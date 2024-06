La amenaza de Gallardo a Cristina Ayala: "No olvides que eres alcaldesa gracias a Vox y que nuestros votos no son gratis"

La tensión entre PP y Vox en Burgos por el intento de los de Santiago Abascal de perseguir el empadronamiento ilegal de inmigrantes solo hace que incrementarse cada día que pasa. Después de que los populares se desmarcasen de la medida anunciada por Vox, que controla el área de Seguridad en el Consistorio, y de que la alcaldesa, la popular, Cristina Ayala, recordase que solo ella tiene autoridad sobre la Policía Local, el vicepresidente de la Junta ha lanzado una dura advertencia a la regidora burgalesa, recordándole que depende de su apoyo para retener el bastón de mando.

"Puestos a recordar obviedades, no olvides Cristina Ayala que eres alcaldesa gracias a Vox y que nuestros votos no son gratis. Hay que actuar contra la inmigración ilegal", ha publicado el vicepresidente en su cuenta de la red social X.

Gallardo ha recordado de esta manera a la alcaldesa su dependencia de Vox para seguir gobernando la ciudad, ya que en las elecciones municipales del pasado 28 de mayo la fuerza más votada en Burgos fue el PSOE, que logró 12 concejales, frente a los 11 del PP y los cuatro de Vox. Los populares, por tanto, están a tres concejales de la mayoría absoluta, que es de 14 ediles, y dependen de sus actuales socios para mantener el Gobierno municipal.

Vox anuncia la persecución de los empadronamientos ilegales de inmigrantes

La polémica se inició este miércoles cuando el vicealcalde de Burgos, Fernando Martínez-Acitores, y el concejal de Seguridad y Emergencias del Consistorio burgalés, Ignacio Peña, ambos de Vox, anunciaron la puesta en marcha de ocho medidas para combatir los empadronamientos ilegales de inmigrantes en viviendas de la capital burgalesa.

Según afirmó el vicealcalde, el objetivo era ordenar a la Policía Local que persiga el empadronamiento ilegal a través de inspecciones periódicas por parte de los agentes, en colaboración con las autoridades municipales, para verificar la veracidad de la información que se haya proporcionado en los registros de empadronamiento y que la persona realmente reside en ese domicilio.

Además, anunció que los agentes de la Policía Local de Burgos colaborararían con los Servicios Sociales, además de con otros organismos competentes en materia de inmigración, para "compartir información relevante" y "coordinar los esfuerzos en la detección y prevención" de estas situaciones. También anunciaron que se impulsarán canales de "denuncia anónima" en los que los ciudadanos podrán informar sobre casos de empadronamiento ilegal que conozcan.

Martínez-Acitores aseguró que la iniciativa cuenta con el visto bueno de la parte del PP del Gobierno municipal, dirigida por la alcaldesa de la ciudad, Cristina Ayala, y señaló que el problema de los empadronamientos ilegales de inmigrantes es un problema que se está produciendo "en toda España" y que les han llegado "quejas" en la ciudad. Pero los populares se desmarcaron de la medida.

Ayala desautoriza a Vox y recuerda que solo ella da instrucciones a la Policía Local

La alcaldesa, la popular Cristina Ayala, recordó este jueves que según la normativa básica de la Ley de Coordinación de Policías Locales y la Ley de Bases de Régimen Local "es el alcalde la autoridad máxima que dirige y da las instrucciones a la Policía Local". Ayala señalaba que la iniciativa de Vox viene de una proposición que, en un momento determinado, en el mes de mayo, la formación intentó llevar pleno y que no acabó entrando porque no dio tiempo a que entrase en el pleno ordinario. "En ese momento se quiere llevar por urgencia, no se considera un tema urgente y por tanto no se lleva el tema", afirmaba.

La regidora recordaba que los policías locales "ya hacen parte de esa actividad", las que les corresponden "con sus competencias", porque estas competencias "no le corresponden a la Policía Local si no a la Policía Nacional". "La colaboración entre distintas administraciones públicas ya se da. Por tanto, la primera autoridad y la autoridad máxima en Policía Local es la alcaldesa, esto viene de una proposición y tiene ciertos tintes electoralistas al acercarse las elecciones europeas y lo que piden, en parte, no es competencia de la Policía Local", apuntaba.

Además, Ayala ha asegurado que el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Burgos y la alcaldesa "no están de acuerdo con varias de esas acciones" propuestas por Vox. Una tensión que solo ha hecho que incrementarse en una de las capitales de provincia más importantes en las que comparten Gobierno los populares y la formación de Santiago Abascal.