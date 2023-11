Votar medio año después del 28-M: los pueblos de Castilla y León que eligen a sus alcaldes este domingo

Sí, todavía hay más ciudadanos que tienen que padecer unas elecciones. 2023 ha sido duro para los votantes. En mayo tocaron las municipales, y dos meses después, en pleno verano, y por obra de Pedro Sánchez, otra vez hubo que acudir a las urnas para unas generales. Pues bien, hay cerca de 3.740 vecinos castellanos y leoneses que este 26 de noviembre les toca volver a participar de la fiesta de la democracia, aunque cada vez tenga menos de esto.

Medio año después, este domingo 26 de noviembre, toca volver a votar. ¿Por qué? Pues porque el pasado 28 de mayo no se celebraron elecciones municipales ya que nadie se presentó candidato a ser alcalde, un supuesto que contempla la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, o porque se declararon nulas las elecciones. En esa ocasión se quedó vacío, y la normativa dice que se tiene que volver a votar en seis meses. Lo dice el artículo 181 de la LOREG, “en el supuesto de que en alguna circunscripción no se presenten candidaturas, se procede en el plazo de seis meses a la celebración de elecciones parciales en dicha circunscripción". Así que otra vez a votar.

El BOE publicó el pasado mes de octubre la convocatoria de elecciones en 44 municipios donde no se proclamó ninguna candidatura y la mayoría de ellos, un total de 38, pertenecen a Navarra. Y en Castilla y León hay seis: Peral de Arlanza, Quintanilla de la Mata, Zael y Trespaderne (Burgos), Cabezuela (Segovia) y Puerto Seguro en Salamanca, aunque en este último solo será una mesa, ya que fue declarada nula en los comicios del pasado 28 de mayo.

Ahora bien, en algunos de estos municipios ya no hay emoción, ya que solo se ha presentado uno. Es el caso de Quintanilla de la Mata, Peral de Arlanza y Trespaderne que ya conocen a sus próximos alcaldes y alcaldesas: Mónica Sanz (PSOE), Ricardo de la Peña (PP) y María Begoña Lavín (PSOE), respectivamente. En Zael, sí que habrá más emoción, toda elegir entre Ana Isabel Angulo (PSOE) y Maximiliano Rebollares (PP).

En Cabezuela, en Segovia, habrá que elegir entre dos listas de partidos independientes. Aunque lo más curioso se vivió en Puerto Seguro (55 habitantes), que no hizo reflejo de su nombre. En mayo, a mitad de la mañana, el presidente y un vocal de la mesa, junto con el alcalde de la localidad (Evaristo Montero), se llevaron la urna a dos domicilios, y regresaron al colegio electoral con ella después, para que votara gente que no pudiera acudir a la mesa. Eso está prohibido y catalogado como “una irregularidad muy grave”, por lo que invalidó la votación al considerar que no se garantizaba “la fiabilidad de los resultados”. El Partido Popular vuelve a confiar en Evaristo Montero, mientras que por el PSOE el candidato es el concejal Eusebio Zato.

Entidades menores

Además de estos seis municipios de Castilla y León, habrá que votar en 45 entidades locales menores, diecisiete de ellas de Burgos, 23 de León, cuatro en Palencia y una en Soria. Las entidades menores de Burgos son Trashaedo, Valpuesta, Villanueva, Castañares, Franco, Ura, Moriana, Congosto, Revilla, Montuenga, Villamor, Cornejo, Quintanabaldo, Penches, Castrecías, Santotís y Barcina.

Por su parte en la provincia de León, Acebes, San Martín de la Torre, Alcoba, Velilla, Antimio de Arriba, Encinedo, Valdespino, Torrecillo, Vivero, Santa María de la Isla, Callejo, Valdefuentes, La Aldea del Puente, Villabañe, Villaobispo, Santibáñez, Castrillo, Huerga, San Pelayo, Santa Mónica, Valdesandinas, Velilla de Valderadue y Zotes.

Mientras que en Palencia serán Valoria de Aguilar, Moratinos, Villafría de la Peña y Vidrieros. Por último, en Soria, en la entidad de Cubo de Hogueras.

Sin embargo, ahora solo se han presentado en 30 de ellas, en concreto en 15 de Burgos, en 11 de León, en tres de Palencia y en una de Soria. En las quince restantes no habrá, por tanto, mesas electorales en esa jornada.

Seis meses después, y con pocas ganas, más de 3.500 vecinos tienen una segunda oportunidad para elegir a sus alcaldes.

