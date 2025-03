Un debate con anuncios preelectorales de Mañueco, un órdago de Vox y la petición de elecciones del PSOE

La primera jornada del último debate del estado de la Comunidad de la legislatura, este miércoles, ha finalizado con grandes anuncios preelectorales por parte del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y con un ofrecimiento de mano tendida a la oposición que ha sido recibido con escepticismo por parte de los grupos.

Mañueco ha anunciado la convocatoria de una nueva ronda de negociaciones para alcanzar pactos de Comunidad en materias como los presupuestos, la Sanidad, la violencia de género, la financiación o la Política Agraria Común, que la oposición ha tildado de "tomadura de pelo", anticipando que "no servirá para nada".

Con todo, el líder del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, se ha mostrado dispuesto a participar en esa ronda de negociaciones si es "el socio principal" aunque ha vuelto a insistir en su petición de que Mañueco convoque elecciones anticipadas ya que la XI Legislatura de la Comunidad, a su juicio, se encuentra "agotada".

El portavoz de Vox, David Hierro, por su parte, ha lanzado un órdago a Mañueco y le ha dicho que si da una declaración institucional diciendo que la Comunidad no acepta "a ningún mena más" y se compromete a luchar contra la inmigración ilegal, como Mazón en Valencia, "mañana mismo" se sentarían a negociar los presupuestos.

Por otro lado, el presidente ha realizado grandes anuncios en clave preelectoral que la oposición ha criticado como "propaganda" al considerar que no podrán pagarse sin aprobar los presupuestos de 2025. Unos anuncios que, al ser a medio plazo, han dejado entrever que los comicios no se celebrarán hasta dentro de un año.

Entre ellos, ayudas de hasta 5.000 euros para comercios y bares con tienda en los pueblos, la gratuidad del autobús para todos los empadronados en la Comunidad, 200 euros por niño para las familias en actividades extraescolares o ayudas para los autónomos que cojan un negocio cuyo titular se jubile.

Nacho Valverde / ICAL Los autónomos de Castilla y León que cojan un negocio cuyo titular se jubile tendrán ayudas de hasta 20.000 euros

El presidente de la Junta ambién ha anunciado seis nuevos helicópteros medicalizados para la Comunidad, hasta alcanzar los 10, y 14 nuevas ambulancias. Una iniciativa con la que, según ha anunciado Mañueco, la flota de Castilla y León se convertirá en "la más extensa de Espaaña".

El PSOE pide urnas

El portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca, ha pedido a Mañueco en el debate que convoque de forma anticipada las elecciones autonómicas, que se celebrarán como tarde en febrero o marzo de 2026, ya que tanto legislatura como Gobierno son "fallidos".

"Deje que los castellanos y leoneses se pronuncien sobre el futuro que quieren para su tierra", le ha dicho Tudanca a Mañueco, a quien ha calificado como "el presidente con más anuncios y menos apoyos" después de una legislatura "fallida". Por ello, le ha pedido "no perder más tiempo" y convocar elecciones.

Tudanca ha pedido "un compromiso firme" del Parlamento autonómico para lograr "un gran pacto de Comunidad" para luchar contra la violencia de género que culmine con la aprobación de una nueva ley.

El portavoz del Grupo Socialista, además, ha calificado a la Junta de Castilla y León como "el Gobierno zombi" dado que "parece que se mueve pero no tiene pulso".

Tudanca ha contestado así a la aseveración de Mañueco de que el Gobierno de Castilla y León es estable para replicar que "su Gobierno no es estable, está paralizado, y lleva así desde que empezó".

Por ello, ha reiterado su petición de elecciones bajo el prisma de que "no puede prolongar la agonía" de un Ejecutivo autonómico que, como su presidente, Tudanca aseguró que está "estable dentro de la gravedad".

El portavoz del PSOE ha calificado al presidente de la Junta como "el mayor abanderado de Vox" y ha recordado que Mañueco "lleva la delantera" a sus compañeros del PP en "pactar con la extrema derecha".

Además, ha afeado al presidente de la Junta que "no haya querido pactar" con los socialistas para "echar del gobierno a la extrema derecha". "Iba de farol y le pillamos", le ha espetado.

