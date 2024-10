VÍDEO | Un emotivo minuto de silencio por Mlinka, la mujer asesinada por su expareja en Segovia

Noticias relacionadas Nuevo asesinato machista: muere en Segovia la mujer de 33 años que quedó en coma tras agredirla su expareja

Valladolid ha guardado, junto al resto de provincias de Castilla y León este viernes, 18 de octubre, un emotivo minuto de silencio en recuerdo y homenaje de Mlinka, la mujer de 33 años que fue estrangulada por su expareja el pasado domingo, y que falleció este martes al no poder superar sus lesiones.

La mujer permanecía, desde el pasado domingo, 13 de octubre, en coma, después de ser agredida presuntamente por su expareja en la localidad segoviana de Arroyo de Cuéllar.

Se encontraba en estado muy grave y falleció en el Hospital de Segovia tras un intento de estrangulamiento por parte de su agresor, sobre la que pesaba una orden de alejamiento.

En la mañana de este viernes, 18 de octubre, y frente la Delegación del Gobierno de Castilla y León ubicada en Valladolid se ha guardado un emotivo minuto de silencio por la mujer tras un nuevo crimen machista en nuestra Comunidad.

Han estado presentes el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, el portavoz y consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, Leticia García, consejera de Industria, Comercio y Empleo y Jacinto Canales, subdelegado del Gobierno en Valladolid, entre otros.

Nicanor Sen junto a Leticia García

Una lacra

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha asegurado que “es un día triste” para nuestra Comunidad, tras el fallecimiento de Mlinka, que supone el “segundo” asesinato por violencia machista en la región.

“Este hecho vuelve a poner de relieve la realidad insoportable que vivimos con la lacra de la violencia contra las mujeres. Mostrar nuestro rechazo cuando se ejerce esta violencia contra las mujeres que conlleva la pérdida de vidas humanas, en este caso de 33 años”, ha añadido.

Sen ha confirmado que la mujer “había denunciado al agresor en septiembre” y “se habían tomado medidas” que “han sido violadas” por el agresor “dejando a un menor de 4 años sin madre”.

Nicanor Sen ha añadido que “ojalá nunca más tengamos que estar aquí por la pérdida de una vida humana” y “proteger la vida de las mujeres” añadiendo que la familia ya ha pedido “la repatriación del cadáver” ya que la víctima era de Bulgaria.

Leticia García, la consejera de Industria, Comercio y Empleo, ha manifestado “sus condolencias y rechazo a la violencia machista” añadiendo que desde el “primer momento se han puesto al lado de la familia”. Ha finalizado añadiendo que ante “cualquier riesgo de peligro las instituciones están para que se interponga denuncia”.

Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, ha mostrado también "su repulsa" contra el asesinato machista. "No he podido participar, pero me uno desde la distancia y quiero expresar mi más firme condena a la violencia contra la mujer y mandar mi apoyo a familiares y amigos", ha asegurado.

Gran dolor en Segovia

En Segovia, provincia en la que ha producido el cruel asesinato de Mlinka, también se ha guardado un duro y doloroso minuto de silencio por la mujer asesinada y Marian Rueda, subdelegada del Gobierno en Segovia, ha mostrado su repulsa.

“Manifestamos nuestra repulsa ante el asesinato en Arroyo de Cuéllar. Es un dolor inmenso como segovianos ante una mujer de 33 años que ha sido asesinada. Solo podemos decir basta ya a la violencia de género. Son 38 las víctimas este año”, ha manifestado.

Minuto de silencio por Mlinka en Segovia

La subdelegada del Gobierno ha hecho referencia al menor de 4 años que “se queda sin madre”. Ha querido “resaltar la importancia de proteger y acompañar a las víctimas” para que esto no se vuelva a producir.

Ha defendido la apuesta del Gobierno de España para que “sea la última de las víctimas” tras pasar unos días duros desde el domingo, con la agresión, hasta que se certificó la muerte este miércoles.

Prisión provisional, comunicada y sin fianza

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Sepúlveda que instruye el caso, acordó, a principios de esta semana, la prisión provisional, comunicada y sin fianza de la expareja de la mujer.

Además, dicho juzgado dictó la privación de la patria potestad respecto a la hija menor de edad, en común, que se encuentra con la abuela materna.

Cabe reseñar que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Cuéllar abrió diligencias por un delito de maltrato hace un mes contra el presunto agresor por un delito de maltrato tras una denuncia de la víctima.

Se adoptó la prohibición de aproximarse a la mujer y de comunicarse con ella por cualquier medio. Sin embargo, el hombre, con la orden de alejamiento en vigor, la agredió el domingo, acabando finalmente con su vida y fue detenido.

El Ayuntamiento de Cuéllar ha decretado tres días de luto oficial por un suceso que ha conmocionado a la localidad. “Lamentamos el fallecimiento por asesinato machista de nuestra vecina”, afirmaban en un comunicado.