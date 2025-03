El PSOE exigirá a Mañueco en el debate que "corrija el rumbo" y llegue a acuerdos o que adelante las elecciones autonómicas

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha asegurado este lunes que su formación exigirá al presidente de la junta, Alfonso Fernández Mañueco, en el debate del estado de la Comunidad de esta semana que "corrija el rumbo" y llegue a acuerdos o que adelante las elecciones autonómicas.

Martínez ha asegurado que el debate tiene que ser "una oportunidad" para "corregir las políticas públicas que no están resolviendo los problemas de la ciudadanía", buscar "consensos políticos" entre las dos grandes formaciones o anunciar una convocatoria electoral para que la sociedad "tenga la última palabra".

"Tiene que haber un viraje en la forma de entender los acuerdos políticos, el PP no puede buscar como socio a la extrema derecha que viene a destruir la democracia", ha afirmado.

Carlos Martínez exige a Mañueco que "resuelva los problemas del campo y pague las indemnizaciones"

El secretario general del PSOE CyL ha asegurado que está siendo "coherente" con lo que está escuchando en cada una de las provincias.

"Estamos desarrollando diferentes conferencias sectoriales y si hay un denominador común es la necesidad de despertar de ese encefalograma plano en el que nos tiene inmersos la Junta. Tras la supuesta estabilidad está el inmovilismo", ha señalado.

El dirigente socialista, además ha mandado todo su "apoyo" al ministro de Política Territorial y Administración Pública, Ángel Víctor Torres, que anunció este fin de semana que padece cáncer, y le ha deseado "una pronta recuperación".

Además, ha asegurado que está "en contacto permanente" para "poner una solución" al derrumbe de parte del puente de San Esteban de Gormaz, afectado por las lluvias de los últimos días.

Planificación "estratégica"

Martínez ha denunciado que solo se han ejecutado 31 millones de los fondos europeos en la Comunidad, un 6,4%, cuando quedan 18 meses. "Nuestra Comunidad tiene muchas debilidades estructurales que hacen que, a pesar del contexto nacional positivo, la brecha de la desigualdad se esté incrementando", ha señalado.

El dirigente socialista ha señalado que el debate del estado de la Comunidad debe aprovecharse "para hacer una planificación estratégica para hacer frente a algunos de los datos negativos" que presenta la Comunidad.

Martínez ha denunciado que las previsiones de crecimiento de empleo son del 1,1% en Castilla y León y del 2,2% en España. "Es la más baja de todas las comunidades", ha afirmado, y ha afirmado que el crecimiento del PIB es del 2,8% en España frente al 2,2% en Castilla y León.

Además, ha hecho hincapié en que Castilla y León ha perdido 301 empresas este último año y que en los últimos 10 años "612 empresas se han ido a comunidades limítrofes". También ha estacado que la Comunidad ha perdido 1.584 autónomos, un 0,9%, prácticamente "a cinco autónomos al día".

En lo que se refiere al comercio, ha señalado que "se ha perdido un 25% de los comercios tradicionales en los últimos 10 años". "Estos son los datos reales y dándoles la espalda no se van a corregir", ha apuntado, alertando sobre el crecimiento de la "brecha de la esigualdad" y la necesidad de "reaccionar y planificar".

Plan de Vivienda

Martínez ha criticado que la Junta anuncie hasta 1.000 viviendas en entornos rurales hasta 2030 para 2.248 municipios y "sin una planificación lógica de donde se construyen esas viviendas".

"Volvemos a la arbitrariedad porque no tenemos unas directrices de ordenación del territorio, es necesario una planificación que nos diga de forma acertada donde tenemos que construir esas viviendas", ha añadido.

El dirigente socialista ha señalado que es necesario un Plan de Vivienda consensuado con los ayuntamientos y "una planificación de desarrollo de vivienda mucho más ambiciosa".

"En el debate tenemos que hablar también de que durante este tiempo de contexto económico positivo otras realidades en la Comunidad que el riesgo de exclusión social y de pobreza, y en contra de la tendencia nacional, hemos retrocedido y hemos alcanzado el 24%", ha denunciado.

A juicio de Martínez, todos esos datos "evidencian la necesidad de despertarse y salir de la autocomplacencia y de esa parálisis confundida con la estabilidad". "Es de lo que tenemos que intentar hablar en el debate", ha insistido.

Un "giro de 180 grados"

El secretario general del PSOE CyL ha apostado por plantear "un giro" y "un viraje de 180 grados en las políticas públicas de la Comunidad". "Esto es lo que pretendemos poner encima de la mesa, conjuntamente con unas propuestas de resolución en las que tendrán cabida las reivindicaciones de cada una de las provincias", ha añadido.

Martínez ha asegurado que el PSOE tiene "una grandísima oportunidad para ejercer de cortafuegos de la extrema derecha" aunque ha lamentado que "hay poca esperanza porque Mañueco se siente excesivamente cómodo con Vox, que muchas veces les hace el trabajo sucio".

"Si el PP sigue danzando la música que le entona la extrema derecha le auguro un nefasto futuro en el corto plazo, esas políticas la sociedad no la va a admitir y el consenso entre los dos grandes partidos es una necesidad", ha señalado.

En cuanto al posible adelanto electoral, ha asegurado que le daría "igual" que coincidiera o no con los comicios autonómicos en otras comunidades autónomas.

"Coincida o no coincida lo que es urgente aquí es un cambio y o bien no perdemos el tiempo o el cambio lo hace la ciudadanía en unas elecciones, lo que no cabe es perder el tiempo", ha señalado, asegurando que "no se puede tener un presidente que preside pero no gobierna y un Gobierno que es la antítesis del dinamismo".

"Tenemos que romper esa dinámica perezosa, necesitamos velocidad y necesitamos ritmo", ha zanjado, asegurando que seguirá el debate de este miércoles y jueves desde los despachos del PSOE en las Cortes.