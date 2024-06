Mañueco carga contra la Delegación del Gobierno y Tudanca critica el "uso" que Gallardo tiene de la baja por paternidad

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha mostrado en el inicio de la sesión del pleno de las Cortes su enfado con la Delegación del Gobierno en Castilla y León, en concreto con el delegado Nicanor Sen. A Mañueco no le ha gustado nada que Sen dijera que la Comunidad sí había sido informada de la llegada de más de un centenar de inmigrantes a León. Algo que desde la Junta se ha rechazado por completo. Por eso, Mañueco no ha dudado en cargar contra la Delegación, a la que ha dicho “o se entera de algo o sobra de esta tierra”.

Un tema que ha llegado como consecuencia de la pregunta del portavoz socialista, Luis Tudanca, “¿cómo piensa resolver el problema demográfico que tiene Castilla y León?”. La verdad es que la cuestión demográfica poco protagonismo se ha llevado, porque el tema ha sido utilizado por el socialista para criticar las palabras del vicepresidente Juan García-Gallardo sobre la llegada de inmigrantes a León. Por su parte, Mañueco lo ha usado para criticar la gestión de Pedro Sánchez en el Gobierno y para ironizar sobre los resultados del PSOE en las pasadas elecciones europeas. “Para despoblación la de su electorado”, ha sido la respuesta de Mañueco.

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, ha censurado hoy que el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, respete la baja de paternidad para no asistir al Pleno de las Cortes y no para participar en actos de partido, como ayer en Barcelona donde estuvo presente en una mesa por la unidad de España. “Para poner twits racistas sí tiene tiempo, no está de baja. Para hacer campaña por Vox sí tiene tiempo y no está de baja, pero para venir aquí es donde le pagan los castellanos y los leoneses, no tiene tiempo, está de baja”, ha remarcado Tudanca, quien ha pedido a Mañueco que tome medidas.

Fernández Mañueco también ha avanzado durante su intervención ante el Pleno de las Cortes que la Administración regional llevará ante los tribunales lo "igualdad" de los españoles después de la negociación de la condonación de una deuda de 15.000 millones de euros a Cataluña, lo que ha considerado un "robo" para Castilla y León.

"Habla de igualdad hoy, cuando el PSOE y Sánchez han vuelto a romper la igualdad de los españoles, dio la Moncloa por siete votos y la Amnistía y ahora quiere comprar la Generalitat por 15.000 millones de euros, roban a Castilla y León y lo defenderemos en los tribunales", ha sentenciado.

Lectura del artículo 2

El pleno ha comenzado con la lectura por parte del presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, del artículo 2 de la Constitución Española para mostrar su rechazo a la Ley de Amnistía, que ha entrado en vigor esta misma semana. El artículo, en concreto, señala que la Carta Magna "se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas".

También el presidente de las Cortes quiso recordar el fallecimiento de dos procuradores, el socialista José Yáñez Rodríguez (V Legislatura, 1999-2003, por Salamanca) y José Luis Alonso Almodóvar (I Legislatura, 1983-1987, por Palencia).