Gallardo aprieta a Mañueco con el adelanto de las elecciones: "Para lo que hace, más le valía convocarlas"

El portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha pedido al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que se moje y aclare si habrá o no adelanto electoral.

"Nos tiene cansados de las maniobras deshojando la margarita. Estamos todos mareados con el asunto", lamentaba en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este jueves.

De este modo, Gallardo aseguraba que están "preparados" y "más fuertes que nunca para afrontar cualquier reto electoral". Y critica al presidente de la Junta por estar "todo el día generando confusión".

Rubén Cacho ICAL Mañueco sale reforzado de las europeas y encara un cómodo final de legislatura con el as del adelanto electoral bajo la manga

Asimismo, le apretaba con este posible adelanto de los comicios ya que, según expresaba, "para lo que hace, más le valía convocarlas y que fueran los ciudadanos quienes decidiesen lo que quieren hacer con Castilla y León".

Hacía un breve repaso a los últimos meses, tras la salida de Vox del Gobierno regional, y criticaba que está "sumido en la parálisis, da la espalda a los acuerdos de las Cortes y no tiene proyecto de Comunidad".

Por ello, no descarta llevar esta pregunta al próximo Pleno del martes, 17 de diciembre, y que Mañueco aclare cuál es el futuro de la Comunidad y si, finalmente, habrá o no elecciones anticipadas. "No hay un Gobierno serio, solo un presidente que se mueve por el cálculo electoral", sostiene.

Por otro lado, manifestó que Vox es "predecible" y que Mañueco vive "de prestado", gracias al acuerdo con su partido que apoyó su investidura a cambio de aprobar algunas leyes como la de la concordia, violencia intrafamiliar o defensa de la inmigración regular.

Unas iniciativas que, matiza, "no se han cumplido". Por ello, y ante la posibilidad de que este escenario se diera y los populares necesitaran nuevamente el apoyo de Vox, Gallardo responde tajante: "Tendría que volver a la casilla de salida y hablar de otras cosas porque Vox no es la muleta del PP".

En definitiva, Vox pedía "seriedad" a los populares porque considera que los ciudadanos necesitan "certidumbre y no que se cumplan los caprichos de Génova".