La "ocurrencia" del adelanto

Mañueco, por su parte, ha calificado a Tudanca como "juguete roto del sanchismo". "Se ha convertido en otro juguete roto del sanchismo, se despierta cada día sin saber si será su último día como portavoz", le ha dicho.

El presidente de la Junta ha asegurado que el PSOE "ha cambiado de secretario general para ser aún más sanchista". "Por eso ha tenido usted el mismo tono sobreactuado de siempre y el mismo discurso previsible, crispado y lleno de falsedades", le ha dicho.

Mañueco ha calificado de "ocurrencia" la petición del PSOE de un adelanto electoral. "Me salen con que gobierne la lista más votada, no sé que pensará Sánchez, pero en Castilla y León gobierna el que ganó las elecciones", ha afirmado.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha recordado que ofreció al PSOE acuerdos en materia de financiación, del Corredor Atlántico y en el ámbito sanitario y ha recriminado a Tudanca su "rechazo" a negociar. "Usted se ha negado sistemáticamente a llegar a acuerdos pero mi mano está tendida a todas las fuerzas políticas", ha insistido.

Mañueco ha asegurado que Sánchez "solo quiere poner muros" y ha acusado al PSOE CyL de "no atreverse a derribarlos". "Castilla y León funciona aunque no lo quiera reconocer", ha afirmado, volviendo a "tender la mano" a todos los grupos en la ronda de negociaciones que ha propuesto esta mañana.

"Son un partido dividido, centrado en sus luchas internas, todo por el ansia de poder de Sánchez. Ha demostrado mil veces que no quería ni dialogar ni aportar", le ha espetado a Tudanca, asegurando que "su ejemplo de igualdad no puede ser el trato de favor injusto de Sánchez para sus socios despreciando a Castilla y León".

El órdago de Vox

El portavoz de Vox, David Hierro, ha recordado la importancia del punto sobre la inmigración en el acuerdo de Gobierno de marzo de 2022 y el "incumplimiento" del mismo por parte de Mañueco. Y ha recordado al presidente que, desde que salió Vox del Ejecutivo, en julio de 2024, la Comunidad "no ha avanzado nada".

Hierro ha lanzado un órdago a Mañueco y le ha dicho que si dice que la Comunidad no acepta a ningún menor no acompañado más y se compromete a luchar contra la inmigración ilegal "mañana mismo" se sentarían con el PP a negociar los presupuestos.

Además, ha acusado al jefe del Ejecutivo autonómico de "vivir de las rentas" y se ha mostrado convencido de que el PP pactará con el PSOE tras las próximas elecciones. Hierro ha recriminado también a Mañueco la devolución de las subvenciones a los sindicatos y su política migratoria.

"Es usted el presidente autonómico más débil y más ninguneado por sus jefes en el partido. Es incapaz de llegar a acuerdos, sin presupuestos y cede ante todos los chantajes de la izquierda. Es usted un presidente zombi", le ha espetado.

El portavoz de Vox ha finalizado su intervención dejándole en la tribuna las condiciones que le puso para la negociación de los presupuestos y ha recordado que son "las mismas" que ha aceptado recientemente el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón.

"Lo que hizo Vox fue algo inédito en la política. Abandonar el poder por mantener el valor de la palabra", ha añadido.

Vox, "salvavidas del sanchismo"

Mañueco, por su parte, ha recordado que Vox decía que Castilla y León "funcionaba" cuando formaba parte del Gobierno de la Junta. "Desde entonces solo ha cambiado que dieron la espantada y ahora viven en un paripé permanente. Abandonaron el Gobierno por orden de sus jefes de Madrid", ha afirmado.

También ha cargado contra Vox por no haberse "sentado" para negociar los presupuestos. "Ustedes no querían irse, les obligaron y no lo entendió nadie. Presumen de principios pero renunciaron a ejercerlos defraudando la esperanza y las ilusiones de sus propios votantes", ha señalado.

Mañueco ha asegurado que el Gobierno con Vox "funcionaba bien" pero que "funciona mejor" sin ellos "haciendo el trabajo" que ellos "dejaron sin hacer". "Nadie les echa de menos en Castilla y León", ha señalado, asegurando que el PP fue "la cuna política" de Vox.

