UGT y CCOO denuncian que el Gobierno obstaculiza las reclamaciones de las mutualidades de los pensionistas

La Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) han denunciado este miércoles que el Gobierno de España obstaculiza las reclamaciones de las mutualidades de los pensionistas al haber anulado, a través del decreto ómnibus, el portal de Internet habilitado para las mismas.

"Se habilitó un portal de Internet para que solo poner el nombre y la cuenta y de tus ingresos anuales te quitaban la parte que correspondía. Esto ha funcionado hasta que en el decreto ómnibus se anula este procedimiento y se dice que se tiene que volver a reclamar individualmente como al principio", han denunciado.

Ambas organizaciones sindicales han convocado este jueves, 20 de febrero, a las 12:00 horas del mediodía, una concentración frente a las delegaciones de Hacienda de todas las provincias para pedir que se vuelva a habilitar ese portal de Internet.

L. Pérez ICAL CCOO y UGT se manifiestan contra PP y Vox tras el decreto ómnibus y sacan la cara por el Gobierno de Sánchez

"Ahora te dicen que año tras año tienes que hacer una reclamación con el procedimiento antiguo y queremos que se retroceda al portal al que podía acceder cualquier pensionista y cualquier persona que tenía que hacer cualquier reclamación", han insistido ambas organizaciones sindicales.

Devoluciones en cuatro años

El secretario de la Federación en Valladolid de CCOO Castilla y León, Carlos Sánchez, ha hecho hincapié en que en Castilla y León ha cobrado "la mayoría" pero que hay provincias que "todavía están en resolución" y en las que las devoluciones "van a hacerse durante cuatro años".

"En 2025, 2026, 2027 y 2028 se van a hacer las declaraciones de 2019, 2020, 2021 y 2022. Vamos a seguir luchando porque es un agravio comparativo y es ilegal", ha denunciado.

"Lo consideramos una discriminación, cuando les hace falta es ahora. Hay gente muy mayor y no saben o no pueden y no estamos de acuerdo con lo que está diciendo Hacienda", ha afirmado.

Sánchez ha asegurado que no pueden estar "cuatro años" esperando a que les paguen lo que les deben. "Hay mucha gente que por el papeleo que tienen que hacer y porque no saben como hacerlo seguramente ni siquiera lo van a pedir y no estamos dispuestos a consentirlo", ha zanjado.

Una "inseguridad jurídica"

El secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT, Felipe de Diego, ha asegurado que "han quedado miles de compañeros sin cobrar" y que "otros que han cobrado poco".

"Hay que reclamarlo en la sede electrónica y hay compañeros que son gente muy mayor, no tienen los medios, tienen que ir a donde los hijos o a otros sitios o a una agencia para que se lo hagan", ha lamentado.

La secretaria de la Federación de Pensionistas CCOO CyL, Marisol García, ha señalado que "es una inseguridad jurídica lo que está pasando". "Es un arbitraje totalmente ilegal porque estas personas presentaron la solicitud en tiempo y forma como se acordó con Hacienda", ha afirmado.

Por su parte, el secretario de la Federación de Pensionistas de UGT, Julio Güito, ha denunciado que el decreto ómnibus ha propiciado "un edadismo institucional" y que "se está discriminando a las personas por ser mayores".

"La protesta del día 20 la hacemos extensiva a todo el mundo porque es una quiebra en la negociación y en los acuerdos de los sindicatos y la administración", ha zanjado.