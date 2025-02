UGT y CCOO trabajarán por un cordón sanitario a Vox en Castilla y León: "No pueden volver a las instituciones"

La Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) trabajarán para que los partidos "democráticos" impongan un cordón sanitario a Vox en Castilla y León después de las próximas elecciones autonómicas que se celebrarán, como tarde, en marzo de 2026. "No pueden volver a entrar en las instituciones", han afirmado.

El secretario general de UGT en Castilla y León, Óscar Lobo, y el de CCOO, Vicente Andrés, han ratificado este lunes en una reunión la unidad de acción entre las dos organizaciones sindicales y han mostrado su voluntad de "intentar influir de cara a las próximas elecciones".

"Buscaremos alianzas con las organizaciones sociales, sindicales y partidos, explicaremos los efectos perjudiciales para Castilla y León de la extrema derecha", ha señalado Lobo, que ha recordado que los aranceles de Trump van a "afectar seriamente" al tejido productivo de la Comunidad con la "complacencia" de Vox.

El dirigente de UGT ha asegurado que explicarán esas "contradicciones" de la formación de Santiago Abascal que ha votado "en contra de todos los avances de trabajadores y trabajadoras".

"Vamos a influir para que no vuelva a entrar en las instituciones. Tenemos experiencia y bagaje y no nos vamos a quedar a la defensiva, vamos a pasar a la ofensiva para impedir que vuelva esa etapa oscura y negra en Castilla y León", ha señalado.

Lobo ha asegurado que Vox "son pésimos en la gestión y han provocado división y odio" y que van a hacer "una llamada a la acción a los demócratas para fomentar alianzas que establezcan un cordón sanitario a Vox en Castilla y León".

"Vox no solamente no sabe gestionar, no conoce Castilla y León, no cree en Castilla y León y están al dictado de Madrid, son okupas institucionales. Nos vamos a emplear con empeño y con esmero para que los amigos de Trump y de Milei no tengan cabida en las instituciones", ha afirmado.

Por su parte, Vicente Andrés, ha denunciado que el "tsunami" del "nuevo orden internacional" que se está intentando construir desde la llegada de Trump al poder está "llegando a todo el mundo" e "impregnando todos los discursos". "Aquí trabajaremos para que no vuelvan a entrar en el Gobierno de Castilla y León", ha asegurado.

El dirigente de CCOO ha señalado que los dos sindicatos explicarán "concienzudamente" a la gente trabajadora "lo malo que es para nuestra clase que es que gobierne que la extrema derecha".

"Vamos a hacer esa campaña permanente, pediremos a los partidos un cordón sanitario y tejeremos las alianzas que sean necesarias para hacer pedagogía y desenmascarar los mensajes de odio de la extrema derecha para intentar frenar su llegada al Gobierno", ha afirmado.

Manifestación por la Sanidad

Lobo también se ha mostrado consciente de "la ola reaccionaria que impera actualmente en el mundo". "No solamente está en cuestión el papel de la Unión Europea sino que el cambio de orden mundial también va a afectar al modelo social en Europa y España", ha afirmado.

Y ha asegurado que, frente a esa "ola reaccionaria", ambos sindicatos llevarán a cabo "una defensa a ultranza del modelo de Estado de bienestar europeo, de España y de las comunidades" como antídoto frente a la "ultraderecha".

En ese sentido, UGT y CCOO han anunciado una manifestación conjunta por la Sanidad Pública que se celebrará el sábado 15 de marzo en Valladolid.

"Es de carácter autonómico y la convocamos con el apoyo de la inmensa mayoría de las plataformas de la sanidad pública en Castilla y León. Partirá de la Plaza de Colón y terminará frente a la Consejería de Sanidad. Tenemos el firme empeño de defender los servicios públicos en Castilla y León", ha afirmado Lobo.

Reducción de jornada y SMI

Lobo y Andrés han mostrado su "firme compromiso" de trabajar en "una unidad de acción estratégica" en la Comunidad partiendo de la "legitimidad" del sindicalismo de clase en Castilla y León.

