Dueñas exige a la UE y a Planas que respondan a las "demandas justas" del sector agrario y presume de un presupuesto de más de 1.500 millones

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, ha presumido este miércoles de un presupuesto de más de 1.500 millones de euros para apoyar al sector agrario ante la crisis y dar respuesta a las protestas de agricultores y ganaderos de los últimos meses. Unas cuentas relativas a su Consejería que ha presentado en las Cortes y que tendrán como prioridades el uso del agua "como fuente de vida y de futuro" y el impulso del relevo generacional en el campo.

Dueñas, que ha exigido a la Unión Europea y al ministro de Agricultura, Luis Planas, que ofrezcan respuestas "a las demandas justas" del sector tanto en la flexibilidad de la PAC como en las políticas del agua o en los acuerdos comerciales con países terceros, se ha marcado el objetivo de continuar en la "defensa" del sector primario, conseguir que el valor añadido de los productos agrícolas y ganaderos se quede en la Comunidad mediante "el apoyo a la industria agroalimentaria", la defensa del "futuro de los jóvenes" en el sector agrario y agroalimentario y de la familia rural.

El consejero de Agricultura ha hecho referencia a la "fuerte onda expansiva" de la crisis que ha dado lugar a las recientes protestas de agricultores y ganaderos en la Comunidad y a nivel nacional, algo que ha puesto de relieve, a su juicio, "la situación límite en la que se encuentra el sector, que afecta a la viabilidad y supervivencia de numerosas explotaciones". "Tiene un eslogan muy claro: 'Si el campo no produce, la ciudad no come'", ha recordado Dueñas.

Por ello, ha considerado importante que, "cada uno en el ámbito de sus competencias", tanto la Unión Europeo como el Ministerio y la Consejería que preside "ofrezca una respuesta a las demandas justas del sector".

Siete ejes

El titular de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha desgranado los siete ejes de los presupuestos de su departamento: apoyo al sector ganadero y agrícola, con un presupuesto de 233,6 millones y un incremento del 9,8% respecto a 2023, apoyo a la industrialización del medio rural, con un presupuesto de 79,7 millones, un 9,1% más que en 2023 e inversiones en regadío e infraestructuras agrarias, con un presupuesto de 104 millones, un 1,6% más que el año anterior.

Además, ha mostrado su compromiso con una gestión de la nueva PAC en el primer pilar, "moderna y simplificada", con la investigación e innovación agraria y agroalimentaria y la digitalización del sector agrario y de la gestión agraria, con la calidad y promoción alimentaria mediante la marca Tierra de Sabor y el diálogo con el sector y el reconocimiento de la colaboración de las OPAs y de su representatividad del sector.

La cuantía total de las cuentas presentadas este miércoles por Dueñas asciende a un total de 1.527,77 millones de euros que irán destinados a "seguir apoyando al sector agrario y agroalimentario y dar respuesta a las crisis a las que se enfrenta". Se trata de una cifra que supone un incremento del 6,5% respecto al año anterior y que supone un 11% del presupuesto de la Junta lo que, a juicio del consejero, muestra "el compromiso de la Junta con este sector estratégico".

El consejero ha destacado también el carácter inversor de su departamento al aumentar un 8,4% la cuantía que irá destinada a proyectos inversores en el sector, llegando a los 435,5 millones de euros, y ha recordado que uno de sus objetivos de legislatura es "apostar por el uso del agua como fuente de vida y de riqueza", algo que ha considerado "fundamental para la supervivencia de las explotaciones agrarias y para el asentamiento de población en el medio rural". Por este motivo, a cuantía destinada a la modernización de regadíos e infraestructuras rurales asciende a un total de 97 millones de euros.

Relevo generacional y apoyo al sector

Otro de los objetivos fundamentales de la Consejería es el de lograr incrementar el relevo generacional, con una cuantía de 67,5 millones de euros que irá destinada a las ayudas a la instalación de jóvenes y a la modernización de explotaciones. Además, en 2024 se elaborará un nuevo Plan de Emprendimiento Familiar en el Ámbito Rural que aunará el apoyo integral a jóvenes, mujeres y familias.

Por otro lado, Dueñas ha asegurado que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural seguirá "mostrando su apoyo al sector agrícola y ganadero frente a las crisis a las que se enfrentan actualmente", entre las que ha mencionado las consecuencias derivadas de la guerra de Ucrania, la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE) o la sequía, y ha destacado que contará en este 2024 con 54 millones de euros de fondos propios destinados a atender al sector primario, especialmente en situaciones especiales, lo que supone un aumento del 42% con respecto al año anterior.

Además, ha destacado el incremento de 14 millones de euros para la bonificación de intereses de los préstamos, el incremento de la aportación de la Consejería a los seguros agrarios hasta los 13,6 millones de euros o los 9,4 millones de euros dirigidos al refuerzo de los planes de control de enfermedades de sanidad animal.

