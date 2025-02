PP y PSOE niegan la medalla al mérito parlamentario de las Cortes al fallecido Javier Carrera (Vox)

El procurador de Vox Francisco Javier Carrera falleció el pasado mes de octubre en un hospital, en el que se encontraba ingresado, al no poder superar un grave cáncer que padecía desde hace más de un año.

Ese día todo fueron alabanzas desde los diferentes grupos parlamentarios de las Cortes, donde ensalzaron la gran figura política. Todos los grupos políticos de las Cortes de Castilla y León coincidieron en destacar que el procurador era un ejemplo de fortaleza frente al grave cáncer que padecía, y que finalmente le ha provocado su fallecimiento.

Pues bien, cuatro meses después cuando el presidente de la Cortes, Carlos Pollán, ha solicitado que se le entregue de manera póstuma la medalla al mérito parlamentario, el grupo parlamentario del PP y del PSOE se han negado.

Para que se conceda esta medalla se tiene que llegar a un acuerdo de unanimidad en la Mesa de las Cortes formado por PP, PSOE y Vox, pues bien, esto no se ha cumplido por lo que no se ha votado durante la Junta de Portavoces. Y esto es a lo que los portavoces se agarran para asegurar que no han votado en contra.

El portavoz de Vox, David Hierro, casi se emociona al recordar la figura de su compañero fallecido y casi llora de rabia cuando ha confirmado que había grupos parlamentarios que se habían negado a ello. “Que den la cara y digan la razón”, ha afirmado.

Pues bien, tanto Ricardo Gavilanes (PP) como Luis Tudanca (PSOE) se han escudado en que si se hace con Carrera también se tendría que haber hecho con otros. “Si se daba ese reconocimiento puntual, tendría que tenerse en cuenta a otros que han fallecido por enfermedades muy duras durante su ejercicio. Y esto es algo que ha pasado en todos los grupos políticos. Esto no le quita el mérito que nuestro compañero de Vox tuvo hasta el último momento”, se ha excusado Tudanca.

Para Gavilanes, que ha afirmado desconocer la decisión de sus compañeros de la Mesa, “Carrera tiene el máximo de nuestro respeto, pero habría que valorar a todos los que hubieran fallecido como él”.

El procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea, ha criticado esta posición. “En lo ideológico no estábamos en nada de acuerdo, pero era un gran político y persona. Hay pocas personas que se lo merezcan”. Además, según ha podido confirmar este medio, tanto Luis Mariano Santos (UPL) como Angel Ceña (Soria Ya) también eran favorables a la concesión.

De esta manera, el admirado Javier Carrera no tendrá el reconocimiento que merece por parte de las Cortes de Castilla y León.