El PSOE de Castilla y León borra la etapa Tudanca y culmina su rearme rodeado de sus figuras más influyentes

El PSOE de Castilla y León culmina este fin de semana su rearme y pone punto final al periodo de transición iniciado tras la elección de Carlos Martínez como secretario general en enero, un nombramiento que fue formalizado en el XV Congreso Autonómico de la formación en febrero en el que el soriano tomó oficialmente el testigo del burgalés Luis Tudanca después de 10 años.

Los socialistas celebran este fin de semana los congresos provinciales en cuatro importantes provincias para la formación: Valladolid, León, Salamanca y Ávila, solo tres días antes de la despedida oficial de Tudanca de las Cortes, ya que el exdirigente será nombrado senador y dejará el acta de procurador en el pleno de la Cámara del próximo 30 de abril.

Unos congresos que contarán con la presencia de pesos pesados de primer orden como el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que será reelegido líder de la formación en Valladolid, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que bendecirá el cónclave leonés, o las ministras Elma Saiz y Ana Redondo, que acudirán a la capital vallisoletana.

M. Chacón ICAL La era Martínez comienza por fin con el “rearme” provincial del PSOECyL y la penitencia de la Mesa de las Cortes

Con todo, en el único de los congresos en los que se producirá un cambio será en el de Ávila, donde el alcalde de Candeleda, Carlos Montesino, sucederá como secretario general a Jesús Caro después de ocho años. En el resto de territorios habrá continuidad. Óscar Puente será reelegido en Valladolid, Javier Alfonso Cendón en León y David Serrada en Salamanca.

Tras los cónclaves de este fin de semana y la posterior retirada de Tudanca solo quedará pendiente el congreso de Soria, que tendrá lugar el 3 de mayo y en el que será reelegido el actual secretario general, Luis Rey, y el lastre de la Mesa de las Cortes, en la que Martínez tendrá que aguantar a los críticos Ana Sánchez y Diego Moreno hasta el final de la legislatura.

Los socialistas de Castilla y León cierran así un periodo de incertidumbre, tensiones, pugnas internas y una incómoda bicefalia que se inició con el estallido de la guerra interna entre la dirección de Tudanca y Ferraz en el mes de octubre, tras el intento del burgalés de adelantar las primarias al mes de noviembre, antes del Congreso Federal, para presentarse sin rivales.

Puente y Cendón

Este fin de semana serán reelegidos como secretarios generales provinciales dos de los hombres fuertes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Castilla y León y que jugaron un papel determinante en la caída de Tudanca y en el ascenso de Martínez como nuevo líder del PSOECyL: Óscar Puente en Valladolid y Javier Alfonso Cendón en León.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible será reelegido secretario general del PSOE de Valladolid en el 17º Congreso Provincial del PSOE de Valladolid que tendrá lugar este sábado, 26 de abril, y en el que Puente estará arropado por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y la titular de Igualdad, la vallisoletana Ana Redondo.

El cónclave vallisoletano tendrá lugar en el Auditorio de la Feria de Valladolid y en la clausura, prevista para las 13:45 horas, intervendrán Martínez, Redondo, Saiz y el propio Puente. Además, la vicesecretaria general del PSOECyL, Nuria Rubio, asistirá al inicio del congreso.

Por su parte, Cendón será reelegido secretario general del PSOE de León este domingo, 27 de abril, tras un duro proceso de primarias en el que derrotó a su rival, el crítico Diego Moreno, con el 66% de los apoyos frente al 33% de su competidor. Un proceso en el que las tensiones se llevaron a la máxima expresión con acusaciones de irregularidades y descalificativos.

El congreso provincial leonés tendrá lugar en la Escuela de Ingeniería Agraria de la Universidad de León a partir de las 8:30 horas y, en el mismo, Cendón estará arropado en su reelección por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que sigue contando con una gran influencia en el PSOE de León.

También acompañarán al secretario general del PSOE de León el diputado y secretario adjunto a Organización de la Ejecutiva Federal, Juan Francisco Serrano, y el propio Martínez, que devolverá al dirigente leonés su apoyo incondicional en su ascenso a la secretaría general del PSOE de Castilla y León.

Cambio en Ávila

El 16º Congreso Provincial del PSOE de Ávila tendrá lugar este sábado, 26 de abril, en el Centro de Congresos Lienzo Norte de la capital abulense y acudirán a mostrar su apoyo al nuevo secretario general, Carlos Montesino, el suministro de Trabajo Jesús Caldera, el secretario de Organización del PSOECyL, Daniel de la Rosa, y la vicesecretaria general, Nuria Rubio.

El cónclave abulense se iniciará a las 10:30 horas con las intervenciones de De la Rosa y Caldera y de Javier García, secretario provincial de UGT; y Alberto Novoa, secretario general de CCOO Ávila, todos ellos rodeados de la Ejecutiva saliente. La clausura del congreso tendrá lugar a las 13:00 horas con las intervenciones de Carlos Montesino y de Nuria Rubio.

Continuidad en Salamanca

El 14º Congreso Provincial del PSOE de Salamanca tendrá lugar este sábado, 26 de abril, en el claustro del Colegio Fonseca de la ciudad, y en el mismo será reelegido como secretario general David Serrada, que lleva cuatro años dirigiendo a la formación en la provincia salmantina.

Martínez atenderá a los medios de comunicación a las 10:00 horas junto al secretario general del PSOE de Salamanca antes del inicio del congreso provincial en el que será reelegido el actual dirigente salmantino.

