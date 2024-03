El PSCyL registra la enmienda a la totalidad a los Presupuestos por estar “al margen de la Agenda 2030”

Como era de esperar, al PSOE de Castilla y León no le gustan los presupuestos de la Junta de Castilla y León anunciados por Mañueco y Gallardo hace quince días y que ya han sido presentados por las diferentes consejerías. En su opinión, “son unas cuentas continuistas y no sociales” y que vienen marcados por una “ideología extremista y antieuropea de la mano de Vox y con una fiscalidad “elitista”. Por este motivo, como ya anunciara Luis Tudanca, ha presentado las enmiendas a la totalidad a los Presupuestos Generales de la Comunidad y ley de medidas registradas hoy en las Cortes.

Así, todos los grupos de la oposición (Socialista, UPL-Soria Ya y Mixto) han pedido la devolución de las cuentas, cuyo debate y votación se producirá en el pleno previsto para el 19 de marzo.

“Los presupuestos se preocupan más de aplicar políticas restrictivas de la mano de la ultraderecha que de fomentar el desarrollo de la Comunidad Autónoma y el bienestar de la mayoría de los ciudadanos”, ha criticado Luis Tudanca en su enmienda a la totalidad que ya está registrada en las Cortes, que considera que se trata de “unos presupuestos profundamente marcados por una ideología extremista y antieuropeísta”. Ello lleva a colocar a Castilla y León “al margen de la Agenda 2030, a destrozar estructuras como el diálogo social, que tanto ha beneficiado a nuestra Comunidad Autónoma al implicar a los agentes sociales en las políticas2públicas o a apoyarse en conceptos al margen de la realidad como es el de violencia intrafamiliar. Se trata, en fin, de menos Europa, menos participación de los trabajadores y de negar algo tan evidente para el resto del mundo como el concepto de violencia machista”.

Esta mañana lo ha confirmado la portavoz socialista de Hacienda, Rosa Rubio, que también ha denunciado que en estas cuentas autonómicas no se ven medidas para luchas contra el reto demográfico y donde no se saben aprovechar los “muchos” recursos económicos que envía el Gobierno de España a través de los Fondos Europeos. “Se evidencia el desaprovechamiento que se hace por parte de la Junta de Castilla y León del esfuerzo y trabajo realizado por el Gobierno de España, desaprovechamiento que pone de manifiesto la ineficacia de la Junta de Castilla y León que, con su Presidente, Sr. Mañueco, a la cabeza, elabora unos presupuestos donde ese incremento, respecto al año pasado, de 1.200 millones en transferencias procedentes del Estado, no se reflejan, de modo que el presupuesto 2024 no crece en esa cantidad , sino en 753 millones”.

Para rematar y de manera de resumen, el PSOECYL opina que “el presupuesto no financiero de la Comunidad Autónoma crece, además, gracias al incremento de las transferencias procedentes del Estado para cubrir las necesidades de Castilla y León que presenta múltiples carencias debido a la falta de políticas eficaces y eficientes de la Junta de Castilla y León”.