El presidente de la Junta ha acusado a la formación de David Hierro de "ponerse del lado de Putin" y de haberse convertido "en el salvavidas del sanchismo". "Seguiremos tendiendo la mano a todos los grupos políticos, también al suyo, veremos si están dispuestos o si de nuevo harán lo que les ordenen desde Madrid", ha señalado.

Además, ha defendido la política migratoria de la Junta y ha hecho hincapié en que Castilla y León es "una tierra de acogida y de oportunidades", sacando pecho también del modelo de Diálogo Social de la Comunidad. "Es usted como el osito de mimosín, es muy blandito señoría", le ha espetado.

Una "tomadura de pelo"

El portavoz de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, ha afirmado que le ha dado "pena" volver a escuchar al presidente de la Junta "prometer cosas". "Ha hecho anuncios genéricos en materia de despoblación", ha denunciado, asegurando que la lucha contra la despoblación del Gobierno de la Junta ha sido "un auténtico fracaso".

Ceña ha criticado que Mañueco haya pedido "diálogo" después de que "nunca haya habido una mesa de diálogo técnica". "Es una auténtica tomadura de pelo para los sorianos y para todos los castellanos y leoneses", ha señalado.

Los "insultos" de Mañueco

El portavoz de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Luis Mariano Santos, ha censurado que Mañueco haya "insultado" a todas las fuerzas políticas en su discurso. "Siente cierta envidia de los insultos de Feijóo hacia Sánchez porque no ha presentado los presupuestos nacionales", ha afirmado.

Santos ha recordado que Mañueco ha prorrogado cinco presupuestos en los últimos seis años y ha afirmado que es "lamentable". Además, ha acusado al presidente de la Junta de haber hecho un "chantaje" a la Universidad de León para que, a cambio de Medicina, "fuese cediendo otros grados a otras universidades".

"Ha sido un discurso vacío y triste", ha afirmado, asegurando que se lleva "una tristeza enorme" del debate del estado de la Comunidad.

Un discurso "infame"

El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha cargado contra el "infame y soporífero" discurso de Mañueco, al que ha calificado como "el peor presidente de la historia de Castilla y León". "Toda la propaganda que ha anunciado Mañueco con qué la va a pagar si no hay presupuestos", se ha preguntado.

Sobre la ronda de negociaciones, ha asegurado que la oferta de diálogo es "una nueva mentira" y es "falsa". "Mañueco es al diálogo lo que Trump a la diplomacia", ha señalado, denunciado también que Mañueco no haya hecho referencia al contexto internacional.

Fernández ha asegurado, además, que el presidente de la Junta volverá a pactar con Vox si les necesita para continuar en el Gobierno.

"Una broma de mal gusto"

El procurador del Grupo Mixto Francisco Igea ha calificado de "payasada" que se haya convocado el debate del estado de la Comunidad sin presupuestos. "Es una falta de respeto a los ciudadanos", ha afirmado, asegurando que las promesas de Mañueco son "una broma de mal gusto".

Igea ha recriminado al presidente de la Junta que no se haya referido a Europa y lo ha vinculado a su intención de volver a gobernar con Vox. "Ha hecho un elogio a ese Gobierno de coalición que introdujo por primera vez a los socios de Trump en el poder político en España", ha añadido.

"No adelantamos nada"

El procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, ha asegurado que el discurso ha estado lleno de "nuevas declaraciones de intenciones de un Gobierno en minoría y sin un presupuesto". "Este debate ha llegado de manera precipitada, anunciar inversiones sin un presupuesto no lo entiendo mucho", ha añadido.

Pascual ha cargado contra el "triunfalismo" de Mañueco y ha recordado que Ávila es una provincia abandonada y que para el Gobierno de la Junta es "la última en inversiones". "Las políticas del PP lo único que han hecho es lastrar el desarrollo de los abulenses", ha afirmado.

Sobre la ronda de consultas con los grupos anunciada por Mañueco, ha recordado que ha ido "a todas" y ha afirmado no entender para que se convoca, aunque ha asegurado que irá. "No adelantamos nada pero yo siempre la mano tendida y abierto al diálogo", ha señalado.