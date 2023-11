El AVE entre León y Asturias es ya una realidad después de 20 años y 17 inauguraciones fallidas: abre el séptimo túnel más largo de Europa

Castilla y León y Asturias. Asturias y Castilla y León. Tan cerca, ya que son comunidades limítrofes, pero tan lejos por culpa de las infraestructuras. Por este motivo, se puso en marcha el proyecto de túnel de Pajares para intentar atravesar la Cordillera Cantábrica. Todos los que en ocasiones han tenido que hacer este recorrido han comprobado las complicaciones por la orografía que existen en las carreteras. Y el tren, hace lo que puede para moverse entre las famosas montañas, tan bonitas de ver, como complicadas de acceder.

La variante de Pajares es el tramo principal de la línea ferroviaria de alta velocidad León-Asturias. Se inicia en La Robla (León) y finaliza en la estación de Pola de Lena (Lena). Tiene una longitud de 49,7 kilómetros, tiene 14 viaductos y 12 túneles. Pero siempre la joya ha sido el túnel de Pajares, uno de los más largos del mundo con 24,6 km de longitud, pero que nunca acababa de llegar. Y es que se ha convertido en la obra ferroviaria más compleja hecha en España, hasta el punto que se han usado cinco tuneladores y cerca de 4.000 trabajadores de forma simultánea. Todo ello para convertirlo en el sexto túnel más largo de Europa y séptimo del mundo, con el 80% de sus 50 Km. siendo túnel.

Este nuevo trazado, todo un desafío ingeniero, pertenece al futuro Corredor Atlántico y es la ansiada salida ferroviaria de Asturias a la Meseta. Es la idea para evitar la temida rampa de Pajares, que históricamente (se construyó en 1880) ha complicado la comunicación entre Asturias y la provincia de León. Gracias a esta infraestructura, La Robla y Pola de Lena se acortará en 34 kilómetros con respecto al recorrido previo. Además, los trenes podrán circular en varias zonas a más a 275 km/hora, algo impensable hace años.

Segçún fuentes de Adif, durante las diferentes fases de construcción se han implementado medidas de protección ambiental en un entorno natural único, entre las que se encuentran las restauraciones medioambientales y de emboquilles de los túneles; la gestión de residuos; el uso de cintas transportadoras para el traslado del material de excavación, reduciendo notablemente el tráfico pesado de camiones; la protección del río Huerna, bajo los parámetros de la Confederación Hidrográfica del Norte; y convenios para protección del oso pardo, llegando a atravesar hasta 40 formaciones geológicas diferentes.

Un proyecto que nació en 2003, sí hace 20 años. Fue licitado como principal tramo de la LAV León-Asturias, con presupuestó en 1.085,5 millones de euros y un plazo de ejecución de cinco años. Hasta el punto de que en febrero de 2004 se realizó la inauguración de las obras, presidida por el entonces ministro de Fomento Francisco Álvarez-Cascos y Rodrigo Rato. Dos años después llegó la perforación de los túneles de Pajares. Pero a partir de ahí comenzaron los problemas. Problemas técnicos y retraso, mucho retraso. El más llamativo una ladera que se desprendía en las cercanías de Campomanes, que los técnicos tardaron en estabilizar. También se han vivido problemas con las filtraciones de agua, lo que hizo llegar a replantearse poner en servicio una vía única de ancho ibérico.

Pruebas de fiabilidad de Adif en la Variante de Pajares en el recorrido entre León y Pola de Lena. Adif

Por supuesto, este tiempo y estas remodelaciones han provocado que el coste pase de los 1.000 millones de euros iniciales a más de 4.000 (y subiendo) de este 2023.

¿Qué supone para los pasajeros?

Esta gran obra va a proporcionar que los pasajeros reduzcan una hora el viaje entre Asturias y Madrid, que quedará en poco más de tres. A partir del próximo mes de febrero, cuando llegan los trenes Avril, se reducirá aún más. Los principales beneficios derivados de esta infraestructura serán la reducción del tiempo de viaje en el trayecto Madrid-Valladolid-León-Oviedo/Gijón, estimado en unos 45 o 50 minutos. Esta infraestructura cuenta con un tubo con vías de ancho ibérico y otro con triple hilo, este hecho hace que vayan a tener tráfico mixto, es decir, van a circular trenes de viajeros como de mercancías.

Asimismo, la puesta en servicio de la Variante de Pajares va a permitir reducir los tiempos, porejemplo, el paso de la variante, de León a Asturias, será de solo 15 minutos aproximadante.

Como curiosidad, entre 2003 y 2023 los distintos gobiernos anunciaron hasta 17 fechas de inauguración distintas. Pero ahora parece que es la de la verdad. La inauguración oficial ocurrirá este miércoles 29 de noviembre y contará con la presencia de Felipe VI y Letizia Ortiz y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. También ha anunciado su presencia el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, y otras autoridades, nadie quiere perderse el gran día. Así, en el viaje inaugural se desplazarán también el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que ha sido llegar y besar el santo; y los presidentes de Asturias y Castilla y León, Adrián Barbón y Alfonso Fernández Mañueco, respectivamente. El tren partirá de la estación de Madrid-Chamartín-Clara Campoamor a las 13:30 horas, con una parada de 10 minutos en la estación de León, a las 15:35 horas.

Primer tren comercial que hace la ruta A. Calzado

El trayecto finaliza en la estación de Oviedo, donde se celebrará un acto institucional a las 17:00 horas, en el que intervendrán el presidente del Gobierno, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y los presidentes de Asturias y Castilla y León. Al término del acto, el tren efectuará el recorrido de regreso, con salida de la estación de Oviedo a las 17:55 horas y paradas en las estaciones de León (18:57 horas) y Madrid-Chamartín-Clara Campoamor (21:05 horas).

Al día siguiente, el jueves 30, la variante recibirá el primer servicio comercial con pasajeros. Será el momento de aplaudir, 20 años después, un trayecto más cómodo para los ciudadanos. Ya hay 60.000 billetes vendidos en la campaña promocional. Ahora la intención es que se pase de 230.000 a 600.000 viajeros anuales y que aumente el transporte de mercancías al duplicarse el tamaño de los convoyes.

Voces críticas y el enfado de Ayuso

Y como suele ocurrir en este tipo de eventos no llueve a gusto de todos. El senador leonés Antonio Silván, del PP, se ha mostrado decepcionado con su puesta en marcha. “El AVE que el Partido Popular diseñó se ha manipulado, modificado y recortado a tal extremo que el PSOE lo ha dejado como un ‘AVE cojo’ que lo convierte en el más lento de España y de Europa. Además, los trenes prometidos ni siquiera están en servicio, toda una falta de gestión evidente para una provincia como la nuestra que con el Gobierno de Rajoy se convirtió en nodo ferroviario del noroeste”, ha asegurado. “Ahora, León se tiene que resignar a inaugurar la Variante de Pajares con innumerables recortes y taras graves en todo el eje ferroviario Madrid-Asturias”, explica.

Asimismo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha sentado molesta por no ser invitada a la inauguración de hoy. Hasta el punto de que ha anunciado que ya no invitará “nunca” más a partir de ahora a miembros del Gobierno de Pedro Sánchez a ningún acto de la Comunidad de Madrid “del mismo modo que el Gobierno de la nación no invita nunca a la Comunidad”. "Golpe por golpe".

