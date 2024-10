El adiós más sincero y unitario al procurador de Vox de Castilla y León del que todo el mundo habla bien

Has muerto con las botas puestas

Cuanto te vamos a echar de menos

Un día me dijo un escultor que él no tallaba la madera, él solo sacaba lo que había dentro.

La enfermedad, te esculpió, sacó de ti un gran hombre y una sonrisa que no olvidaremos

Hoy ya vuelas para siempre pic.twitter.com/bypesISbBW