamos visto ni notado el impulso de la Consejería de Agricultura o de Industria, ni proactividad ni sensibilidad con una comarca y numerosos actos de propaganda de sus consejeros", ha lamentado.

Santos ha hecho hincapié en que, ante la pérdida de más de 100 puestos de trabajo directos y muchos más indirectos, las consejeras de Industria y Agricultura han estado "en paradero desconocido".

"La dejadez nos hace pensar que les da lo mismo lo que pase en La Bañeza y lo que sufran los leoneses. Hoy es un día triste para La Bañeza y si quiere salvar los empleos del sector y el servicio de pediatría aquí esta la UPL pero si quiere seguir con su propaganda estaremos enfrente", ha advertido.

Mañueco ha mostrado su rechazo a la decisión de Azucarera y ha recordado que el delegado territorial de la Junta se reunió con el comité de empresa cuando el Gobierno autonómico "tuvo conocimiento de la situación".

"Hemos pedido a la empresa que reconsidere la situación y que haya una alternativa que garantice el empleo y la actividad económica y agraria. Vamos a estar al lado de los trabajadores y de los agricultores y el problema del azúcar es que cuando se habla mal del azúcar, como el Gobierno de Sánchez, luego ocurren estas cosas", ha señalado.

Respecto a la situación del servicio de pediatría en el municipio, Mañueco ha recordado que "antes había dos turnos de pediatría por la mañana y una pediatra se ha dado de baja".

"Hay escasez de profesionales y cuando tengamos un pediatra, o cuando la que se ha dado de baja se vuelva a reincorporar, se recuperará la normalidad. Son sus socios del PSOE los que no mueven un dedo para que haya especialistas en la Sanidad", ha zanjado.

Los "principios" de Mañueco

El procurador del Grupo Mixto Francisco Igea ha preguntado a Mañueco qué principios políticos, éticos y morales van a regir la acción del presidente de la Junta en el final de la legislatura y el jefe del Ejecutivo autonómico ha asegurado que son "los mismos de siempre" y que sus deseos de trabajar por las personas de Castilla y León "son las mismas de siempre".

"Es lo que voy a seguir haciendo. Usted es tan aplicado dando lecciones como en cambiar de chaqueta", ha ironizado.

Mañueco ha considerado "un sarcasmo" que dé lecciones "quien ha estado en, al menos, media docena de siglas políticas".

"De hecho, el partido por el que usted se presentó le acusa de usurpar su escaño. Yo voy a seguir trabajando por las personas de esta tierra, cumpliendo mi programa, con mis principios y valores y también con todos mis compromisos", ha zanjado.

Los "ataques al azúcar"

La procuradora socialista Virginia Jiménez ha considerado "indecente y una vergüenza" que Mañueco quiera reunirse con los representantes del comité de empresa de Azucarera que han acudido al pleno de este martes "a escuchar al Grupo Socialista" solo después de "conocer la noticia" del cierre de la planta de La Bañeza.

"Mañueco ha tenido días y no ha dado la cara. Los trabajadores se sienten abandonados por su Gobierno, reaccionaron tarde y mal, demostrando tener una falta total de implicación", ha insistido.

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, por su parte, ha acusado al PSOE de "despreciar al azúcar" y de "atacar al sector con campañas específicas", asegurando que "el azúcar mata".

"Esa situación pesa también. Pesa la situación de los mercados internacionales, está la voluntad de la empresa, que no compartimos, pero sus ataques al azúcar no ayudan y hasta hoy no han pensado en las familias", ha señalado.

García ha asegurado que la Junta "ha apoyado siempre al sector remolachero". "Hoy mantienen aquí su modus operandi, atacan al sector del azúcar y vienen hoy a defenderlo, bienvenidos a la defensa de la industria azucarera. Háganse mirar su culpa en el problema de Azucarera, podemos unirnos a ver si conseguimos revertir esta situación", ha zanjado la consejera.