Serrada ha sido el único candidato a la secretaría general, por lo que los socialistas salmantinos no han tenido que celebrar primarias, y en el cónclave de este fin de semana los delegados y militantes deberán afrontar los debates acerca de la ponencia marco, como hoja de ruta de la acción política para los próximos años del PSOE de Salamanca.

El fin de la bicefalia

Después de los congresos provinciales de este fin de semana, llegará el fin de la bicefalia en las Cortes de Castilla y León con la designación de Luis Tudanca como senador, en la sesión plenaria del próximo 30 de abril, y su sustitución por Patricia Gómez Urbán, de la máxima confianza de la nueva dirección autonómica, en la Portavocía del Grupo Socialista en la Cámara.

El PSOE de Castilla y León vivía una inusual situación de bicefalia desde que Carlos Martínez fuese elegido nuevo secretario general de la formación en sustitución de Luis Tudanca a principios de enero, después de meses de guerra abierta entre la dirección autonómica de la formación y la cúpula del partido dirigida por Pedro Sánchez.

El nuevo dirigente del partido optó en aquel momento por mantener al exlíder de la formación en la Portavocía del Grupo Socialista, generando una compleja situación en la que el portavoz en la Cámara perdió autoridad en sus cara a cara con Mañueco y el nuevo liderazgo no terminaba de tener presencia en el hemiciclo.

Tudanca ha ejercido durante estos tres meses como representante de Martínez en la Cámara y ha seguido protagonizando los envites parlamentarios con el presidente, pero sin la autoridad de ser el líder del partido, lo que ha debilitado de forma notable sus argumentos y su posición, cuando se acerca el final de la legislatura.

Mañueco ha aprovechado esa situación de doble liderazgo para cargar contra la inestabilidad de los socialistas y ha partido de una posición de clara ventaja en sus cara a cara con el burgalés. Además, durante estos tres meses Tudanca no ha tenido el control real del grupo parlamentario.

Martínez accedió al liderazgo del PSOECyL gracias, fundamentalmente, a las maniobras del PSOE de León y del de Valladolid, confabulados con Ferraz, y figuras como la viceportavoz, Patricia Gómez Urbán, o la vicesecretaria general del partido, Nuria Rubio, se han hecho con el poder real en el grupo durante los últimos meses.

Finalmente, Gómez Urbán se convertirá la próxima semana en la nueva portavoz y Rubio en la nueva viceportavoz, y ambas ya estuvieron presentes en la Junta de Portavoces del pasado jueves. Este miércoles, finalmente, Tudanca será designado senador y la bicefalia llegará a su fin mientras Martínez toma el control total del Grupo Socialista.

El lastre de la Mesa

Con todo, además del trámite del congreso provincial de Soria, que tendrá lugar el próximo 3 de mayo en El Burgo de Osma y en el que será reelegido el actual secretario general, Luis Rey, a Martínez le queda pendiente el lastre de la Mesa de las Cortes, donde tendrá que aguantar a dos procuradores críticos como representantes en el órgano tras la imposibilidad de acuerdo con el PP.

La salida de Tudanca de las Cortes después de 10 años y los últimos congresos provinciales han llegado en un momento de especial tensión en el Grupo Socialista tras la polémica generada con sus dos representantes en la Mesa de la Cámara, la vicepresidenta segunda, Ana Sánchez, y el secretario primero, Diego Moreno, cercanos ambos al ex secretario general.

Una crisis desatada tras la pillada del micro abierto en las Cortes a cuatro procuradores socialistas, que criticaron al líder de la formación, Carlos Martínez, y al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en el debate del estado de la Comunidad ha desatado un terremoto político en Castilla y León.

La dirección autonómica del PSOECyL no tardó en reaccionar y pidió a Sánchez y Moreno, implicados en la conversación, que renunciaran a sus cargos, algo a lo que ambos cargos se mostraron totalmente dispuestos de forma pública la pasada semana.

El anuncio de la renuncia de Sánchez y Moreno desató un auténtico juego de ajedrez político en la Comunidad, ya que el PSOECyL necesitaba asegurarse un acuerdo con el Partido Popular que le garantizase poder sustituir a sus dos cargos en la Mesa de las Cortes cuando se configure la nueva composición.

Una necesidad de acuerdo que estaba retrasando la presentación de la renuncia por parte de Sánchez y Moreno mientras fuentes del Grupo Popular aseguraban a este medio que esperararían primero a la presentación de la renuncia por parte de ambos procuradores para "comenzar a valorar las opciones".

La propia Sánchez llegó a señalar a este medio que se encontraba "esperando órdenes" de su partido para presentarla, ya que les habían pedido que "esperasen".

"Yo he estado hoy toda la mañana en las Cortes esperando órdenes de mi partido porque nos pidieron que esperemos órdenes para el momento del registro y me marcho ya porque no nos las han dado", informaba la vicepresidenta segunda a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Sánchez recordaba que su disposición a la renuncia era "pública". "A partir de ahí desearle suerte a la dirección y que acierten y esperando órdenes para ver cuando registramos nuestra renuncia formalmente en las Cortes", zanjaba.

El acuerdo finalmente no se produjo y Sánchez y Moreno continuarán en la Mesa de las Cortes el resto de la legislatura ante la negativa de Mañueco a garantizar la abstención del PP para asegurar que el PSOE CyL mantuviese sus dos puestos en el órgano de Gobierno de las Cortes.

Una piedra en el zapato en la nueva etapa de Martínez que se iniciará la próxima semana en todo su esplendor con la vista puesta en las próximas elecciones autonómicas que tendrán lugar, como tarde, en marzo de 2026, y en las que los socialistas tratarán de desbancar al PP después de 39 años de Gobierno en uno de sus principales feudos en España.