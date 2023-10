El primer temporal otoñal llegará a Castilla y León en esta fecha

El mes de octubre ha llegado y lo ha hecho de una manera un tanto especial. El veranillo de San Miguel ha disparado el mercurio hasta temperaturas inusuales no solo para este conocido fenómeno. A pesar de estar ya en otoño, el cambio de armario aún no ha llegado. El termómetro por encima de los 30 grados en casi toda Castilla y León ha llevado a los habitantes a no guardar aún los pantalones cortos y despojarse de 'rebequita'. Sin embargo, esto podría cambiar en los próximos días y concretamente para el puente del 12 de octubre.

Serán muchos los que opten por tomarse unos días de desconexión la próxima semana con el puente del 12 de octubre y por ello también serán muchos los que estarán pendientes de las previsiones meteorológicas. Bien, pues no son nada halagüeñas, pues a partir del miércoles el cielo se encapotará y llegarán las nubes grises, con amenazas de precipitaciones en Castilla y León.

Durante esta semana, las máximas han alcanzado el mercurio por encima de los 30 grados en prácticamente todas las provincias de la Comunidad. Unas temperaturas que se prevé que continúen hasta principio de la próxima semana con un tiempo y seco soleado.

Sin embargo, a partir del martes las temperaturas comenzarán a bajar de forma ligera. Una borrasca de cierta profundidad se formará al oeste de Portugal y llegará el miércoles a la Península Ibérica. No obstante, las temperaturas veraniegas todavía nos permitirán disfrutar este fin de semana. El domingo se superarán los 30 grados, llegando hasta los 32, en Zamora y Valladolid, mientras que León y Burgos alcanzarán los 28 y 29 respectivamente.

La Agencia Estatal de Meteorología habla de "incertidumbre muy elevada y diversos escenarios" para a partir del 11 de octubre, sin descartar las precipitaciones en el norte peninsular, extendiéndose las lluvias hasta la mesesa norte, lo que comprende Castilla y León.

Con la llegada de la próxima semana, los cielos estarán grises y las temperaturas no superarán los 28 grados en muchas de las capitales de provincia. Desde ese día, el descenso se irá acusando en los sucesivos días, coincidiendo con el puente del 12 de octubre.

Es más, para el viernes en Segovia y Zamora las máximas no subirán de 18, mientras que no se superarán los 19 grados en Valladolid y Palencia, o los 17 en Soria. Por supuesto, los cielos seguirán siendo grises en toda la Comunidad.

