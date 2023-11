Vox responde a Tudanca: "Muchos acabaremos en la cárcel si el Gobierno decide lo que es delito. Es el fin del Estado de Derecho"

Vox ha respondido al secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, después de que el líder de la oposición en Castilla y León asegurase esta mañana en Burgos que si no hubiera sido por la Ley de Amnistía de 1977 todos los fundadores de Vox "igual estaban en la cárcel". "Muchos acabaremos en la cárcel si el Gobierno decide lo que es delito. Es el fin del Estado de Derecho", ha afirmado el procurador de la formación David Hierro.

El representante de Vox en las Cortes ha asegurado que es "muy posible" que muchos de los que se oponen al Ejecutivo y a medidas como la amnistía acaben en la cárcel "a no tardar mucho" si aquellos que cometieron "graves delitos como la sedición", en referencia a Carles Puigdemont y otros independentistas encausados por los hechos de octubre de 2017, "pueden ser no ya perdonados sino amnistiados". "Es decir, que ese delito no existió porque lo dice el Gobierno", ha señalado Hierro.

A juicio del procurador, "de igual forma que puede pasar eso puede pasar que el Gobierno diga que los que estamos enfrentándonos a todo esto acabemos en la cárcel porque según el Gobierno estaremos cometiendo un delito". En la misma línea, el Grupo Vox en las Cortes de Castilla y León ha publicado un tuit respondiendo a las declaraciones de Tudanca asegurando que su discurso se asemeja cada vez más al de "sus socios", en referencia a EH Bildu.

En ese mismo tuit, la formación ha adjuntado una portada de julio de 1997 del diario abertzale 'Egin' que datan de los tiempos en los que la diputada de EH Bildu Mertxe Aizpurúa dirigía el periódico. En ella se puede leer el titular "Ortega vuelve a la cárcel", tras la liberación del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara después de 532 de secuestro por parte de la banda terrorista ETA. "Tú y tu banda sois la mayor vergüenza de todos los castellanos y leoneses", le han espetado a Tudanca desde la cuenta oficial de la formación en la región.

El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, también se ha pronunciado sobre las duras acusaciones del dirigente socialista y ha acusado a Tudanca de "sacar a Franco a pasear de nuevo" para intentar "tapar sus vergüenzas". "Lo siento Tudanca, pero ya no funciona. Sois unos traidores y ojalá sufráis el desprecio más absoluto de los castellanos y leoneses", ha señalado, en una publicación en su cuenta de la red social X.

El propio David Hierro ha compartido en su cuenta personal un artículo de este periódico como respuesta a las palabras del dirigente socialista, sobre algunos históricos del PSOE de Castilla y León que se oponen a la amnistía que prepara el Ejecutivo central. "No todos tienen las mismas tragaderas que Tudanca y su banda", ha afirmado Hierro en esa publicación.

