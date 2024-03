El PSOE pide la comparecencia de Vázquez por el traslado de trasplantes a Salamanca: "Pone en riesgo vidas humanas"

El PSOE de Castilla y León ha registrado este lunes en las Cortes autonómicas la petición de comparecencia del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, por el traslado de trasplantes al Hospital de Salamanca, que compartirá el programa con la unidad del Hospital Clínico de Valladolid que gestiona actualmente este ámbito sanitario. Así lo ha anunciado este lunes el secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, que ha señalado que han pedido también todos los informes técnicos, científicos, sanitarios y administrativos que justifican esta decisión del consejero.

"Pone en riesgo vidas humanas por un capricho político", ha denunciado Tudanca, que ha alertado de que Castilla y León "se está jugando la sanidad pública y la calidad de un servicio de trasplantes prestigioso". "Esperamos que el consejero comparezca de forma inmediata, que dé explicaciones y que se imponga el sentido común y que si todos los informes y criterios aconsejan que esta decisión no se tome, que el señor Mañueco rectifique", ha afirmado.

El dirigente socialista ha asegurado que la decisión de dividir los trasplantes es "una absoluta vergüenza, no tiene justificación y es intolerable" y la ha vinculado a "la vieja estrategia de la derecha de fomentar los agravios y enfrentamientos entre provincias". "Eso no puede ser y menos jugando con la salud y nuestras vidas", ha señalado.

Tudanca ha señalado que Mañueco pretende desdoblar la unidad de trasplantes cardiacos, una unidad "prestigiosa y que funciona", para llevársela a Salamanca "en contra de la recomendación expresa de la Organización Nacional de Trasplantes en uno de los países con el sistema de trasplantes más prestigiosos del mundo". Además, ha recordado que para conseguir un resultado óptimo en una unidad de trasplantes se deben hacer 20 al año y que aquí "no se llega" y que, en esa situación, "atomizar la unidad de trasplantes es un riesgo para la salud y para la vida de los pacientes".

"Hay un informe contrario de la Organización Nacional de Trasplantes, una posición absolutamente contraria de los expertos y esto nos hace hacernos en voz alta una pregunta: Si todos los criterios están en contra de esta decisión, ¿por qué el consejero de Sanidad y Mañueco la toman?", ha señalado.

Tudanca denuncia las políticas "privatizadoras" de la Sanidad por parte de la Junta

Tudanca ha denunciado que las políticas del Gobierno de la Junta están "perjudicando gravemente" a la sanidad autonómica y ha recordado la "falta de profesionales médicos", el "incremento de las listas de espera" y el "incremento desproporcionado de las consultas no presenciales", asegurando que se trata de diferentes aspectos dentro de un "deterioro estructural del sistema sanitario público" en la Comunidad.

Además, ha señalado que ese "deterioro" sirve al Gobierno de PP y Vox como excusa para privatizar. "Es la estrategia de la derecha: hacemos que un servicio público funcione cada vez peor y la única conclusión a la que llegan es la privatización", ha afirmado, denunciando el macroconcurso impulsado por la Junta para la privatización de la traumatología por un total de 32 millones para "reducir las listas de espera".

"Su excusa es que no tienen medios pero no tienen medios porque no les han buscado, porque han deteriorado de forma progresiva la sanidad pública, pero sí que hay recursos", ha afirmado, recordando que su formación presentó en las Cortes una ley para la "mejora" de la Atención Primaria y "para reducir listas de espera" y que el PP votó en contra. "De aquellos polvos estos lodos, de aquellos recortes estas privatizaciones", ha señalado.

Tudanca ha acusado al Gobierno autonómico de llevar a cabo "una gestión pésima para luego regarle dinero a la sanidad privada para que luego haga negocio con la salud" y ha denunciado el "impuesto revolucionario" para que en Burgos algunos "hagan negocio con la salud" o el "concurso privatizador" de las 380 intervenciones en traumatología y oftalmología en Soria. "Es una privatización progresiva de nuestra sanidad con recursos públicos que se dedican al negocio privado e impiden que Castilla y León haga políticas públicas", ha señalado.

El dirigente socialista, además, ha recordado que Castilla y León es la Comunidad que "menos" ha incrementado desde la pandemia su personal sanitario. "El problema no es la falta de profesionales tras la que se escudan el consejero y Mañueco", ha afirmado.

A juicio de Tudanca, Mañueco está "poniendo en riesgo" una unidad de prestigio nacional, "salud y vidas" y "tiene que explicar por qué". "Una decisión de este calibre no se puede tomar en una especie de cuñadismo sanitario absolutamente injustificable, pero no nos sorprende porque no es la primera vez que notamos esta deriva, en la última fase de la pandemia ya negaban toda evidencia científica y todo criterio sanitario", ha afirmado.

También ha recordado que el pasado invierno, cuando todos los expertos "recomendaban" el uso de las mascarillas en hospitales, "Mañueco se oponía", y ha denunciado que el PP está votando "en contra de la lucha contra el cambio climático y la Agenda 2030" y es "rehén de la extrema derecha de Vox". "Lo que están haciendo es una política contra la ciencia, contra los expertos y contra los criterios sanitarios que está poniendo en riesgo la sanidad pública de Castilla y León", ha zanjado.

Un pleno con una "nueva demostración de amor" de PP y Vox

Tudanca ha asegurado que este martes por la tarde, en el pleno de las enmiendas a la totalidad a los presupuestos autonómicos, se vivirá "un nuevo y precioso abrazo entre Mañueco y Gallardo" y "una nueva demostración de amor" de PP y Vox.

"Son unos presupuestos que no solucionan ni uno de los problemas endémicos que tiene la Comunidad", ha afirmado, asegurando que" no resuelven el problema demográfico ni aprovechan el enorme potencial de Castilla y León en política económica y de empleo y no protegen ni potencian ni desarrollan los servicios públicos de la Comunidad". "La nueva demostración de amor entre PP y Vox estoy seguro de que mañana será enternecedora", ha afirmado.