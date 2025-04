La Junta asegura que "no está encima de la mesa" la construcción de una macroincineradora de residuos

La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha asegurado este jueves que "no está encima de la mesa" la construcción de una macroincineradora de residuos en Castilla y León.

"La política de residuos la marca la Unión Europea y todas las comunidades están obligadas a cumplirlas. La competencia en materia de residuos es de las entidades locales y la Junta solo aporta el apoyo técnico", ha recordado.

Y ha asegurado que "a día de hoy no existe ninguna decisión tomada, no hay ningún expediente administrativo y no está encima de la mesa la supuesta construcción de una macroincineradora". "No existe ninguna decisión tomada ni expediente administrativo alguno", ha afirmado.

Conciertos del 23 de abril

Blanco se ha pronunciado también acerca de las críticas de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) al coste de los conciertos programados en las nueve provincias con ocasión del Día de la Comunidad, el próximo 23 de abril, y ha asegurado que el caché "está ajustado".

"El caché está ajustado y los costes engloban los costes de producción que llevan asociados. Esta actividad se va a realizar de forma gratuita para todas las personas que quieran asistir", ha afirmado Blanco.