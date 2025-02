La contradicción de Pollán en el día del Estatuto: no cree en las autonomías pero promueve que todos los procuradores cobren

Carlos Pollán, el presidente de las Cortes, ha aprovechado su discurso durante el día de celebración del 42 aniversario del Estatuto de Autonomía de Castilla y León para cobrarse viejas heridas que ha vivido en el parlamento y para poner sobre la mesa temas de actualidad como la posibilidad de que los procuradores tengan dedicación exclusiva.



Un discurso lleno de contradicciones partiendo de que pese a reconocer que no cree en el estado de las autonomías, sí ha puesto sobre la mesa que todos los procuradores puedan tener dedicación exclusiva y, por lo tanto, un sueldo fijo.

Una decisión que tendrán que tomar entre todos, pero que hace pensar que, para esto, todos los grupos seguro que se ponen de acuerdo. Curiosamente desde la llegada de Vox a las Cortes su principal mensaje fue el de recortar asignaciones y de evitar las dedicaciones exclusivas.



También ha servido para justificar un día así de celebración, pese a que ha afirmado que tanto él, como su partido Vox, no es partidario de las Autonomías. "Déjenme explicarles por qué no debería resultar extraño", ha arrancado el leonés.

Así ha anunciado la constitución reciente de un grupo de trabajo integrado por un miembro de cada una de las tres formaciones con asiento en la Mesa de las Cortes (PP, PSOE y Vox). En esta mesa se van a estudiar dos aspectos: “el régimen de incompatibilidades, cuyo desarrollo compete a la Mesa, según señala el Reglamento en su artículo 31.1”. Por otro lado, “la excepcionalidad que supone que esta sea la única cámara legislativa de España en la que no todos sus parlamentarios tienen dedicación exclusiva”.

Pollán ha anunciado “que nadie espere resultados inmediatos, pero sí una voluntad decidida por la transparencia, tanto en las cuestiones que he señalado como en otras que puedan surgir”.

Además, el discurso ha servido para recordar a dos procuradores recientemente fallecidos, su compañero en Vox, Javier Carrera, y la socialista Inmaculada García Rioja. Tras recordar su “ejemplaridad” ha aprovechado para lanzar una crítica a los grupos parlamentarios, PP y PSOE, que decidieron no entregar la medalla del mérito parlamentario a su compañero Carrera.

“Mi sorpresa, mi indignación y mi dolor cuando hubo quien, por negarse a sostener en público lo manifestado en privado, me responsabilizó de que la propuesta no prosperara por dudar yo de que concurrieran los requisitos necesarios. Falso de toda falsedad. Fui yo quien propuse a Carrera para la medalla”, ha revelado.

“Que nadie confunda talante conciliador con apocamiento de ánimo. No voy a tolerar insidias. No las voy a tolerar. Dicho esto, doy por cerrada una polémica en la que nunca deseé verme envuelto”, ha zanjado el presidente durante su discurso del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, cuyo aniversario oficial se produjo este martes, 25 de febrero, pero la coincidencia con el pleno de la Cámara obligó a posponer tres días las celebraciones.

Además ha desvelado que el de Carrera, no fue el único nombre que dio. También el de Edmundo Matía, miembro del Cuerpo de Letrados de las Cortes de Castilla y León desde 1983.

El acto de este viernes ha sido el primero desde que Vox salió del Gobierno de coalición autonómico, en el mes de julio de 2024, y se ha celebrado en un contexto de reconciliación y acercamiento entre el Gobierno de la Junta y los partidos de la oposición, los sindicatos y las organizaciones empresariales, aunque Pollán ha querido marcar diferencias sobre todo en el tema de la medalla.

Su discurso

Durante las celebraciones de 2023 y 2024, los discursos de Pollán no estuvieron exentos de polémica ya que se caracterizó por no mencionar las palabras "autonomía" ni "comunidad autónoma" y por aprovechar la conmemoración para cargar contra el Gobierno central. En esta ocasión, el mensaje ha sido más interior.

Así, durante su discurso, el presidente de las Cortes ha explicado que “no debería resultar extraño que un político nada partidario del Estado de las Autonomías pronuncie un discurso institucional en un día como hoy”, ha comenzado afirmando para justificarlo pero “sin recurrir a trampas como la de ‘cabalgar contradicciones’ o la más manida, si cabe, del imperativo legal”. Además de que accedió a este cargo "por voluntad" y de "manera libre".

“Aquel día, asumí una responsabilidad. Una enorme responsabilidad. Y me hice acreedor de un honor. Un inmenso honor. Y lo hice, ya digo, por voluntad propia, libre de todo imperativo. Es aquí donde algunos ven contradicción con mis planteamientos políticos. No la hay” para explicar posteriormente sus razones.

“Desempeño que procuro revestir de una muy justa, necesaria y saludable neutralidad institucional, la cual nos señala que los cargos públicos han de ejercerse siempre en beneficio de todos, no de parte, mucho menos, de partido”, ha argumentado.

Su justificación de estar en una administración autonómica lo hace porque: "No me canso de leer y releer el preámbulo del Estatuto. De igual manera, no me canso de recomendar su lectura y relectura. Si los preámbulos llevaran títulos, este en cuestión podría ser: Lo que España y también el mundo deben a Castilla y León".

Pollán también ha hablado sobre los temas nacionales, que no le importa llevarlo a un parlamento autonómico pese a las posibles críticas. “Basta con preguntar a nuestros agricultores y ganaderos si sus trabajos y sus días se ven afectados o no por las decisiones tomadas en lejanos despachos por burócratas que jamás han pisado el campo”.

Para el presidente de las Cortes, “el gran riesgo que corremos como representantes políticos es el del ensimismamiento, un lujo que no podemos permitirnos, mucho menos con cargo al bolsillo del sufrido y honrado contribuyente. Urge achicar la brecha que en los últimos años no ha hecho sino aumentar entre la clase política y la sociedad civil”.

Para ello, en su opinión, “es condición necesaria abandonar todo maximalismo ideológico, desaprender a marchas forzadas la odiosa jerga del politiqués y volver a sentir con el sentir del pueblo, en eso que siempre ha dado en llamarse sentido común”. Para rematar con un “a la gente no se la tutela. A la gente se la escucha”.

Además ha recordado su condición de moverse en la polémica. "Muchos de ustedes me conocen y saben que no me mueve la polémica por la polémica. La polémica, en caso de darse, nunca ha de ser buscada, siempre ha de ser la consecuencia no deseada de la imperiosa necesidad de decir lo que se piensa. Desde luego, el gusto por el ruido es una pésima cualidad para desempeñar un puesto como el que ocupo".

Medalla de oro a la Semana Santa

Por último, ha tenido unas palabras para la Semana Santa de Castilla y León, a la que se otorga este año la medalla de oro. “Si hay un momento en el que Castilla y León late con un mismo sentir, con un sentido común, ese es la Semana Santa. El significado profundamente cristiano de esos días no excluye al no creyente de la participación. De igual manera, la idiosincrasia local de la celebración no se alza como un muro frente al visitante llegado de fuera. Todo lo contrario. Nuestra Semana Santa es un ejemplo de tradición y de apertura, de identidad y de integración. Y no solo de eso”.

“Se trata de contarnos a nosotros y de contarle al mundo de qué hemos sido capaces los castellanos y los leoneses, españoles al fin y al cabo, y de qué seguimos siendo capaces cuando, unidos, nos proponemos algo grande”, ha cerrado así Pollán su discurso.