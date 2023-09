Puente se estrena por todo lo alto en el Congreso con un incisivo discurso en su réplica a Feijóo: "Son incapaces de gobernar este país"

Ha nacido una estrella. El exalcalde de Valladolid y diputado socialista en el Congreso, Óscar Puente, se ha estrenado este martes en la Cámara Baja por todo lo alto erigiéndose como portavoz del PSOE en la réplica al candidato popular, Alberto Núñez Feijóo. Con un continuo tono sarcástico y tirando de ironía, Puente se ha ganado los aplausos enfervorizados –y alguna risa– de la bancada de su partido y del Gobierno de España y ha provocado un auténtico 'shock' y revuelo en los asientos del Grupo Popular, que no esperaban una intervención tan incisiva respondiendo a su líder.

"Veo que el PP me recibe con alegría. Espero que la conserven en los próximos minutos. Señor candidato a jefe de la oposición", ha comenzado Puente su intervención, respondiendo a la declaración de Feijóo de que "fuera de la Constitución no hay democracia" y recriminando al PP que lleva "cinco años fuera de ella" por la no renovación del Consejo General del Poder Judicial. "Son incapaces de gobernar este país", ha espetado a las bancadas de PP y Vox.

El exregidor vallisoletano ha asegurado que la intención de justificar su derecho a gobernar por ser el PP la lista más votada es "inconstitucional" y ha cargado contra la "hipocresía" de los populares. "Yo fui el candidato más votado en Valladolid y una coalición del PP y Vox me relegó a la oposición. Eso que han llamado una coalición de perdedores. A lomos de esa coalición llegó al Gobierno de Andalucía Moreno Bonilla, Ayuso en Madrid, Almeida a la alcaldía de Madrid o el señor Mañueco...", ha señalado.

Puente ha defendido que la única ley que defiende el PP es "la del embudo", es decir, "que gobierne el PP tanto si es la lista más votada como si no", dirigiéndose a Feijóo para decirle que "fue consciente" de que "perdió las elecciones del 23 de julio" en la celebración del balcón de Génova, cuando los simpatizantes del partido mostraron su apoyo a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. "Que oportuno, ¿eh? No escuchó ¡Alberto, Alberto!, escuchó ¡Ayuso, Ayuso!. Si ganó las elecciones qué injusto fueron los suyos ese día. Esa noche ganó el rojo. Y lo sabe", ha afirmado, señalando que el PSOE "no reniega" de los resultados de los comicios.

Puente: "Han convertido todo esto en una farsa"

El diputado vallisoletano ha seguido cargando de forma incisiva contra Feijóo y le ha dicho que "no sólo no tiene los votos para ser presidente" sino para ser "presidente del PP", ante las protestas y murmullos en la bancada del PP. Puente ha asegurado que las únicas opciones son "un Gobierno progresista o uno ultraconservador" y ha criticado que este debate de investidura es "una falta de respeto a los españoles y al Rey".

"Ha convertido todo esto en una farsa y con una convocatoria de una manifestación contra alguien que no ha sido elegido por el Rey. Toda una falta de respeto al monarca. No respetan los símbolos de la nación, sólo las usan como arma arrojadiza", ha insistido. También ha censurado que el PP haya buscado "el tamayazo y el transfuguismo" y ha pedido al PP que "no se ponga nostálgico con el anterior PSOE", en referencia a las declaraciones de Felipe González y Alfonso Guerra acusando de "desleal" a Sánchez.

"Este PSOE es de sus militantes y del pueblo, no de sus dirigentes". Con esta frase, toda la bancada del PSOE se ha puesto en pie para aplaudirle entusiasmadamente. "Y esto será una de las grandes contribuci ones que habrá hecho Sánchez para este partido", ha insistido. Puente ha pedido a Feijóo que acepte que "no va a gobernar" y le ha dicho que "la culpa de que no gobierne no la tiene Sánchez ni los españoles por votar mal". "Son incapaces de gobernar este país, entiendo que les duela", les ha espetado al candidato popular y a Abascal.

El exalcalde de Valladolid, además, ha recordado que Mariano Rajoy pudo gobernar en octubre de 2016 "gracias al PSOE", tras su abstención, y que "fue un acto de fe, ni agradecido, ni pagado". "No se creerá que nos han votado para hacerle presidente a usted, señor Feijóo. Eso sí que sería un monumental fraude electoral", ha seguido afirmando Puente, acusando al PP de tener "una obsesión con Sánchez" y de haber llevado a cabo una "acción de acoso deshonesta y destructiva".

