Castilla y León afirma que la renuncia a presentar Presupuestos es otro síntoma de "debilidad” de Sánchez

El Gobierno ha renunciado a presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del 2024 tras el adelanto electoral en Cataluña y se centrará en las cuentas públicas para el año 2025, algo que para la Junta de Castilla y León es un síntoma más de la “debilidad” que tiene el Gobierno de Pedro Sánchez y del sometimiento que tiene a los partidos separatistas, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, tiene claro que si esas elecciones fueran en otras comunidades “no hubiera ocurrido”. Asimismo respeta y ve "razonable" la convocatoria de elecciones en Cataluña ante falta de apoyos para los presupuestos.



“No sé hasta qué punto tiene relación que no se vaya aprobar el presupuesto con las elecciones en Cataluña, que es una comunidad autónoma más”, ha apuntado para incidir en que se si los presupuestos dependen de los comicios, “demuestra la debilidad”. “Ya no es que dependa del apoyo parlamentario en el Congreso y Senado, ahora también de dependiendo de circunstancias externas al apoyo parlamentario en el Congreso de los Ciudadanos”, ha insistido.



Este rechazo a sacar Presupuestos en 2024, y ya preparar 2025, no supone un contratiempo para Castilla y León en sus cuentas ya que “hemos sido prudentes en las cuentas y el tiempo nos da la razón porque hemos esperado a tener datos reales para hacer nuestros presupuestos”. Carriedo ha reconocido que nadie le ha trasmitido que se vayan a cambiar las reglas del juego en cuanto a las entregas a cuenta. “Recibimos muchas críticas y ahora se ha demostrado que hacíamos bien”. Asimismo ha pedido que el que tiene que dar explicaciones de qué ocurrirá con los datos económicos al Gobierno. “No es buena noticia porque pone de manifiesto la falta de seguridad y de confianza en el Gobierno”.



Una vez más, preguntado por un posible adelanto electoral, Carriedo se ha apoyado precisamente en sus presupuestos. “Acabamos de presentar un buen presupuesto. Nuestro interés es seguir" por lo tanto no ha querido aprovechar "ninguna de las ventanas que ha tenido para convocar elecciones".