Plan de Industria Agroalimentaria

También ha hecho hincapié el consejero en el apoyo a la industria agroalimentaria ya que, ha señalado, el sector genera el 29,23% de la cifra de negocios de todo el sector industrial, por lo que el departamento destinará un total de 54,12 millones de euros a subvenciones a la inversión productiva en la industria agroalimentaria, un 16,42% más que el año anterior.

De este importe, cuatro millones irán destinados al lanzamiento del Plan de Industria Agroalimentaria 2024-2027 y 450.000 euros se destinarán a favorecer el relevo generacional con la incorporación de nuevos socios a las cooperativas. Además, ha señalado que su departamento seguirá "vigilando" la Ley de la Cadena Alimentaria, con un impulso del programa de controles y de la formación de los inspectores.

Apoyo a Itacyl y Tierra de Sabor

Dueñas ha calificado de "fundamental" el trabajo del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl), que recibirá 88,7 millones de euros en 2024 y ha sacado pecho de que la marca Tierra de Sabor, que distingue a los productos de calidad de Castilla y León, tendrá un presupuesto de 5,8 millones euros, de los que 3,62 irán destinados a la nueva estrategia de "promoción, comunicación y campaña creativa" de la marca.

Además, ha señalado que Tierra de Sabor seguirá estando presente en las principales ferias agroalimentarias como Alimentaria, Salón Gourmets, Barcelona Wine Week y Fruit Attraction y que seguirá impulsando el Congreso Duero Wine o los Premios Cincho. También se continuará con la tramitación de nuevas figuras de calidad como la del Cochinillo de Segovia, el Torrezno de Soria, el Judión de la Granja o el Chorizo de León, que hoy son marcas de garantía en proceso de convertirse en Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP).

Además, también se impulsará la Denominación de Origen Protegida Aceite de Oliva Gredos-Tiétar, y las IGP Miel de León, Queso de Burgos o Manzana de Soria y el registro de nuevas marcas de calidad como la Miel de Zamora, Miel del Bierzo, Ajo Zamorano o Patata de Castilla y León.

También ha destacado los 2,5 millones de euros de presupuesto para el nuevo centro de viticultura y enología en el municipio vallisoletano de Rueda o la reforma de la finca de Zamadueñas donde se encuentra la sede del Itacyl.

Dueñas saca pecho de que CyL fue la primera en gestionar los adelantos de la PAC

El consejero ha presumido de que en 2023, Castilla y León fue la primera comunidad en gestionar los adelantos de la PAC, fondos europeos de la Política Agrícola Común que este 2024 ascienden a un total de 924 millones de euros. Además, ha recordado que "por fin las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAs) de Castilla y León han sido reconocidas como entidades colaboradoras" y que, por ello, "pasarán a cobrar por desarrollar determinadas funciones de gestión", con un presupuesto total para las OPAs de 1,5 millones de euros.

También se ha comprometido a seguir trabajando en la "simplificación normativa" que pueda beneficiar al sector "reduciendo burocracia", como ya se inició con el convenio firmado con la Denominación de Origen (DO) Ribera del Duero. El consejero, que ha recordado los "avances" alcanzados en la consecución de los objetivos fijados en el pacto de Gobierno de Castilla y León, también ha querido mostrar su "pleno apoyo" al sector que en las últimas semanas ha sacado los tractores a las calles de toda Europa para reclamar "respeto por su profesión".

El presupuesto "continuista" de Agricultura y Ganadería que "no responde a las expectativas que la Junta generó"

El portavoz socialista de Agricultura y Ganadería, Juan Luis Cepa, ha valorado que el presupuesto presentado por el consejero "no solo responde a las expectativas trasladas por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, sino que además no resuelve ninguno de los problemas estructurales y coyunturales que sufre el sector".

"Es un presupuesto continuista, sin programas nuevos, que se limita a quitar y poner de una partida a otra sin mucho criterio", ha subrayado Cepa , quien en su intervención pidió a Mañueco y a Dueñas que "no mientan y trabajen más".

"No hay ningún cambio, todo sigue igual. La Junta no ha aprendido nada de las situaciones de años anteriores (sequía, crisis de precios, etc.), ya que no se presupuesta nada al respecto", ha lamentado. Además, ha denunciado que los dos "programas estrella" en la legislatura pasada, el Plan de Agricultura Joven y la Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural, están "prácticamente desaparecidos en las cuentas".

Respecto a la parte fuerte del presupuesto, las trasferencias de capital, Cepa expuso que se incrementan en más de 300 millones tanto por las aportaciones del Ministerio como de Fondos Europeos a la vez que ha cargado contra el consejero por "la falta de visión de futuro de la Junta ante la falta de inversiones nuevas que reflejan las cuentas que tampoco apuestan por el equilibrio territorial en materia de inversiones reales".