"No fue el sanchismo el que se llevó por delante a Rajoy, a Casado y a usted, está dentro de su partido y acabará siendo parasitado por la extrema derecha de este país", ha señalado, un mensaje que Puente ha mantenido durante todo su discurso, pronosticando a Feijóo poco más tiempo al frente del PP.

Puente recuerda al PP sus "cesiones" a los independentistas

Puente ha recordado al PP sus "cesiones" a los independentistas durante el Gobierno de José María Aznar (1996-2004) y ha recriminado al partido que se oponga al uso del catalán en la Cámara Baja mientras "hablan catalán en la intimidad", en referencia a la frase de Aznar tras su acuerdo con Jordi Pujol. "Fueron capaces de cerrar pactos con nacionalistas de País Vasco y Cataluña y a dialogar con ETA y a cuyos asesinos en activo les ofrecieron mano tendida. ¿Está eso en el programa de Aznar en 1996?", les ha espetado.

Además, ha sacado a colación la invasión de Irak de marzo de 2003 y el apoyo del Gobierno de Aznar a la misma. "Nos metieron en una guerra sin escuchar a la calle sobre la base de mentiras. La mayor mentira jamás escuchada y por la que siguen sin pedir perdón. Soberbia, la misma que les condujo a fomentar una crispación total con Zapatero tras su derrota electoral. Igual que le toca hacer ahora a Sánchez", ha señalado.

Puente, a Feijóo: "En el PP llevan un mes preparándole el finiquito"

Puente ha señalado con ironía que "el efecto Feijóo" se ha convertido en "el efecto invernadero". "Decían que el moderado era usted. La maquinaria del PP le quería sólo para ampliar la trinchera del partido, pero no les ha servido. En su partido llevan un mes preparándole el finiquito", le ha dicho, ante el revuelo de la bancada popular.

También ha cargado contra una supuesta falta de liderazgo del dirigente gallego y ha asegurado que "no venía a mandar, sino a obedecer". "Unos días a Bonilla, otros a Ayuso, otros a Aznar... y a algunas cabeceras de periódico que le marcan el paso. Le han llamado bisoño...", ha afirmado, en referencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que usó ese término para referirse a Feijóo por sus intentos de negociar con el PSOE. Además, ha acusado al PP de "no haber estado nunca a la altura" de España.

El PP de Galicia, la "familia retratada en Fariña"

El portavoz del PSOE en el debate de investidura ha seguido cargando con dureza contra Feijóo y sus orígenes políticos, asegurando que proviene del PP de Galicia, que ha definido como "la familia retratada en Fariña", en referencia al libro de Nacho Carretero acerca del narcotráfico en esa Comunidad. "Intentó esconder su estrecha amistad con un narcotraficante cultivada durante ocho años, que se sepa, cuando ostentaba responsabilidades públicas. Luego, cuando fue descubierto, nos hizo creer no sabía nada. Alguien pensó que era buena idea proponerle a usted como líder del PP. Y no sólo ocultó esto, también sus ingresos y patrimonio", ha afirmado, asegurando que "no es de fiar" y que "no va a ser presidente de este país".

Puente le ha dicho que como presidente del PP "no le ha ido muy bien" pero que como profeta "se cubrió de gloria". "Pronosticó una profunda crisis económica y nunca ha habido más gente trabajando. Es la economía que más crece a pesar de la pandemia y de la guerra de Ucrania. Pronosticó el final de Sánchez y al muerto que usted mata goza de buena salud. Lo que no pronosticó es su final. Vino a derogar el sanchismo y será el derogador derogado", ha zanjado, achacando a Feijóo que "le ha faltado sentido de Estado y mantener a raya a los fascistas".

El exalcalde de Valladolid ha criticado que el PP, allá donde gobierna, "suprime el impuesto de sucesiones, elimina los carriles bici, ataca a Doñana y ataca al Mar Menor" y ha confirmado el voto contrario de su partido a la investidura por una posición "antagónica" entre su formación y los populares. "Defienden los privilegios y nosotros los derechos. Por eso no podemos gobernar juntos, somos antagónicos", ha zanjado. Un primer discurso que ha quedado para la posteridad y no ha dejado indiferente a nadie en la Cámara Baja.

