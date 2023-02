Santiago Macías, fundador de la ARMH: "No puede haber un partido nostálgico del franquismo gobernando Castilla y León"

A Santiago Macías le brillan los ojos cuando habla de Ponferrada, la tierra que le vio nacer hace 50 años y le ha marcado como escritor: "Cuando era crío, los mayores hablaban de historias fascinantes pero parecían prohibidas, yo era muy observador y siempre captaba retales de informaciones que nunca estaban completas".

La curiosidad de aquel niño por las vidas de personas ajenas y la reconstrucción de la memoria histórica ha cristalizado en numerosos libros, como 'El monte o la muerte' (2005, prologado por Julio Llamazares), que presentó el pasado sábado en Valladolid, en la librería La Perecquiana, junto a Julio del Olmo. "Para mí es una forma de homenajear a gente valiosa que ya no está", resume el autor.

Macías, que ha ganado premios tan prestigiosos como el Mejor Libro del Año, en la categoría de Investigación, que concede el Instituto Leonés de Cultura, asegura que está desencantado con el panorama político en su tierra y en España. La escritura es una forma de gestionar lo que él considera importante.

"Cuando escribo, reivindico una memoria colectiva, honrar lo que ha sucedido en España, con datos sólidos". Y añade, refiriéndose a Vox: "No hemos aprendido nada, no puede haber un partido que se declara abiertamente nostálgico del régimen gobernando Castilla y León".

El escritor considera que "no se han hecho las cosas bien en materia de memoria histórica". Macías ha dedicado gran parte de su vida a rescatar del olvido a los personajes de la guerra civil y la dictadura franquista, tanto famosos como anónimos, y siempre priorizando los datos: "Estoy obsesionado con ser preciso, con ir más allá del mito y no caer en una literatura fantasiosa", asevera.

Un pasado polémico con la ARMH

Este comprometido berciano fue uno de los socios fundadores de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en 2000 y fue su vicepresidente durante una década: "23 años después, creo que no se ha gestionado bien... Sigue habiendo miles de cuerpos en las cuentas y demasiados familiares buscando a sus desaparecidos".

Santiago Macías recuerda que tenía 28 años cuando se metió en un proyecto que le llenó de ilusión: "Lo emocionante es ver a gente que lleva 80 años buscando a sus familiares, incluso viudas que habían estado 60 años buscando los restos de su marido y los encontramos", resume. Sin embargo, plantea cierto pesar: "Con lo fácil que lo tiene un estado democrático, es increíble que este trabajo recaiga en personas voluntarias como nosotros", subraya.

Más tarde llegaron los quebraderos de cabeza. La ARMH suspendió a Macías como socio en 2015. Las desavenencias entre él y la ejecutiva vienen de lejos: "El proceso que se me abrió fue doloroso, pero la justicia me dio la razón y nadie me va a impedir que siga estando presente". Y añade: "Es una pena que lo que representan algunos colectivos sea de lo que carecen, hay gente que habla de hacer justicia cuando es la adalid de la injusticia".

"El juicio fue un martes y el jueves ya estaba la sentencia emitida, fue tan contundente que la jueza vio perfectamente que era simplemente una operación para hacer daño", recuerda el autor. Macías considera que la ARMH falla actualmente en su funcionamiento orgánico: "Los estatutos permiten delegar el voto, con lo cual si eres el presidente y tienes los socios suficientes que delegan el voto en ti, en una asamblea convocada por ti eres imparable".

Preocupación por el panorama político en Castilla y León

Macías considera que la extrema derecha lleva tiempo asentada en la región y en el país: "Esa parte de la extrema derecha estaba antes en otra plataforma política, y cuando se han independizado del PP han formado Vox, que es claramente nostálgico del franquismo". Para el escritor, la actualidad está condicionada por la falta de memoria histórica: "Si España hubiera hecho los deberes, no quedaría gente nostálgica de un régimen criminal como el de Franco", resume.

El escritor ha querido ir más allá, criticando al vicepresidente de la Junta de Castilla y León: "Me da lástima que Juan García-Gallardo, con su edad, tenga ese tipo de ideología y le recomendaría que le dé un repaso a la historia de España y elija bien a su profesor".

Además, ha cargado contra el presidente del PP, Mañueco: "Me parece un irresponsable por darle la posibilidad de gobernar en esta comunidad autónoma a un partido como Vox, con una ideología claramente retrógrada". Macías tiene claro que Vox supone "un paso atrás" en lo político y social, y espera que "la democracia" acabe "borrando" al partido del mapa político.

Todo por la memoria: un proceso de escritura largo y arduo

El literato, que también es investigador y asesor histórico, ha enfocado su carrera en obras llenas de detalles, como la que le ha tenido más de una década trabajando en ella y ha titulado: 'El monte o la muerte'. Macías publicó este libro por primera vez en 2005, presentando así la investigación de más de una década sobre la primera organización armada de la posguerra española, la Federación de Guerrillas de León-Galicia, y en concreto, sobre la figura del guerrillero antifranquista Manuel Girón.

Macías explica que la obra ha tenido dos fases diferenciadas a lo largo de los años. La primera versión salió en 2005 con la información de la que disponía entonces, pero entonces Macías comenzó a trabajar para el gobierno vasco en un archivo militar: "Se hizo una campaña para que los presos de la dictadura pudieran cobrar una pequeña pensión y, para documentar quienes habian estado presos, digitalizó un archivo militar que fue el sustento de mi libro", explica el escritor.

"Tengo la impresión de que a mucha gente le interesaba que no se descubriera lo que realmente había pasado", explica. Gracias a ese archivo, y a un acuerdo al que llegó con el Ejecutivo leonés para que pudiera digitalizar la parte histórica de León fuera de sus horas de trabajo, el libro vio una versión extendida y mejorada, mucho más detallada, a partir de 2023: "Hay 800 notas a pie de página, me obsesiona la rigurosidad y tenerle respeto a la memoria de quienes ya no están", defiende Macías.

Un homenaje al pasado histórico y a heróes de la guerra civil española

Para Macías, este libro es una forma de honrar sus orígenes, de darle valor a su tierra y de poner el foco en historias de personas como Girón, que fueron claves en un período de la historia de España: "La escritura puede servir para recordar y homenajear una época, pero también como un proceso de descubrimiento personal de lo que te rodea", asegura el escritor.

"Es un libro que viaja a lo largo del mundo entero, porque paralelamente al desarrollo de la guerra civil y de la posguerra en España se desarrollaron una serie de acontecimientos a nivel mundial como la segunda guerra mundial que también tuvieron impacto en la guerrilla antifranquista", subraya Santiago Macías.

Ha pasado el tiempo y el que fuera un niño berciano lleno de curiosidad por su alrededor, el mismo que ahora es un escritor reconocido, hace una última valoración: "Siempre me quedaré con la valentía y el don de gentes de Girón, pero fue demasiado ingenuo desde el principio de la sublevación militar", desliza. Y concluye: "A veces uno es héroe sin buscarlo".

Archivado en Castilla y León, Historia, Librerías, Libros, Memoria Histórica, Valladolid

