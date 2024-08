Carmen García da el ‘sí’ a ser procuradora por el PSOECyL: “Las circunstancias no son las mejores, pero llego con muchas ganas”

“No son las circunstancias mejores, pero llego con ganas y mucha ilusión”. Así recibe el nuevo cargo de procuradora Carmen García Romero, ‘Doñinos’, apelativo que refleja su profundo vínculo con la localidad salmantina donde nació y de la que fue alcaldesa durante 12 años. Ella será la sustituta como procuradora en las Cortes de Juan Luis Cepa, expulsado del partido y dimitido de su puesto por un presunto caso de abuso sexual a un menor.

La propia Carmen García lo ha confirmado a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León después de que durante este tiempo fuera de la política haya estado “trabajando”. Ahora, afronta el reto que la lanzan desde el PSOE de Castilla y León, después de que Ana Sánchez anunciara este martes que era la persona elegida por ser la siguiente en la lista electoral. García acepta y llega con ganas. Eso sí, habrá que ver cómo se reorganiza el organigrama ya que Cepa también era portavoz de Agricultura y Ganadería en las comisiones.

“Estoy con ilusión y quiero cumplir con el mandato que me hicieron los ciudadanos, y lo hago con las mismas ganas que si lo hubiera cogido el primer día. Quiero trabajar por los castellanos y leoneses porque hay mucho que hacer en esta Comunidad”, avanza. La nueva procuradora seguirá trabajando, pero lo compatibilizará con su puesto como procuradora, “sin problemas”. Se estrenará el próximo mes de septiembre cuando arranquen las sesiones parlamentarias. Todavía no hay calendario ya que la Mesa se reunirá la próxima semana.

Sin embargo, su lugar en el hemiciclo no le será desconocido. Ocupó un escaño en la bancada socialista en 2019, cuando el PSOE ganó las elecciones, aunque no pudo gobernar en la Junta, hasta el año 2021, cuando Alfonso Fernández Mañueco rompió el acuerdo con Ciudadanos y convocó elecciones anticipadas. “Ya he estado allí, pero las ganas son las mismas y más después de lo que ha ocurrido, hay que demostrar que el partido está involucrado y que mira por lo que ocurre en Castilla y León”.

En el plano orgánico del PSOE de Salamanca ha sido la secretaria de la agrupación local de Doñinos, e incluso se enfrentó a las primarias con David Serrada para optar a la Secretaría Provincial del PSOE, donde salió derrotada.

Alcaldesa y diputada provincial durante varias legislaturas

Nacida el 24 de octubre de 1971 y diplomada en Relaciones Laborales, García Romero ha dedicado gran parte de su vida a la vida pública. Inició su carrera política como alcaldesa de Doñinos en 2003, cargo que ocupó hasta 2015. Durante estos 12 años, consiguió el respaldo repetido de los vecinos, lo que le permitió consolidar su liderazgo en el municipio.

El 13 de marzo de 2024, el popular Agustín Rodríguez se convirtió en nuevo alcalde de Doñinos, con solo tres concejales. Y solo tres fueron los votos a favor de su investidura. El resto, 6 votos en blanco. Las dos abstenciones de las concejalas del PSOE, María Aroa Izquierdo y Eider Arriaga, facilitaron la entrega del bastón de mando al Partido Popular, sin oposición alguna.