García-Gallardo tiene nuevo jefe de prensa

El Boletín Oficial de Castilla y León publica este martes, 3 de octubre, la contratación como personal eventual de Vidal Arranz Martín, que como ha podido saber EL ESPAÑOL de Castilla y León, a través de fuentes de Vox, va a ser el nuevo jefe de prensa del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo.

Sustituirá en el cargo a Antonio José Candel, el que fuera jefe de prensa de Gallardo hasta mediados del mes de septiembre, cuando abandonaba su puesto para comenzar una nueva etapa en la Región de Murcia.

Allí, Candel ejerce las mismas funciones que venía desarrollando en nuestra Comunidad al entrar en el departamento de comunicación José Ángel Antelo, el nuevo vicepresidente de Vox en aquella Comunidad, tras el pacto de Gobierno entre PP y los de Abascal.

Vidal Arranz

El nuevo jefe de prensa del vicepresidente de la Junta de Castilla y León era periodista y colaborador en El Mundo de Castilla y León. Fue, además, director del medio entre el mes de enero del año 2009 y el mismo mes de 2021. Pasó de ser redactor hasta la máxima posición de este medio de comunicación.

Además, fue profesor asociado de Redacción Periodística en la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid durante un año, entre 2005-2006. También, fue redactor en El Norte de Castilla entre enero de 1989 y abril de 1991, durante algo más de dos años como publica en su red de Linkedin.

Es licenciado en Ciencias de la Información (1984-1989) por la Universidad Complutense de Madrid y tiene el First Certificate in English por la University of Cambridge.

Ahora, Vidal Arranz se convierte en nuevo jefe de prensa de Juan García-Gallardo, tras la publicación en el Bocyl y la confirmación a este periódico.

