El alto coste de la reorganización del PSOE en las Cortes: pierde dos puestos clave y carga con el lastre de la Mesa

El PSOE de Castilla y León culminó el pasado fin de semana una compleja transición que se inició en el mes de enero de este año, cuando Carlos Martínez fue elegido nuevo secretario general del partido en sustitución de Luis Tudanca, que optó por no presentarse a la reelección después de una dura guerra con Ferraz.

La salida de Tudanca de las Cortes, tras el último pleno del pasado 30 de abril, su toma de posesión como senador este mismo martes y la celebración del congreso del PSOE de Soria, el único que quedaba pendiente tras el Congreso Autonómico de febrero, el pasado fin de semana, supusieron el punto final de un proceso que ha sido doloroso y que ha dejado visibles secuelas.

El PSOECyL ha vivido una travesía en el desierto de cuatro meses y ha tenido que convivir con una incómoda e inusual bicefalia en la dirección, ya que Tudanca continuó como portavoz del Grupo Socialista hasta la pasada semana, cuando fue sustituido por la vallisoletana Patricia Gómez Urbán, mientras la leonesa Nuria Rubio se convertía en nueva viceportavoz.

El cambio en la dirección del Grupo Socialista permitirá a Martínez controlar la acción política de su formación en las Cortes y hacer más visible su liderazgo, cuando quedan como mucho 10 meses para las próximas elecciones autonómicas, pero ese proceso de reorganización ha tenido efectos secundarios y la formación ha tenido que pagar un alto coste por el camino.

Al drama de la Mesa de las Cortes, donde Martínez tendrá que aguantar a los críticos Ana Sánchez y Diego Moreno, ante la falta de un pacto con el PP, se ha sumado esta semana la pérdida de dos secretarías en dos comisiones de la Cámara provocadas por los movimientos en el Grupo y por la ausencia de un acuerdo con los populares que el líder socialista esperaba alcanzar.

La pérdida de las comisiones

Esta misma semana, el Grupo Socialista ha sufrido un duro golpe al perder dos secretarías en dos comisiones de la Cámara.

Dos pérdidas ocasionadas ante la reconfiguración del Grupo, que ha obligado a la formación a presentar a nuevos candidatos para sustituir a los cargos que han entrado a formar parte de la nueva dirección, y por la presentación de candidatos por parte del PP, que por primera vez no ha respetado la representación en las comisiones.

Este lunes, la procuradora del Grupo Popular por Valladolid Paloma Vallejo fue elegida secretaria de la Mesa de la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes, frente al candidato socialista Jesús Guerrero.

La candidata popular fue elegida en una votación celebrada tras la vacante del puesto de secretario que ocupaba Pedro González, nuevo miembro de la dirección del Grupo Socialista en las Cortes, y para la que el Grupo Popular no respetó la representación anterior, sino que presentó candidata.

Vallejo obtuvo los siete votos de su grupo, mientras que el socialista se ha quedado con seis. A todos ellos se suman, además, los cuatro votos en blanco de Vox y UPL-Soria Ya.

La situación se ha repetido este martes en la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. El Grupo Socialista ha presentado la candidatura de Carmen García para sustituir a Virginia Jiménez, que ha renunciado tras entrar en la dirección del Grupo y el PP, a su vez, la de Javier Carpio, sin respetar de nuevo la representación previa.

La socialista Carmen García ha obtenido los seis votos de su grupo, el popular Javier Carpio los siete del suyo, mientras que ha habido cinco en blanco de Vox, UPL-Soria Ya y Grupo Mixto. Los socialistas, por tanto, se han quedado sin representación en los órganos de ambas comisiones, que estarán controlados el resto de la legislatura por el Grupo Popular.

La "falta de cortesía"

La vicesecretaria general del PSOE en Castilla y León y viceportavoz del Grupo en las Cortes, Nuria Rubio, ha criticado este mismo martes la "falta de cortesía parlamentaria" del Grupo Popular al no respetar la representación en la Cámara y provocar la pérdida de la representación de los socialistas en las mesas de las comisiones.

"Nosotros estamos ocupados en lo importante", ha afirmado, y ha restado importancia a la pérdida de las dos secretarias asegurando que su partido "está en lo importante, en su proyecto político", de manera que no han hablado con los grupos minoritarios para conseguir su apoyo y mantener esos puestos.

En la misma línea, ha argumentado que las personas de la Comunidad no están preocupadas por "los cambios internos" que haga su partido, pero sí por materias como la nueva Ley de Violencia de Género, para cuya aprobación ha ofrecido diálogo su grupo.

El lastre de la Mesa

A la nueva dirección del PSOECyL le queda pendiente, además, el lastre de la Mesa de las Cortes, donde tendrá que aguantar a dos procuradores críticos como representantes en el órgano tras la imposibilidad de acuerdo con el PP.

La salida de Tudanca de las Cortes después de 10 años y los últimos congresos provinciales han llegado en un momento de especial tensión en el Grupo Socialista tras la polémica generada con sus dos representantes en la Mesa de la Cámara, la vicepresidenta segunda, Ana Sánchez, y el secretario primero, Diego Moreno, cercanos ambos al ex secretario general.

Una crisis desatada tras la pillada del micro abierto en las Cortes a cuatro procuradores socialistas, que criticaron al líder de la formación, Carlos Martínez, y al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en el debate del estado de la Comunidad ha desatado un terremoto político en Castilla y León.

La dirección autonómica del PSOECyL no tardó en reaccionar y pidió a Sánchez y Moreno, implicados en la conversación, que renunciaran a sus cargos, algo a lo que ambos cargos se mostraron totalmente dispuestos de forma pública la pasada semana.

El anuncio de la renuncia de Sánchez y Moreno desató un auténtico juego de ajedrez político en la Comunidad, ya que el PSOECyL necesitaba asegurarse un acuerdo con el Partido Popular que le garantizase poder sustituir a sus dos cargos en la Mesa de las Cortes cuando se configure la nueva composición.

Una necesidad de acuerdo que estaba retrasando la presentación de la renuncia por parte de Sánchez y Moreno mientras fuentes del Grupo Popular aseguraban a este medio que esperarían primero a la presentación de la renuncia por parte de ambos procuradores para "comenzar a valorar las opciones".

La propia Sánchez llegó a señalar a este medio que se encontraba "esperando órdenes" de su partido para presentarla, ya que les habían pedido que "esperasen".

"Yo he estado hoy toda la mañana en las Cortes esperando órdenes de mi partido porque nos pidieron que esperemos órdenes para el momento del registro y me marcho ya porque no nos las han dado", informaba en aquel momento la vicepresidenta segunda a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Sánchez recordaba que su disposición a la renuncia era "pública". "A partir de ahí desearle suerte a la dirección y que acierten y esperando órdenes para ver cuando registramos nuestra renuncia formalmente en las Cortes", zanjaba.

El acuerdo finalmente no se produjo y Sánchez y Moreno continuarán en la Mesa de las Cortes el resto de la legislatura ante la negativa de Mañueco a garantizar la abstención del PP para asegurar que el PSOE CyL mantuviese sus dos puestos en el órgano de Gobierno de las Cortes y su disposición clara a presentar candidatos, al igual que ha sucedido en las comisiones.

El PSOE de Castilla y León, pues, ha tenido que pagar un alto coste en pleno proceso de reorganización del Grupo en las Cortes, y también del partido, y tendrá que lidiar con esta inusual situación hasta que tengan lugar las próximas elecciones autonómicas, tras las que Martínez aterrizará en la Cámara y regresará, previsiblemente, la normalidad parlamentaria.