Asociaciones de Memoria Histórica de Castilla y León, contra la ley de Concordia: “Blanquea y devuelve al fascismo”

Como era de suponer, a las asociaciones de Memoria Histórica no les ha gustado el texto de la Proposición de Ley de Concordia de Castilla y León, hecho público por el Partido Popular y VOX, y adelantado por este medio este pasado lunes. Por ejemplo, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) considera que es una gran operación de “blanqueamiento del fascismo”. Por su parte, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid, a través de su presidente Julio del Olmo, cree que “es una manera de querer volver a tiempos pasados”.

Para del Olmo es curioso ver “cómo se mezclan términos” que no es más que para “poner trabas” al trabajo de recuperación de víctimas y la investigación, ya que “no hacen ni una sola alusión a nuestras asociaciones”. Lo de situar a las víctimas en el año 1931, en la Segunda República, “es algo malicioso” porque así se justifica que la “sublevación militar fue un levantamiento para provocar una ruptura del país”. Lo que ocurre es que aquí se rompió con la democracia, se acaba con la República pero se pone una dictadura, no se devuelve el orden democrático”, asegura Del Olmo a El Español Noticias de Castilla y León. Además, recuerda que no se ha hablado con ellas para poner en marcha esta nueva ley.

Para la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH): “El uso fraudulento de la palabra concordia no es nada más y nada menos que una patraña para utilizar la guerra civil como burladero para esconder y embellecer la historia del fascismo castellano leonés, que hizo desaparecer a miles de civiles que no estaban ninguna guerra y fueron detenidos ilegalmente, torturados, asesinados y sus cuerpos escondidos para negarles la memoria de haber existido y multiplicar el dolor y el terror de sus familias", explica Emilio Silva, presidente de la ARMH y nieto del primer desaparecido por la represión franquista identificado en España por una prueba genética, que fue exhumado en una fosa común en un pueblo castellano leonés en octubre del año 2000.

La ARMH denuncia el uso de un discurso que habla de la guerra civil como si tras el golpe de Estado de julio de 1936 el territorio de Castilla y León estuviera repleto de trincheras con dos ejércitos enfrentados; un argumento manido de la derecha, que ya utilizó el PP cuando aprobó su decreto autonómico de memoria histórica y que sólo tiene por objeto esconder y ocultar la violencia fascista.

"Lo que ocurrió de forma generalizada a partir de julio de 1936 en el territorio de Castilla y León es que miles de pistoleros falangistas se vistieron sus camisas azules, se enfundaron sus pistolas, asesinaron a miles de hombres y mujeres civiles y desarmados, se apoderaron a punta de pistola de sus propiedades y otros bienes y perpetraron la mayor actividad literalmente terrorista que se ha conocido en la historia de la comunidad", añade Silva.

Habla el texto de PP y VOX de relatos heredados de padres, abuelos y bisabuelos. "En familias como la mía se heredó un abuelo desaparecido en una cuneta, un miedo y un silencio que mi abuela arrastró hasta la tumba y un padre que con diez años salió un día de un colegio en Villafranca del Bierzo y nunca más volvió a entrar en él porque los mismas fascistas que asesinaron a su padre les quitaron todas sus pertenencias; y es que empobrecerlos era parte de la represión". Y añade: "Otros, los franquistas, heredaron gasolineras, estancos, administraciones de lotería, puestos de funcionarios para toda la vida y placas en todas las iglesias que todavía rinden honor a quienes lucharon por el triunfo de un golpe de Estados".

“El texto de PP y VOX también utiliza expresiones como "cronología bélica" para seguir escondiendo la actividad represiva de la Falange en lugares en los que desde el principio triunfó el Golpe de Estado, por cierto, otra expresión que no han sabido escribir en el texto o se les ha olvidado”, denuncian.