CCOO y UGT se manifiestan contra PP y Vox tras el decreto ómnibus y sacan la cara por el Gobierno de Sánchez

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Vicente Andrés y Óscar Lobo, participan en una concentración para reivindicar que no se juegue con los derechos de los trabajadores y las trabajadoras L. Pérez ICAL

Los dos grandes sindicatos, CC.OO y UGT han salido este domingo en España, y en Valladolid también, para protestar por el que consideran que es un “uso oportunista de los derechos sociales y la protección de la mayoría social”.

Unas protestas que curiosamente, al contrario de lo que suele suceder en otras ocasiones, han ido contra los partidos de la oposición, en especial al PP que ya confirmó que votaría a favor del decreto ómnibus, que finalmente quedó muy reducido, tras las exigencias de Junts a sus socios de Gobierno.

Han sido poco más de 300 personas, a pesar de la intensa lluvia, las que han salido hoy a la calle en Valladolid en una concentración de carácter autonómica ya que en el resto fueron anulados. Así han cargado contra la “antipolítica” que tumbó hace diez días el decreto ómnibus.

Los secretarios generales de CCOO y UGT en Castilla y León, Vicente Andrés y Óscar Lobo, quien se estrenaba en su cargo, respectivamente, han admitido que están “de celebración” porque la situación “se ha revertido”, con la aprobación de un nuevo decreto (que aún debe ser convalidado por las Cortes Generales), afearon el proceso “negativo” en el ámbito político.

Para posteriormente cargar contra los partidos de la oposición y defender al Gobierno. “Por causar esa derrota al Gobierno se votó en contra del avance social; y eso es lo que no podemos aceptar y el motivo por el que hemos mantenido esta movilización. Si para golpear al Gobierno hay que golpear a miles de ciudadanos y ciudadanas, estamos en un país de locura, en un conflicto social de larga duración, porque no vamos a consentir que se juegue con los derechos de la gente”, advirtió Vicente Andrés, minutos antes de iniciarse el acto, bajo el lema ‘Con los derechos de la gente no se juega’, en la plaza Fuente Dorada, según recoge la Agencia Ical.

El líder de CCOO recordó que con el voto en contra a ese decreto, el PP y “la extrema derecha”, obviando el voto de Junts, provocaron la “caída” de las pensiones, las ayudas al transporte, frenar los desahucios, las ayudas a la dana”. “Se había caído la España social y de avance. Hoy, una semana después de la convocatoria de esta movilización, afortunadamente se ha revertido la situación y se van a mantener esas ayudas y el escudo social”, celebró.

“Ejercicio de higiene"

Por su parte, Lobo, en su primer acto público tras su elección como secretario autonómico de UGT esta semana en Zamora, defendió que esta concentración es un “ejercicio de higiene y responsabilidad democrática” ante lo acontecido en el Congreso de los Diputados.

“No puede salir gratis bajo ningún concepto, porque se estaba jugando con los derechos de la gente, de los trabajadores. Esta protesta es una llamada de atención para que no volvamos a ser rehenes, es una llamada de atención contra la antipolítica y para que primen los intereses generales sobre los de oportunismo político y de los partidos”, sintetizó.

A la convocatoria, además de cientos de personas acompañados con las banderas de ambas organizaciones, acudieron miembros del Grupo Socialista en las Cortes, como Yolanda Sacristán y Diego Moreno, y del Grupo Municipal en el Ayuntamiento vallisoletano, entre ellos su portavoz, Pedro Herrero. También el líder de IU en la Comunidad, Juan Gascón, así como los dos últimos secretarios autonómicos de CCOO, Ángel Hernández, y UGT, Faustino Temprano, entre otros.