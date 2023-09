Feijóo reprocha el discurso del "club de la comedia" de Puente: "Valladolid no merece este nivel"

Nadie contaba con Óscar Puente, pero Pedro Sánchez ha decidido que el exalcalde de Valladolid fuera el conejo que tenía bajo la chistera. El líder socialista ha mandado a Puente a hacerle la replica al discurso de investidura al candidato Alberto Núñez Feijóo. Algo que no ha sentado nada bien en las filas del Partido Popular ya que se ha visto como una total falta de respeto a la sesión de investidura.

Un agresivo discurso de Puente marcado por la ironía, los recuerdos al pasado y las acusaciones a Feijóo, ha llegado a hablar de su relación con un narcotraficante, que ha provocado que la grada del Congreso se incendiara y hubo que parar en varias ocasiones. Valladolid se ha convertido en el protagonista de la sesión de investidura y no precisamente para bien.

En el turno de réplica, Feijóo, todavía descolocado por este cambio, ha definido el discurso de Puente como “del club de la comedia” y ha advertido de que no iba a participar en él. Y ha querido también recordarle su pasado al que fuera alcalde de Valladolid. “Si usted la primera vez que fue alcalde fue después de perder las elecciones y ahora viene a dar lecciones, es absolutamente sorprendente. Yo nunca he perdido unas elecciones”, le ha espetado. Para posteriormente afirmar que “los ciudadanos de Valladolid no merecen este nivel señor Puente, se lo aseguro, y que haga jueguecitos con ganar y perder”.

El líder del PP ha criticado que Puente haya subido al estrado para decirle que “Ha venido a insidiarme, ha venido a calumniarme” tras un discurso caracterizado por las injurias y las acusaciones. Le ha dicho a Feijóo que viene del peor PP, el de Galicia, "esa gran familia que quedó retratada en Fariña". Algo que ya empezó con barro, pues Puente se ha dedicado a embarrar desde el primer minuto, cuando ha saludado al líder del PP como "candidato a jefe de la oposición" y no como candidato a presidente del Gobierno. Puente se encargó de hacerle el trabajo sucio a Pedro Sánchez. Recurriendo incluso a un dibujo animado para dirigirse a Feijóo. "Dicen que para mentir hay que tener buena memoria, pero usted tiene la misma memoria que Dory, la de Buscando a Nemo, porque no se acuerda de lo que dice", ha llegado a asegurar Puente, que ha llegado incluso a llamarle "soberbio", una palabra que ha desatado la polémica en la bancada del PP.

"Ya le echaron una vez y le van a volver a echar otra", ha sido el ataque contra Puente, después de ser purgado de su partido como portavoz hace unos años.

"Se fue a Baleares en yate, en plena pandemia"

Otros parlamentarios como Javier Maroto también se han mostrado muy enfadados con este cambio de orador. “Solo hay una razón por la que el PSOE ha acertado sacando a la tribuna a Óscar Puente: dejar meridianamente claro que hay otro nivel de discurso político, uno muy bajo, muy bajo, muy rastrero, muy rastrero. Quizás más aún del que Sánchez o López hubiesen usado”. En la misma línea se ha mostrado la vallisoletana Pilar del Olmo, mucho más dura que cuando estaba en la oposición frente a Puente. “Dice Oscar Puente que nosotros defendemos tomar cañas en pandemia. Él se fue a Baleares a un yate invitado por “un amigo” en plena pandemia !!! Mejor tomar una caña, no?”

Por último, el actual alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha querido recordar con una noticia de EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León lo que ha vivido la ciudad en los últimos años.

Ya sabe toda 🇪🇸 lo que sufríamos en Valladolid !! @ppopular pic.twitter.com/ZZxM7bTP6S — Jesus Julio Carnero (@JesusJCarnero) September 26, 2023

Asimismo, fuentes de Génova consideraron que el jefe del Ejecutivo en funciones “tiene reciente su último debate con Feijóo durante la campaña electoral” y por eso ha preferido no intervenir en nombre del PSOE para contestar al candidato propuesto por el Rey a la investidura. Según las citadas fuentes, Sánchez “ha preferido ahorrarse otra humillación”.

Pablo Iglesias: "A veces es un macarra"

Lo curioso es que hasta Pablo Iglesias, en las antípodas del PP, se ha puesto de acuerdo en este tema. "El PSOE apuesta por Oscar Puente, su perfil más agresivo e incorrecto (a veces es abiertamente un macarra) para responder a Feijóo… Claro que esos perfiles funcionan en estos debates. Y más aún si la progresía mediática no les ataca y no les acusa de crispar y hacer ruido".



Abascal: "Explique sus vacaciones"

Santiago Abascal también ha respondido a Óscar Puente tras acusarle de cobrar sobresueldos en el PP: «Suba a explicar por qué se va de vacaciones con el coche de lujo pagado por una empresa adjudicataria del Ayuntamiento de Valladolid».

Sigue los temas que te interesan