Gallardo y De la Rosa se enzarzan en redes sociales: "Vete al cuerno, traidor"

Los insultos y las descalificaciones están cada vez más presentes en la política de Castilla y León y durante los últimos meses, con las negociaciones para la investidura y la formación del futuro Gobierno de España, la tensión solo ha ido en aumento. Este viernes, el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, y el exalcalde de Burgos, el socialista Daniel de la Rosa se han enzarzado en la red social X tras recriminar el exregidor en un tuit que el Ejecutivo municipal burgalés, de PP y Vox, no destine fondos a la candidatura de la ciudad como Capital Europea de la Cultura en 2031.

En ese momento entró en escena Gallardo y respondió a De la Rosa asegurando que "así funciona el PSOE: primero te roba y luego te afea que no gastes en no sé qué". "Vete al cuerno, traidor", concluía la publicación del vicepresidente dirigida al exalcalde burgalés. De la Rosa ha considerado "inaceptable" el insulto del vicepresidente de la Junta. "No todo vale en política y mucho menos en boca de un vicepresidente autonómico", ha señalado, también en un tuit, en el que se ha preguntado "qué va a hacer" el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. "¿Cree que es tolerable?", ha preguntado.

La secretaria de Organización del PSCyL, Ana Sánchez, también se ha implicado en la discusión para defender a su compañero de partido y ha asegurado que Gallardo lleva "insultando" a los socialistas "salvajemente día tras día". Además, ha acusado al PP de Castilla y León de tener socios "que le parecen muy edificantes" y a Mañueco de "no atreverse" a desautorizar al vicepresidente.

Gallardo ha vuelto a la carga y ha calificado de "gentuza" a los socialistas. "Esta gentuza ha intentado reprobarme dos veces, llevan un año y medio llamándome de todo y ahora van de ofendiditos. Os va a perseguir la vergüenza a ti y a toda tu banda de socialistas, traidores, golpistas y separatistas. Cero lecciones del PSOE", ha publicado en un nuevo tuit.

El dirigente del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, también se ha hecho eco de la discusión entre Gallardo y De la Rosa y ha publicado un tuit en el que afirmaba: "Esto es lo que ha metido el PP en las instituciones", refiriéndose a Vox. Gallardo ha respondido y ha publicado "Esto es lo que ha metido el PSOE en las instituciones", con una foto de Pedro Sánchez estrechando la mano de la diputada de EH Bildu Mertxe Aizpurúa. Un episodio más de bronca en la cada vez más tensada política autonómica.

