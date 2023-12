Barcones promete "darlo todo" como directora general de Protección Civil: "Voy a poner lo mejor de mi misma para estar a la altura"

La nueva directora general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior y exdelegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha prometido "darlo todo" en su nuevo cargo en el acto de toma de posesión de su sucesor como representante del Ejecutivo en la Comunidad, Nicanor Sen. "Voy a poner lo mejor de mi misma para estar a la altura", ha afirmado.

La exdelegada del Gobierno se ha despedido tras una etapa "apasionante" de más de dos años en la que ha "aprendido muchísimo". "Me ha ayudado a conocer todos y cada uno de los rincones de esta tierra, sus necesidades y a intentar buscar soluciones a la misma y ha sido muy gratificante. He tenido la suerte de poder trabajar al lado de los mejores y eso es un honor muy grande", ha señalado.

Barcones ha deseado al nuevo delegado del Gobierno de España en Castilla y León "toda suerte de éxitos" porque van a ser "los éxitos de Castilla y León y de los hombres y mujeres que viven en ella". "Estoy segura de que Nicanor asume con esa responsabilidad de representar al Gobierno en nuestra tierra y de esas importantes inversiones y acciones que se desarrollan en ella", ha señalado.

La ya exdelegada ha tenido palabras de elogio para los "inmensos profesionales" que trabajan en la delegación que "hacen que todo sea muy fácil". "Me voy con mucha gratitud, con el sentimiento de haber aprendido muchísimo en estos dos años, que es algo que me va a acompañar en el resto de mi trayectoria, no solo profesional sino también personal", ha señalado.

También ha reconocido que ha habido "momentos duros" en su trayectoria, con casos "que te hielan el alma y que uno también se lleva en esa mochila" pero ha insistido en que ha sido "una inmensa experiencia" que la acompañará en su nuevo cargo. "Lo doy todo allá donde voy y pongo lo mejor de mi misma para estar a la altura de la responsabilidad que me es encomendada. Nueva etapa, nuevas responsabilidades pero con la ilusión de estar a la altura", ha zanjado Barcones.

