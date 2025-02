El discurso de Pollán provoca el rechazo de todos: lo ven ya como candidato de Vox y el PP pide su dimisión

El discurso del presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, en los actos de conmemoración del 42 aniversario del Estatuto de Autonomía, celebrados este viernes en la Cámara, ha suscitado el rechazo de todos los grupos parlamentarios excepto de su formación, Vox.

El resto de grupos parlamentarios han calificado la intervención de Pollán como un "acto de partido", y han coincidido en asegurar que el presidente de la Cámara ha aprovechado la institución para celebrar su "primer acto de campaña como candidato de Vox".

Especialmente duro ha sido el choque entre el PP y el presidente de la Cámara, que hasta ahora habían tenido una relación de coexistencia pacífica, incluso tras la salida de Vox del Gobierno autonómico, en julio de 2024.

Miriam Chacón ICAL Martínez denuncia que el Estatuto "no se cumple en igualdad de condiciones" en todas las provincias

El portavoz popular, Ricardo Gavilanes, ha denunciado la "falta de respeto absoluta" de Pollán a la institución que preside y ha asegurado que "no está a la altura del cargo que ostenta", pidiendo, pues, de forma poco velada su dimisión.

El "primer acto de campaña"

El portavoz del Grupo Popular, Ricardo Gavilanes, ha presumido de que Castilla y León es hoy "referente nacional en muchas materias" y ha cargado contra el discurso de Pollán, que ha calificado como "el primer acto de campaña de Vox".

"Ha sido una falta de respeto absoluta del presidente de las Cortes a la institución que preside. Un discurso personalista, claramente partidista en el que ha pretendido postulares como candidato de Vox. No está a la altura del cargo que ostenta", ha denunciado el portavoz popular.

Fede ICAL La convulsa aprobación del Estatuto de Castilla y León: 42 años del nacimiento de la Comunidad

Y ha añadido que "sí tiene donde ir, como dice, que se vaya", pidiendo de forma poco velada la dimisión del presidente de la Cámara.

Además, ha respondido a las acusaciones sobre la negativa a conceder la Medalla de Oro de las Cortes al exprocurador fallecido de Vox, Francisco Javier Carrera Noriega, y ha asegurado que "nunca se llevó la propuesta a la Mesa de las Cortes por parte del presidente".

"No se pudo votar si se estaba de acuerdo o no. Ni siquiera se nos preguntó si estábamos de acuerdo en la concesión de la medalla porque en la reunión con el presidente de las Cortes se nos dijo que no se iba a llevar a la Mesa", ha afirmado.

Candidato de Vox

En el mismo sentido, el portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca, ha asegurado que el discurso de Pollán "no ha sido institucional". "Es un miembro de la extrema derecha que está ahí porque ahí le puso el señor Mañueco y que no respeta las instituciones", ha denunciado.

Y ha asegurado que el presidente de la Cámara "se ha limitado a hacer el primer acto de campaña electoral como candidato de Vox en sustitución del señor Gallardo".

"No merece más valoración su discurso. Se autopropuesto como sustituto de Gallardo utilizando una institución. Hoy deberíamos estar hablando de los castellanos y leoneses, que hoy no se hable de educación, sanidad, igualdad territorial, es una pena", ha asegurado.

Despoblación

El portavoz de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, ha recordado que a los sorianos "no les va bien en Castilla y León".

"En 42 años no se ha abordado la despoblación y es lógico que haya un sentimiento de desapego. Muchas inversiones y promesas que no llegan a materializarse, hay cada vez menos servicios y no nos sentimos totalmente integrados", ha afirmado.

Y ha confiado en que se pueda "revertir" ese sentimiento con el impulso a la Ley de Medidas contra la Despoblación presentada por su grupo y que fue tomada en consideración en el último pleno.

Se "incumple" el Estatuto

El procurador del Grupo Mixto Francisco Igea ha denunciado que en la Comunidad "se incumple el Estatuto".

"No se ha traído el presupuesto como obliga el Estatuto, se está incumpliendo de manera flagrante ante el silencio cómplice de quien ha estado en el Gobierno y de quien preside las Cortes. Menos apelaciones al Estatuto y más cumplirlo", ha afirmado.

La continua "vulneración" del Estatuto

El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha denunciado la "sangrante y continua vulneración" del Estatuto de Autonomía por parte del Gobierno de Mañueco.

"Incumple el Estatuto con servicios públicos cada vez más deteriorados, las personas más jóvenes tienen que emigrar de esta tierra, y quiero denunciar como llevo haciendo 10 años esa vulneración sistemática del Estatuto", ha afirmado.

En cuanto al discurso de Pollán, ha asegurado que ha dicho "alguna verdad". "Me parece infame que se le haya tratado de culpar de que no haya salido adelante la Medalla a Carrera, en lo que si difiero es en esa llamada a contener el gasto público", ha señalado.

Un "paripé"

El procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, ha asegurado que el acto de este viernes ha sido "el paripé de todos los años" y que "sigue sin cumplirse el Estatuto".

"Después de 42 años sigue sin cumplirse, siguen las desigualdades en las provincias periféricas. Estoy desilusionado, llevo desde 2019 aquí y cada día está más polarizado esto e interesan menos los temas de Castilla y León", ha afirmado.