"Ambas organizaciones ozamos el 75% de representación, tenemos una fortaleza y una legitimidad que nos otorgan las urnas y desde esa base de legitimidad y fortaleza el firme compromiso de abordar con una unidad estratégica para defender de la mejor manera posible los intereses de los trabajadores y trabajadoras", ha señalado Lobo.

El dirigente de UGT ha asegurado que en la reunión han abordado "cuestiones de trabajo conjunto" y se ha referido al Diálogo Social que "Vox intentó dinamitar". "Queremos recuperarlo y extenderlo en los próximos años", ha señalado.

También ha recordado que existen una serie de mesas abiertas que afectan cuestiones como la formación, la igualdad para el empleo o la prevención de riesgos laborales, que son "cuestiones fundamentales para miles de trabajadores y trabajadoras".

"Hemos abordado también la reducción de la jornada de trabajo en Castilla y León a las 37,5 horas. La CEOE no ha trasladado ni una sola propuesta y se dedica a entorpecer, ha habido oportunidades y no hay ni una sola justificación que impida poner en marcha esta cuestión", ha afirmado.



Andrés, por su parte, ha asegurado que el sindicalismo de clase "tiene el desafío de trabajar por la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas" y que se trata de "un gran paso de país que va a beneficiar a millones de personas".

"Va a suponer una reformulación para ser más efectivos, cobrando lo mismo y con menos horas manteniendo una productividad que es necesaria para que las empresas salgan adelante", ha afirmado, recordando que en Casytilla y León afectará a 500.000 personas.

El dirigente de CCOO ha lamentado que la patronal haya establecido "un veto" a subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y a la reducción de jornada a 37,5 horas semanales.

"El Gobierno está obligado a regular el SMI, con acuerdo o sin acuerdo, este país no puede estar a esos caprichos. No podemos estar otros 40 años de negociación colectiva para bajar a las 37,5 horas, lo que plantean es un boicot a la negociación", ha afirmado.

Además, ha asegurado que se ha demostrado que la subida del 60% del SMI desde 2017 ha sido "compatible con el crecimiento de las empresas". "Hay más empresas que antes, más beneficios que antes y mejores salarios que antes", ha afirmado.

En relación a la polémica cotización de quienes cobren el nuevo SMI, Andrés ha asegurado que el Gobierno "puede blindar para que cobren el 60% del salario medio europeo" pero que "lo que no puede ser es que no pague impuestos ni Dios".

Exigencia a la Junta

En relación al Diálogo Social, UGT y CCOO han pedido a Mañueco que "acelere" el proceso de reconstrucción.

"Estamos en procesos de negociación muy lentos en la Consejería de Industria, Comercio y Empleo y eso lleva un proceso muy lento, avanzar en materias de empleo, cuidado y atención a inmigrantes y política de prevención de riesgos requiere, de forma urgente, avanzar ya en los acuerdos", ha señalado Andrés.

Ambos dirigentes sindicales han hecho un llamamiento también a la consejera del ramo, Leticia García, "a que pase de las palabras a los hechos". "Exigimos una rápida negociación y plantearemos a la Consejería que convoque una comisión permanente del Diálogo Social", ha afirmado.

Presupuestos y Estatuto

Los dirigentes de UGT y CCOO han desligado el avance de las mesas del Diálogo Social a la aprobación de los presupuestos de 2025 y han recordado que "hay procedimientos internos para el traspaso de partidas".

"Hemos pedido al PSOE que busque la fórmula para unos nuevos presupuestos. Tenemos mucho tiempo por delante para hacer políticas y no podemos tener políticas todavía de la extrema derecha, pero no condiciona porque hay procedimientos internos de traspaso de partidas", han apuntado.

Además, han recordado que el próximo 25 de febrero será el 42 aniversario del Estatuto de Autonomía de Castilla y León y, aunque han dudado de que las Cortes celebren la efeméride por tener como presidente a un "ultraderechista", en referencia a Carlos Pollán, se han comprometido a defender su "valor".

"Vamos a seguir tejiendo esas alianzas para defender los valores del Estatuto", han zanjado.