Tudanca dice adiós después de 10 años al frente del PSOE CyL: "Lo he dado todo y me he vaciado"

El ya ex secretario general del PSOE de Castilla y León Luis Tudanca se ha despedido este sábado después de 10 años al frente del partido en la Comunidad en el XV Congreso de la formación celebrado en Palencia. "Lo he dado todo durante estos últimos 10 años, me he vaciado", ha afirmado.

Tudanca ha asegurado irse "tranquilo y feliz" porque el partido se queda "en unas magníficas manos", las de Carlos Martínez, y ha bromeado con que se ha quedado solo a un mes del récord de Jesús Quijano al frente del PSOE CyL, entre 1990 y 2000.

"Durante este tiempo he intentado hacer lo que debía y lo que prometí cuando me elegisteis, con humildad y con mucho trabajo", ha afirmado, presumiendo de provenir del barrio obrero burgalés de Gamonal "que ha demostrado muchísimas veces que David gana a Goliat y así es el PSOE".

"Esa raíz es la que me llevo a comprometerme con esta tierra porque Castilla y León merece la pena y una oportunidad y a eso he dedicado mi empeño estos años", ha señalado, recordando su victoria en las autonómicas de 2019, la primera en màs de 30 años del PSOE en la Comunidad.

"Lo conseguimos juntos y juntas y tocamos el cambio con la punta de los dedos. Hemos demostrado que ganar era posible y que no hay que resignarse nunca", ha añadido.

El exdirigente ha asegurado que "el fin nunca justifica los medios" y que "nadie es imprescindible" pero que el partido "lo es" y ha sacado pecho de su lucha contra Vox cuando formó parte del Gobierno de la Junta. "Vamos a parar a la extrema derecha aquí y en España", ha zanjado.

"Os lo debo todo, los éxitos de estos años son solo vuestros y perdonadme por los errores y por los fracasos", ha afirmado, comprometiéndose con el proyecto de Carlos Martínez. "Cada uno de nosotros somos solo un eslabón de esa cadena irrompible que es el PSOE", ha zanjado.