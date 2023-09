Feijóo recuerda la promesa que ha hecho a Castilla y León durante su discurso de toma de investidura

Alberto Núñez Feijóo, candidato a la investidura como presidente del Gobierno, vive su día más intenso en el Congreso. Durante su discurso de toma de investidura ha hablado de muchas cosas, ha prometido otras tantas, cual mitin electoral, pero también ha tenido un guiño con Castilla y León, tal y como prometió a su presidente Alfonso Fernández Mañueco. Así, el líder del Partido Popular se ha comprometido a desarrollar para la Comunidad una estrategia con la que “apoyar más y mejor” el medio rural. Para posteriormente sentenciar que “los habitantes de Castilla y León tengan la certeza de que habrá una estrategia”.

Esa es la única referencia que ha habido directa durante el discurso, aunque es cierto que también ha hecho mención a otras situaciones que afectan a Castilla y León como el Corredor Atlántico. En este caso, se ha comprometido a defender para todo el noroeste del país. También se ha comprometido a iniciar la reforma del sistema de financiación autonómico e impulsar un nuevo modelo de financiación local para que “todos los españoles tengan los mismos derechos”.

También ha tenido un agradecimiento para Vox, formación con la que PP gobierna en varias autonomías, entre ellas Castilla y León, y les ha agradecido su “responsable y generoso” gesto de apoyar la investidura pese sus “discrepancias”.

Por supuesto, Feijóo ha dado comienzo a su intervención asegurando que tiene “principios, límites y palabra” y que, por eso, no contempla una “amnistía”. En el Congreso se han dado cita una buena representación de castellanos y leoneses, en especial del PP que han querido mostrar su apoyo a una investidura que parece abocada al fracaso tras no contar con el apoyo de las fuerzas nacionalistas e independentistas. “Tengo a mi alcance los votos para ser presidente del Gobierno, pero no acepto pagar el precio que me piden para serlo”, ha asegurado. Feijóo ha adelantado que en el proyecto para España que presentará en su investidura “no figura” la amnistía ni la autodeterminación ni “fórmulas análogas”.



